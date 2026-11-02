यूपी में कुत्तों की दहशत, मेडिकल कॉलेज से मृत नवजात को नोचकर खा गए, सिर-धड़ से गायब
यूपी में कुत्तों की दहशत बरकरार है। बांदा में कुत्ते मेडिकल कॉलेज से मृत नवजात को उठा ले गए नोचकर खा डाला। परिजनों को नवजात लहूलुहान हालत में मिला। सिर धड़ से गायब था।
बांदा, हिन्दुस्तान संवाद। अभी सहारनपुर में कुत्तों द्वारा मासूम को नोचकर मार डालने का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब दिल दहला देने वाली घटना बांदा जिले से सामने आई है। जिले के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज परिसर में एक कुत्ता घुस गया। कुत्ता यहां से मृत नवजात को उठा ले गया और नोचकर खा लिया। उसका सिर और धड़ गायब मिला। खोजबीन के दौरान अलग-अलग स्थानों पर नवजात के अवशेष पाए गए। प्राचार्य ने लापरवाही बरतने के आरोप में तीन गार्डों की सेवा समाप्ति के लिए कंपनी को पत्र लिखा है।
गिरवां थाना क्षेत्र के बड़ोखर बुजुर्ग निवासी गणेश प्रसाद कुशवाहा के मुताबिक शनिवार रात 10 बजे 35 वर्षीय पत्नी गुड़िया प्रसव पीड़ा से परेशान थी। उसे 102 एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज ला रहे थे। रास्ते में तिंदवारा के पास प्रसव हो गया और उसने मृत शिशु को जन्म दिया। रात 11 बजे वह मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर सुशील ने गुड़िया को भर्ती कर लिया। बाद में उसे लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया गया। रात साढ़े 12 बजे अस्पताल स्टाफ ने मृत नवजात का शव परिजनों को सौंप दिया। रात अधिक होने के कारण गणेश परिजनों के साथ मेडिकल कॉलेज परिसर के ओटी ब्लॉक में बैठ गए। सभी लोग सो गए। इस बीच खुंखार कुत्ते घुस आए और दोनों महिलाओं के बीच से नवजात का शव घसीट ले गए।
क्षत-विक्षत हालत में मिला शव
तड़के चार बजे गणेश की नींद खुली तो नवजात गायब था। खोजबीन के दौरान करीब 50 मीटर दूर नवजात के अंग मिले। कुत्तों ने शव को क्षत-विक्षत कर दिया था। उसका सिर और धड़ गायब था, जबकि दोनों हाथ एक जगह और पैर करीब 20 मीटर दूर पड़े मिले। इस खौफनाक मंजर को देख लोगों का कलेजा कांप गया। गणेश के अनुसार अवशेषों को जल में प्रवाहित कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सुरक्षा गार्डों की लापरवाही से यह घटना हुई। उधर, चौकी प्र्रभारी मेडिकल कालेज का कहना है कि परिजनों ने कोई तहरीर नहीं दी है।
क्या बोले मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य
बांदा रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज के प्राचार्य डॉ. एसके कौशल ने बताया, सीसीटीवी में कुत्ते शव को घसीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कॉरिडोर ओटी ब्लॉक का मामला है। तीन गार्डों की ड्यूटी लगाई गई थी। लापरवाही करने पर गार्डों की सेवा समाप्त करने के लिए कंपनी को पत्र लिखा गया है। विभागाध्यक्ष डॉक्टर मीनाक्षी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। मामले की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।