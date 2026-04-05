आतंकी बोला था; बड़ी घटना करो तो मिलेगी रकम, बिजनौर पिकअप अग्निकांड के तार पाकिस्तान से जुड़े

बिजनौर में जलाई गई पिकअप का वीडियो टेलीग्राम के माध्यम से पाकिस्तान में बैठे हैंडलर अबुबकर तक गया था। जिसे देखकर उसने कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे बेहद छोटी घटना बताया था। कहा था कि और बड़ी घटना करो, तब रकम मिलेगी।

बिजनौर में चार मार्च को पिकअप में आग लगाकर उसका वीडियो टेलीग्राम पर साझा किए जाने की घटना की तह तक पहुंचने के लिए जांच एजेंसियों ने नए सिरे से अपनी छानबीन शुरू की है। लखनऊ में शुक्रवार को चार संदिग्ध आतंकियों के पकड़े जाने के बाद बिजनौर जैसी अन्य घटनाओं पर निगाह गड़ाने के साथ ही सभी जिलों में संदिग्धों की निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। ऐसे कई गिरोह समूह सक्रिय हैं। सूत्रों के अनुसार बिजनौर में जलाई गई पिकअप का वीडियो टेलीग्राम के माध्यम से पाकिस्तान में बैठे हैंडलर अबुबकर तक गया था। जिसे देखकर उसने कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे बेहद छोटी घटना बताया था। कहा था कि और बड़ी घटना करो, तब रकम मिलेगी।

बिजनौर पिकअप अग्निकांड के पाकिस्तान से जुड़े तार जांच एजेंसियों बिजनौर में हुई इस घटना के बाद से सक्रिय है। एनआई ने अबुजर से भी पूछताछ की थी। तब अबुजर को धार्मिक चिह्न देखकर पिकअप में आग लगाने की घटना के बाद भी कोई रकम अदा नहीं की गई थी। बिजनौर का अबुजर टेलीग्राम पर जिस ग्रुप से जुड़ा था, उसमें केवल पांच सदस्य थे।

पिकअप में आग लगाने को छोटी घटना बताई थी दरअसल बिजनौर में वाहन में आग लगाने की घटना को छोटा बताया था। कहा था कि और बड़ी घटना करो, तब रकम मिलेगी। जांच एजेंसियों बिजनौर में हुई इस घटना के बाद से सक्रिय है। एनआई ने अबुजर से भी पूछताछ की थी। तब अबुजर को धार्मिक चिह्न देखकर पिकअप में आग लगाने की घटना के बाद भी कोई रकम अदा नहीं की गई थी। बिजनौर का अबुजर टेलीग्राम पर जिस ग्रुप से जुड़ा था, उसमें केवल पांच सदस्य थे।

अबुजर समेत 3 आरोपी पकड़े गए थे इनमें अबुजर समेत तीन आरोपी पकड़े गए थे। ग्रुप से अबुबकर भी जुड़ा था पर उसका नंबर और लोकेशन पुलिस ट्रेस नहीं कर सकी थी। ग्रुप के एडमिन रहे सैय्यद की तलाश जारी है। जांच एजेंसियों की नजर संदिग्ध आतंकियों को टेलीग्राम व सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफार्म पर जोड़े गए ग्रुपों पर हैं, जिनसे पाकिस्तानी हैंडलर अबुबकर भी किसी न किसी के माध्यम से जुड़ा है और उन्हें बड़ी घटनाएं करने के लिए उकसाया जा रहा है। इसके बदले बड़ी रकम अदा किए जाने का लालच भी दिया जा रहा है।