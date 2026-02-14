ठाकुर-ब्राह्मण विवाद में नया ट्विस्ट, आस्था को संगठन ने किया सम्मानित, ऋतु बोलीं- गाली देने पर कैसा पुरस्कार?

आस्था सिंह और ऋतु त्रिपाठी के बीच जुबानी जंग के बाद सोशल मीडिया पर शुरू हुई ‘ठाकुर-ब्राह्मण’ रार और तेज हो गई है। आस्था के दो नए वीडियो वायरल हुए, वहीं एक क्षत्रिय संगठन ने उन्हें सम्मानित किया। इस पर ऋतु ने सवाल कर कहा कि ये कौन सा संगठन है जो गाली देने पर पुरस्कार दे रहा है।

आस्था सिंह और ऋतु त्रिपाठी के बीच जुबानी जंग के बाद सोशल मीडिया पर शुरू हुई ‘ठाकुर-ब्राह्मण’ रार शुक्रवार को और तेज हो गई। आस्था के दो नए वीडियो वायरल हुए, वहीं एक क्षत्रिय संगठन ने उन्हें सम्मानित किया। वहीं दूसरे संगठन ने 11 हजार रुपये इनाम देने की घोषणा कर डाली। इस पर ऋतु ने सवाल कर कहा, ‘आखिर ये कौन सा संगठन है जो गाली देने पर पुरस्कार दे रहा है।'

दूसरी ओर आस्था के जो दो वीडियो वायरल हुए उसमें से एक में वह कह रही हैं, ‘योगी जी भी तो ठाकुर हैं, इसका मतलब यह तो नहीं है कि वह ठाकुरवादी हैं।’ दूसरे वायरल वीडियो में कह रही हैं-‘सोशल मीडिया एक माह पुराने मामले को बेवजह तूल दे रहा है, मैं ठाकुर हूं मगर मैंने किसी का अपमान नहीं किया और न ही नीचा दिखाया है, इस मामले को अब सियासी तूल देने की कोशिश की जा रही है’। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि लाइव हिन्दुस्तान नहीं करता है।

ऋतु बोलीं- ब्राह्मण संगठनों ने किया संपर्क शुक्रवार को एक क्षत्रिय संगठन के पदाधिकारी मनोज सिंह आस्था के घर पहुंचे और उन्हें सम्मानित किया। वहीं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के सौरभ ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से आस्था की सराहना करते हुए 11 हजार रुपये इनाम देने की घोषणा भी की। आस्था को इस सम्मान पर ऋतु त्रिपाठी ने कहा, ‘मुझसे भी कई ब्राह्मण संगठनों ने संपर्क किया है। लेकिन मैं इस प्रकरण को राजनीतिक रूप नहीं देना चाहती। पता नहीं ये कौन से क्षत्रिय संगठन हैं जो किसी को गाली देने पर सम्मानित करते हैं।’

बता दें कि पनकी में एक बैंक की शाखा में आस्था और ऋतु दोनों काम करती हैं। बैंक में ही कहासुनी के बीच आस्था का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह कह रही हैं-‘मैं ठाकुर हूं, ज्यादा बकैती न करो वरना ठीक कर दूंगी।’ तभी से जुबानी जंग छिड़ी हुई है और मामला पुलिस तक जा पहुंचा है।

मेरी तबीयत भी खराब हो गई इस मामले में आस्था सिंह कहा, मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हूं। मेरी तबीयत भी खराब हो गई है। मैंने पुलिस व डीएम सर से मुलाकात कर आपबीती सुनाई है। सोशल मीडिया पर इस मामले को अनावश्यक तूल दिया जा रहा है। यह तो ऋतु से पूछना चाहिए कि उन्होंने इस मामले को क्यों तूल दिया?'

पति डिप्रेशन में चले गए वहीं, ऋतु त्रिपाठी ने कहा, 'मुझे सोशल मीडिया से आस्था सिंह को कुछ क्षत्रिय संगठनों द्वारा सम्मानित करने की बात पता चली है। यह कौन से संगठन हैं जो गाली देने पर सम्मान कर रहे हैं। मेरे पति डिप्रेशन में है। मुझे और मेरे पति को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार आस्था सिंह होंगी।'

विधायक सांगा की भी हुई मामले में एंट्री इस मामले में भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहे हैं कि ठाकुर और ब्राह्रण को लेकर विवाद होना ही नहीं चाहिए। सोशल मीडिया पर इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। एक समूह है जो इसे मुद्दा बनाना चाहता है कि यूपी में सनातन धर्म को मानने वाले लोग एक साथ एक धारा में साथ चलना चाह रहे हैं, उन्हें किस तरह बांटा जाए।