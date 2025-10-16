Hindustan Hindi News
टीईटी मुद्दा : दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होंगे यूपी के डेढ़ लाख शिक्षक

संक्षेप: टीईटी मुद्दे पर 24 नवम्बर को दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन में यूपी से भी डेढ़ लाख से अधिक शिक्षक शामिल होंगे। शिक्षकों पर अनिवार्य अध्यापक पात्रता परीक्षा धोपे जाने के खिलाफ अपनी ताकत का एहसास कराने का निर्णय लिया गया।

Thu, 16 Oct 2025 06:17 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
टीईटी मुद्दे पर देश भर के शिक्षक संगठनों के संयुक्त मंच अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के 24 नवम्बर को प्रस्तावित प्रदर्शन में यूपी से भी डेढ़ लाख से अधिक शिक्षक शामिल होंगे। बुधवार को अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के यूपी इकाई की लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ के सभागार में हुई बैठक में सभी सहयोगी शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में एक स्वर से मोर्चा के सदस्यों की ओर से शिक्षकों पर अनिवार्य अध्यापक पात्रता परीक्षा धोपे जाने के खिलाफ 24 नवंबर को दिल्ली जंतर-मंतर पर अपनी ताकत का एहसास कराने का निर्णय लिया गया।

बाद में मोर्चे से जुड़े संगठनों के नेताओं ने बताया कि केन्द्र सरकार की संस्था एनसीटीई द्वारा पूरे देश के शिक्षकों के ऊपर अनिवार्य रूप से अध्यापक पात्रता परीक्षा लागू करने के आदेश से पूरे देश के शिक्षक आक्रोशित हैं। एनसीटीई के आदेश के विरुद्ध जन्तर-मन्तर पर पूरे देश के शिक्षक जुटकर अपनी आवाज को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। बैठक को सम्बोधित करते हुए अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक-योगेश त्यागी, राष्ट्रीय सह-संयोजक विनय तिवारी, राष्ट्रीय सह-संयोजक अनिल यादव, राष्ट्रीय सह-संयोजक संतोष तिवारी ने संयुक्त रूप से कहा कि शिक्षिकों पर थोपे गए टीईटी से शिक्षिकों में व्यापक रोष व्याप्त है। संगठन किसी भी स्थिति में 23 अगस्त, 2010 के पूर्व कार्यरत किसी भी शिक्षक पर किसी भी दशा में अध्यापक पात्रता परीक्षा नहीं होने दिया जाएगा।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी संगठन राष्ट्रीय मोर्चे की तरह जिलों में 25 अक्तूबर से लेकर 31 अक्तूबर तक अनिवार्य रूप से शिक्षिकों की बैठक कर दिल्ली धरने की तैयारी पूरी कर अपने अपने संगठन के प्रदेश अध्यक्षों/सह संयोजकों को अवगत कराएंगे। किसी भी दशा में शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिक्षिकों के अस्तिृत्व के साथ कोई समझौता मोर्चा नहीं करेगा। आवश्यकता पड़ी तो संसद का घेराव भी किया जाएगा। यह भी कहा कि राज्य सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में डाले गये रिव्यू पिटीशन में वरिष्ठ अधिवक्ताओं का पैनल खड़ा करे। साथ ही केन्द्र से बात कर 23 अगस्त, 2010 को एनसीटीई द्वारा जारी आदेश का पालन कराए जिससे देश व प्रदेश में आयी समस्या का हल हो सके।

शिक्षक नेताओं ने कहा कि आज 55 साल का शिक्षक बच्चों को पढ़ाये या स्वयं तैयारी करे, उनके सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। क्या आज तक इन शिक्षिकों द्वारा पढ़ाए गए बच्चे काबिल नहीं हैं? क्या इन शिक्षिकों के साथ कोई साजिश हो रही है? देश व प्रदेश के शिक्षक केन्द्र व राज्य सरकारों से जवाब चाहता है। नेताओं ने कहा कि अगर केन्द्र सरकार जल्द निर्णय नहीं लेती है तो पूरे देश के शिक्षिकों का आक्रोश 24 नवम्बर को झेलने के लिए तैयार रहें। पूरे देश से 10 लाख से अधिक शिक्षक दिल्ली जंतर मंतर पर प्रतिभाग करेंगे।

इन शिक्षक नेताओं ने रखे अपने विचार

जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के राष्ट्रीय एवं प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्यागी तथा महामंत्री नरेश कौशिक, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी एवं महामंत्री उमाशंकर सिंह, समेत उपाध्यक्ष संजय मिश्रा, विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वे एसो के प्रदेश अध्यक्ष संतोष तिवारी, महासचिव दिलीप चौहान, उ‌त्तर प्रदेश बीटीसी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव तथा महामंत्री संदीप दत्त, उपाध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, टीएससीटी के प्रदेश अध्यक्ष विवेकानंद आर्य, प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष राम प्रकाश साहू, एससीएसटी टीचर्स बेलफेयर एसोसिएशन, के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह शास्त्री, महामंत्री सरोज, यूटा के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर, महामंत्री ओम जी पोरवाल, समर बहादुर सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ, सुशील सिंह, उपाध्यक्ष, अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षक संघ।