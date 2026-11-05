राजधानी लखनऊ में बाइक सवारों का आतंक, सरेराह एक जैसी लूट की वारदातों से दहशत

राजधानी लखनऊ में कानून व्यवस्था को बाइक सवारों ने खुली चुनौती दी है। सरेराह एक जैसी मोबाइल फोन की दो वारदातों को सरेराह अंजाम दिया है। इनके दुस्साहस को देखकर दहशत की स्थिति है।

लखनऊ, संवाददाता। जिस राजधानी लखनऊ में यूपी पुलिस का मुखिया बैठता है और तमाम मंत्रियों-अधिकारियों का आना-जाना लगा रहता है, वहां बाइक सवारों ने कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दी है। सरेराह ही मोबाइल लूट की एक जैसी दो वारदातों को अंजाम दिया है। 24 घंटे में दो घटनाओं से लोगों में दहशत की स्थिति है। इंदिरा नगर के डी ब्लॉक में मंगलवार की रात बाइक सवार बदमाशों ने चलते ई-रिक्शे से युवती का मोबाइल लूट लिया। इस दौरान युवती सड़क पर गिरकर जख्मी हो गई। इससे पहले सआदतगंज में बाइक सवार बदमाशों ने सड़क किनारे किसी से बात कर रहे युवक का मोबाइल लूट लिया।

बताया जाता है कि रिंग रोड टेढ़ी पुलिया निवासी अनुराधा मंगलवार रात मुंशीपुलिया चौराहे से ई-रिक्शे से चिनहट कमता जा रही थीं। इंदिरा नगर डी ब्लॉक के पास बाइक सवार बदमाश ई-रिक्शे में बैठी अनुराधा का मोबाइल लूट लिया। बदमाशों से अपने मोबाइल को बचाने की कोशिश में अनुराधा बदमाशों से भिड़ भी गई। इससे ई-रिक्शा से नीचे गिर गई। अनुराधा के गिरते ही बदमाश मोबाइल लूटकर फरार हो गए।

ई-रिक्शा चालक अरविंद ने अनुराधा को उठाया। अनुराधा और चालक ने लूटेरों के पकड़ने के लिए शोर भी मचाया। शोर सुनकर आसपास के लोग जुटे और पुलिस को फोन करने के साथ ही घायल अनुराधा को लोहिया संस्थान पहुंचाया। गाजीपुर पुलिस ने अनुराधा से मामले की जानकारी ली। अनुराधा ने बताया कि लुटेरे मोबाइल लूट ले गए हैं। वहीं, गाजीपुर इंस्पेक्टर राजेश कुमार मौर्या ने आश्चर्यजनक रूप से कहा कि मोबाइल लूट की घटना से ही इनकार किया। कहा कि पीड़िता ने कोई तहरीर नहीं दी है।

ट्रिपल मर्डर वाले इलाके सआदतगंज में भी वारदात ट्रिपल मर्डर से चर्चा में आए सआदतगंज में भी उसी तरह की मोबाइल लूट की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया है। यहां भी बाइक सवारों ने राह चलते एक युवक का मोबाइल फोन लूट लिया और फरार हो गए। नौबस्ता निवासी गफ्फार ने बताया कि सोमवार की रात करीब साढ़े नौ बजे वह गिरधारा सिंह स्कूल के पास मोबाइल पर बिजली मिस्त्री से बात करते हुए सड़क किनारे से जा रहा था।