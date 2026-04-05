Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आतंकी बोला था; बड़ी घटना करो तो मिलेगी रकम, बिजनौर पिकअप अग्निकांड के तार पाकिस्तान से जुड़े

Apr 05, 2026 02:32 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ/बिजनौर
share

बिजनौर में जलाई गई पिकअप का वीडियो टेलीग्राम के माध्यम से पाकिस्तान में बैठे हैंडलर अबुबकर तक गया था। जिसे देखकर उसने कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे बेहद छोटी घटना बताया था। कहा था कि और बड़ी घटना करो, तब रकम मिलेगी।

आतंकी बोला था; बड़ी घटना करो तो मिलेगी रकम, बिजनौर पिकअप अग्निकांड के तार पाकिस्तान से जुड़े

बिजनौर में चार मार्च को पिकअप में आग लगाकर उसका वीडियो टेलीग्राम पर साझा किए जाने की घटना की तह तक पहुंचने के लिए जांच एजेंसियों ने नए सिरे से अपनी छानबीन शुरू की है। लखनऊ में शुक्रवार को चार संदिग्ध आतंकियों के पकड़े जाने के बाद बिजनौर जैसी अन्य घटनाओं पर निगाह गड़ाने के साथ ही सभी जिलों में संदिग्धों की निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। ऐसे कई गिरोह समूह सक्रिय हैं। सूत्रों के अनुसार बिजनौर में जलाई गई पिकअप का वीडियो टेलीग्राम के माध्यम से पाकिस्तान में बैठे हैंडलर अबुबकर तक गया था। जिसे देखकर उसने कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे बेहद छोटी घटना बताया था। कहा था कि और बड़ी घटना करो, तब रकम मिलेगी।

बिजनौर पिकअप अग्निकांड के पाकिस्तान से जुड़े तार

जांच एजेंसियों बिजनौर में हुई इस घटना के बाद से सक्रिय है। एनआई ने अबुजर से भी पूछताछ की थी। तब अबुजर को धार्मिक चिह्न देखकर पिकअप में आग लगाने की घटना के बाद भी कोई रकम अदा नहीं की गई थी। बिजनौर का अबुजर टेलीग्राम पर जिस ग्रुप से जुड़ा था, उसमें केवल पांच सदस्य थे।

ये भी पढ़ें:लखनऊ के बाद कुशीनगर से ISIS का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार; बम बनाने का सामान मिला
ये भी पढ़ें:पिकअप जलाने पर आतंकी से बड़ी घटना करने का हुआ सौदा, 12 कार शोरूम में लगानी थी आग

पिकअप में आग लगाने को छोटी घटना बताई थी

दरअसल बिजनौर में वाहन में आग लगाने की घटना को छोटा बताया था। कहा था कि और बड़ी घटना करो, तब रकम मिलेगी। जांच एजेंसियों बिजनौर में हुई इस घटना के बाद से सक्रिय है। एनआई ने अबुजर से भी पूछताछ की थी। तब अबुजर को धार्मिक चिह्न देखकर पिकअप में आग लगाने की घटना के बाद भी कोई रकम अदा नहीं की गई थी। बिजनौर का अबुजर टेलीग्राम पर जिस ग्रुप से जुड़ा था, उसमें केवल पांच सदस्य थे।

अबुजर समेत 3 आरोपी पकड़े गए थे

इनमें अबुजर समेत तीन आरोपी पकड़े गए थे। ग्रुप से अबुबकर भी जुड़ा था पर उसका नंबर और लोकेशन पुलिस ट्रेस नहीं कर सकी थी। ग्रुप के एडमिन रहे सैय्यद की तलाश जारी है। जांच एजेंसियों की नजर संदिग्ध आतंकियों को टेलीग्राम व सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफार्म पर जोड़े गए ग्रुपों पर हैं, जिनसे पाकिस्तानी हैंडलर अबुबकर भी किसी न किसी के माध्यम से जुड़ा है और उन्हें बड़ी घटनाएं करने के लिए उकसाया जा रहा है। इसके बदले बड़ी रकम अदा किए जाने का लालच भी दिया जा रहा है।

पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर मैपिंग

एटीएस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपित पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के इशारे पर संवेदनशील स्थानों की मैपिंग कर रहे थे। गिरोह आगजनी व टाइमर आधारित उपकरण भी तैयार करने का प्रयास कर रहे थे। उनका इरादा सिलसिलेवार धमाके करने का था। आरोपित कई बार दिल्ली भी गए थे, जहां महत्वूपर्ण कार्यालयों, वीवीआईपी व संवेदनशील स्थानों की रेकी की थी। इसे लेकर भी उनसे पूछताछ होगी

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result, UP Board 10th Result, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।