यूपी में नया ठिकाना बनाना चाहते थे आतंकी, दिल्ली विस्फोट के बाद ऐक्शन तेज; ताबड़तोड़ छापे

संक्षेप: आतंकी संगठन लखनऊ को अपना केंद्र बनाने की कोशिश कर रहे थे। पिछले कुछ समय से आतंकी संगठन यूपी के युवाओं को बरगलाकर अपने साथ जोड़ रहे हैं। पढ़े-लिखे युवाओं का ब्रेनवॉश किया जा रहा है। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान, बांग्लादेश के रास्ते आ रहे घुसपैठियों के रूप में कई संदिग्ध भी देश में आ चुके हैं।

गुजरात एटीएस के हत्थे चढ़े तीनों आतंकियों के खतरनाक मंसूबे थे। इस बार पाकिस्तान में बैठे आका शामली और लखीमपुर खीरी के दो युवकों को जाल में फंसा कर यूपी को अपना नया ठिकाना बनाना चाह रहे थे। यही वजह थी कि गिरफ्तार सुहेल और आजाद सैफी लखनऊ की कई बार रेकी कर चुके थे। दोनों ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिये यूपी के कई युवाओं को अपने साथ जोड़ भी लिया था। इनके खतरनाक इरादों को देखते हुए यूपी एटीएस के साथ ही खुफिया एजेंसी और यूपी पुलिस भी अलर्ट हो गई है। सोमवार की शाम दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट के बाद कई राज्यों में ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं। मंगलवार को लखनऊ में भी एक डॉक्टर के यहां छापा एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापा मारा है। बताया जा रहा है कि इस डॉक्टर के लखनऊ से पहले पकड़ी जा चुकी एक महिला डॉक्टर से संबंध थे। फरीदाबाद में आतंकी साजिश की परतें कश्मीर में जैश-ए-मुहम्मद के समर्थन में लगे पोस्टर से खुलीं। पिछले महीने 27 अक्तूबर श्रीनगर में पोस्टर लगाए गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें आदिल को पोस्टर लगाते हुए पाया था। उसे सहारनपुर से पुलिस ने गिरफ्तार किया।

सूत्रों के मुताबिक, इस बार आतंकी संगठन लखनऊ को अपना केंद्र बनाने की कोशिश कर रहे थे। यही वजह है कि पिछले कुछ समय से आतंकी संगठन यूपी के युवाओं को बरगलाकर अपने साथ जोड़ रहे हैं। पढ़े-लिखे युवाओं का ब्रेनवॉश किया जा रहा है। खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी के मुताबिक, पिछले कुछ समय से पाकिस्तान, बांग्लादेश के रास्ते आ रहे घुसपैठियों के रूप में कई संदिग्ध भी देश में आ चुके हैं। कुछ दिन पहले पकड़े गए बिलाल खान और फरहान नबी सिद्दकी भी यूपी के ही हैं। दोनों का काम करने का तरीका पहले अलग था, लेकिन मकसद एक ही था। ये सभी वर्तमान सरकार को गिराने के साथ भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने को साजिश में लगे थे।

अदील का लोकल कनेक्शन खंगाल रही एजेंसियां सहानपुर के जिस अस्पताल में डॉ. अदील तैनात था, वहां सोमवार सुबह से ही कई राज्यों की पुलिस व खुफिया एजेंसियों ने डेरा डाल रखा था। अस्पताल के प्रबंधन, वहां तैनात चिकित्सकों व स्टाफ से बारी बारी से घंटों तक पूछताछ की। सोमवार सुबह अस्पताल में जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंची। उनके साथ स्थानीय पुलिस भी मौजूद रही।

दो दिन पहले डायलिसिस अस्पताल के एमडी मनोज मिश्रा ने बताया कि उनके अस्पताल में मरीजों की डायलिसिस भी की जाती है। डॉ. अदील की गिरफ्तारी से दो दिन पहले एक मरीज की डायलिसिसि हुई थी। स्टाफ के लोगों ने डॉ. अदील को इसके लिए बुलाया था। अदील अस्पताल भी आ गया था और मरीज की डायलिसिस भी की थी। लेकिन उसने मरीज के साथ अपनी सेल्फी नहीं कराई

करीबी लंबी छुट्टी पर भेजा गया डॉ. अदील की गिरफ्तारी के बाद अस्पताल प्रबंधन ने आरोपी चिकित्सक के करीबी रहे अस्पताल के एडमिन इंचार्ज और आरएमओ को लंबी छुट्टी पर भेज दिया है।

आजाद की गिरफ्तारी के बाद कैराना का कनेक्शन फिर चर्चा में गुजरात के गांधीनगर में एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए आईएसआई के तीन संदिग्ध आतंकियों की कुंडली खंगाली जा रही है। इसमें झिंझाना के आजाद सैफी का नाम आने से झिंझाना भी एटीएस की रडार पर आ गया है। खुफिया सूत्रों के मुताबकि एटीएस की टीम झिंझाना में जांच पड़ताल के लिए कभी भी आ सकती है। सोमवार में स्थानीय खुफिया विभाग एलआईयू ने भी आजाद एवं परिजनों के बारे में जानकारी जुटाई। आजाद सात नवंबर को ही घर से बुढ़ाना मदरसा जाने की बात कहकर निकला था।

सुहेल के करीबियों की भी हो रही निगरानी सिंगाही(लखीमपुर)। संदिग्ध आतंकी गतिविधियों के चलते गुजरात एटीएस के हत्थे चढ़े मोहम्मद सुहेल के परिजनों और करीबियों पर भी पुलिस की नजर है। पुलिस ने एक दिन पहले जब उसके पते का सत्यापन किया और पूछताछ की तो घर से कोई लैपटॉप या टेबलेट नहीं मिला है बल्कि सिर्फ दो मोबाइल मिले हैं। दोनों मोबाइल का ब्योरा भी दर्ज किया गया है।

कई राज्यों में चल रहा ऐक्शन उत्तर प्रदेश लखनऊ की एक महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद को गिरफ्तार किया गया है। मंगलवार को एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आईआईएम रोड स्थित डॉ परवेज़ के यहां दबिश दी। बताया जा रहा है कि इनके शाहीन से संबंध रहे हैं। उधर, सोमवार को लखीमपुर खीरी में पुलिस ने संदिग्ध आतंकी सुहेल के घर की ली तलाशी ली थी। दो मोबाइल कब्जे में लिए गए थे।

जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया

हरियाणा फरीदाबाद स्थित घर से अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ। एक महिला डॉक्टर की कार से एक असॉल्ट राइफल पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। यह कार डॉक्टर मुजम्मिल शकील के सहयोगी के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो फरीदाबााद के एक अस्पताल में कार्यरत है।

अहमदाबाद गुजरात एटीएस ने रासायनिक हमले की खतरनाक साजिश का भंडाफोड़ किया।

हैदराबाद यहां से डॉ. अहमद मोहियुद्दीन सैयद को पकड़ा गया है। कई इलाकों में छापेमारी की गई।

यहां पर छापे: जम्मू-कश्मीर श्रीनगर, अनंतनाम, गांदरबल और शोपियां

यूपी पुलिस की टीम ने सहारनपुर में छापेमारी की।

संदिग्ध्य आतंकियों के नाम और भूमिका 1-डॉ.मुजाहिल उर्फ मुजम्मिल शकील निवासी पुलवामा डॉक्टर है और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का मास्टर

2-डॉ.अदील अहमद राठेर निवासी वानपोरा, कुलगाम डॉक्टर है और लॉकर से एके-47 मिली। आईईडी एक्सपर्ट भी है।

3-आरिफ निसार डार उर्फ साहिल निवासी नौगाम, श्रीनगर लोकल कोआर्डिनेटर है। जैश के समर्थन में पोस्टर लगाए थे।

4-यासिर उल अशरफ निवासी नौगाम, श्रीनगर संगठन के लिए रकम जुटाना और संगठन में बातचीत के लिए प्लेटफार्म देना।

5-मकसूद अहमद डार उर्फ शाहिद निवासी नौगाम हथियार मुहैया कराने वाला और आईईडी का मास्टर।

6-मौलवी इरफान अहमद शोपियां (मस्जिद इमाम) युवकों को संगठन के साथ जोड़ने के लिए बरगलाने वाला।