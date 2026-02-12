ताजमहल देख थाईलैंड की राजकुमारी बोलीं- वाह ताज! डायना सीट पर फोटो खिंचवाई, सेना में मेजर हैं

संक्षेप: थाईलैंड की राजकुमारी सिरिवन्नावरी नरिरत्ना ने भारत दौरे के दौरान ताजमहल और आगरा किला देखा। ताज की खूबसूरती से प्रभावित होकर उन्होंने ‘वाह ताज’ कहा। कड़ी सुरक्षा में विजिट हुई और पर्यटकों को कुछ समय रोका गया। राजकुमारी ने इतिहास और स्थापत्य के बारे में जानकारी भी ली।

थाईलैंड की राजकुमारी सिरिवन्नावरी नरिरत्ना ने बुधवार को विश्व धरोहर ताजमहल का दीदार किया। पांच दिवसीय भारत दौरे पर आईं राजकुमारी ताजमहल की अद्भुत खूबसूरती देखकर अभिभूत नजर आईं और उन्होंने ‘वाह ताज’ कहकर अपनी खुशी जाहिर की। आगरा पहुंचने पर उनके स्वागत और सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए थे। उनके साथ 35 सदस्यीय शाही प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा।

बुधवार सुबह राजकुमारी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ताजमहल पहुंचीं। यहां उन्होंने स्मारक की पच्चीकारी, स्थापत्य कला और इतिहास के बारे में गाइड नितिन सिंह से विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल की प्रेम कहानी के बारे में भी दिलचस्पी दिखाई और सवाल पूछे। ताजमहल की भव्यता और संगमरमर पर की गई बारीक नक्काशी ने उन्हें खासा प्रभावित किया। उन्होंने ताज के पीछे बह रही यमुना नदी और परिसर की ऐतिहासिक विशेषताओं के बारे में भी जानकारी हासिल की।

डायना सीट पर खिंचवाई फोटो ताजमहल भ्रमण के दौरान राजकुमारी ने डायना सीट पर बैठकर फोटो खिंचवाई और खुद भी कैमरे से स्मारक की तस्वीरें लीं। हालांकि उनकी सुरक्षा टीम ने किसी भी पर्यटक को उनकी फोटो या वीडियो बनाने की अनुमति नहीं दी। कुछ विदेशी पर्यटकों द्वारा फोटो लेने पर उनके मोबाइल से तस्वीरें डिलीट करवाई गईं। पूरे दौरे के दौरान राजकुमारी चेहरे पर मास्क लगाए रहीं। लगभग एक घंटे तक ताजमहल में रुकने के बाद वह आगरा किला पहुंचीं, जहां उनकी विजिट के चलते कुछ समय के लिए पर्यटकों की एंट्री रोक दी गई। यहां उन्होंने मुगलकालीन वास्तुकला और ऐतिहासिक संरचनाओं को करीब से देखा।

आगरा फोर्ट और मानसिंह महल भी घूमा राजकुमारी मंगलवार शाम जोधपुर से आगरा पहुंची थीं। खेरिया हवाई अड्डे पर उतरने के बाद उनका काफिला सीधे फतेहाबाद रोड स्थित आईटीसी मुगल होटल पहुंचा, जहां उन्होंने नाइट स्टे किया। इससे पहले उन्होंने अमर विलास में लंच किया था। आगरा से पहले वह जयपुर और जोधपुर के ऐतिहासिक स्थलों का भी दौरा कर चुकी हैं। जयपुर में आमेर महल, दीवान-ए-आम, शीश महल और मानसिंह महल की भव्यता से प्रभावित हुईं, जबकि जोधपुर में मेहरानगढ़ किला और जसवंत थड़ा का भ्रमण किया।