यूपीआई से PF निकालने की टेस्टिंग पूरी, पांच लाख तक ऑटो सेटलमेंट, 15 जिलों में सुविधा शुरू कराने की तैयारी
फोन पे, गूगल पे, भीम एप जैसे यूपीआई प्लेटफॉर्म से पीएफ की धनराशि सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने की सुविधा शुरू होने वाली है। इसकी टेस्टिंग भी पूरी कर ली गई है।
Kanpur News: फोन पे, गूगल पे, भीम एप जैसे यूपीआई प्लेटफॉर्म से पीएफ की धनराशि सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने की सुविधा शुरू होने वाली है। इसकी टेस्टिंग भी पूरी कर ली गई है। कानपुर के ईपीएफओ क्षेत्रीय दफ्तर से जुड़े 15 जिलों में भी इस सुविधा का लाभ देने की तैयारियां चल रही हैं। अफसरों के मुताबिक इस सुविधा का लाभ लेने वालों के लिए जरूरी है उनका पीएफ का अकाउंट नंबर यूएएन, आधार और पैन को बैंक खाते से लिंक करना जरूरी है। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए बिना डीबीटी एनेबल किए पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। इसके लिए फेशियल ऑथेंटिकेशन तकनीक का इस्तेमाल करना होगा,। घर बैठे इसे किया जा सकता है। अब पांच लाख रुपये की पीएफ धनराशि निकालने के सेटलमेंट के लिए कोई पेचीदगी नहीं होगी बल्कि यह ऑटो सेटलमेंट होगा।
सभी कर्मचारी अपने बैंक खातों में ई-केवाईसी कराएं। इसमें बैंक खाते से आधार को लिंक कराना है। बैंक अकाउंट को डीबीटी इनेबल्ड करना है। यह सुविधा कर्मचारी सीधे अपने बैंक में जाकर ई-केवाईसी फॉर्म भर के कर सकते हैं। इसके अलावा एनपीसीआई की वेबसाइट www.npci.org.in और मोबाइल एप उमंग से डाउनलोड कर कर सकते हैं।
सभी के लिए जरूरी होगा चेहरे का सत्यापन
जिन भविष्य निधि सदस्यों के यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) को फेशियल ऑथेंटिकेशन तकनीक (एफएटी) से जनरेट नहीं हुआ है, वह उमंग एप के माध्यम से अपने यूएएन को प्रमाणित करा लें। सभी नियोक्ताओं और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों से जल्द से जल्द इसे पूरा करने को कहा गया है। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर ईपीएफओ क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय, सर्वोदय नगर में जनसंपर्क अनुभाग में हेल्प डेस्क से भी इस सुविधा का लाभ लिया जा सकता है।
कानपुर रीजन के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त शाहिद इकबाल का कहना है कि यूपीआई से पीएफ राशि बैंक खातों में ट्रांसफर करने की सुविधा की टेस्टिंग केंद्रीय स्तर पर हो रही है। कानपुर के रीजन ऑफिस में भी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। यह बहुत सुविधाजनक है, जब पीएफ सदस्य पांच लाख रुपये की धनराशि तो ऑटो सेटलमेंट के तहत जल्द से जल्द खातों में पा सकेंगे। इसके लिए डीबीटी एनेबलिंग के लिए फेशियल अथेंटिकेशन जरूरी होगा। सभी पीएफ सदस्यों को ई-केवाईसी जरूर कर लेनी चाहिए।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।