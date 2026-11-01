पैसों का लालच देकर हैंडलर तैयार कर रहे आतंकी, जानें कौन है STF के हत्थे चढ़ा अंकित?

कानपुर के दहेली सुजानपुर के सकरापुर से एटीएस के हत्थे चढ़ा अंकित शंखवार से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। उसके अकाउंट से 20 हजार यूएसडीटी का ट्रांजेक्शन मिला है। एटीएस इस बात का पता लगा रही है कि आखिर यह पैसा किससे और कब लिया गया। इसके एवज में कितनी ई-मेल आईडी मुहैया कराई गईं।

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। भारत विरोधी ताकतें और आतंकी संगठन रुपयों का लालच देकर देश में अपने हैंडलर तैयार कर रहे हैं। कानपुर के दहेली सुजानपुर के सकरापुर से एटीएस के हत्थे चढ़ा अंकित शंखवार भी इसी कड़ी का हिस्सा बताया जा रहा है। एटीएस को उससे पूछताछ में कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। उसके अकाउंट से 20 हजार यूएसडीटी (क्रिप्टो फार्म में डॉलर) का ट्रांजेक्शन मिला है। अंकित से पूछताछ के बाद एटीएस ने कानपुर से दो जबकि अन्य प्रदेशों से चार लोगों को उठाया है। ये सभी अंकित द्वारा बनाईं गईं ई-मेल आईडी को पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत अन्य देशों से आनी वाली डिमांड पर उपलब्ध कराते थे।

एटीएस ने मूलरूप से घाटमपुर के अनोइया गांव निवासी अंकित शंखवार को गिरफ्तार किया था। एटीएस उसका लैपटॉप और मोबाइल फोन भी साथ ले गई थी। लैपटॉप की जांच में एटीएस को बांग्लादेश के नागरिक अलामीन इस्लाम से छह हजार यूएसडीटी लेने की जानकारी मिली थी। इसके एवज में अंकित ने उसे बड़ी संख्या में ई-मेल आईडी मुहैया करायी थीं। अंकित के लैपटॉप में करीब पांच लाख ई-मेल आईडी मिली हैं, जिनकी जांच एटीएस कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अंकित के क्रिप्टो वॉलेट की जांच में करीब 20 हजार यूएसडीटी का ट्रांजेक्शन और मिला है। एटीएस इस बात का पता लगा रही है कि आखिर यह पैसा किससे और कब लिया गया। इसके एवज में कितनी ई-मेल आईडी मुहैया कराई गईं। किसी अन्य काम के लिए तो यह पैसा नहीं लिया गया। सूत्रों की मानें तो अंकित ने अपने छह साथियों के नाम बताए हैं। एटीएस अब उन्हें उठाकर पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही कई और संदिग्धों की मॉनीटरिंग भी एटीएस कर रही है। सूत्र जल्द ही कई और गिरफ्तारियां होने की संभावना जता रहे हैं।

साइबर ठगी के भी सबूत मिले सूत्र बताते हैं कि जांच में एटीएस को अंकित के साइबर फ्रॉड में भी शामिल होने की जानकारी मिली है। हालांकि अभी तक इसका खुलासा नहीं किया गया है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि सोशल मीडिया के जिस प्लेटफार्म पर वह बाय और सेल के जरिये ई-मेल आईडी बनाकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की, मिश्र समेत अन्य देशों के लोगों को बेच रहा था, उनमें विदेशी साइबर ठग भी जुड़े हैं। हालांकि सूत्रों का कहना है कि एटीएस अंकित के आतंकी कनेक्शन पर ही जांच पड़ताल कर रही है।