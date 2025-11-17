यूपी में बदमाशों की दहशत: मंत्री आशीष पटेल के बड़े भाई का रास्ता रोककर दिखाया तमंचा, जान बचा भागे

संक्षेप: चित्रकूट में अपना दल एस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के कार सवार बड़े भाई अरुण कुमार उर्फ मुन्ना सिंह को रविवार देर शाम बाइक सवार दो बदमाशों ने रोका और विवाद के बाद तमंचा निकाल लिया।

यूपी के चित्रकूट में अपना दल एस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के कार सवार बड़े भाई अरुण कुमार उर्फ मुन्ना सिंह को रविवार देर शाम बाइक सवार दो बदमाशों ने रोका और विवाद के बाद तमंचा निकाल लिया। तमंचा देखते ही अरुण कुमार ने कार पीछे की और तेजी से घर की तरफ भगा दी। बदमाश कुछ दूर पीछा करते हुए गाली-गलौज करते रहे। पुलिस ने मामले में छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

रैपुरा थाना क्षेत्र के हनुमान गंज लौरी निवासी मंत्री आशीष पटेल के बड़े भाई अरुण कुमार उर्फ मुन्ना सिंह रविवार की शाम एक तिलकोत्सव कार्यक्रम में गए थे। उन्होंने पुलिस की दी तहरीर में बताया कि वह वहां से देर शाम करीब 10 बजे वापस लौट रहे थे। हनुमान गंज के मुख्य मार्ग में दिलीप सिंह के ट्यूबबेल के पास उन्हें दो लोग बीच रास्ते में बाइक लगाकर खड़े नजर आए। गाड़ी की रोशनी में देखा तो यह सोनू पुत्र लालमन निवासी कोलसा मजरा लौरी व आशीष पुत्र कैलाश सिंह निवासी जगजीत सिंह का पुरवा मजरा लौरी थे। इन दोनों ने उन्हें रोक लिया। वे दोनों बहस करने लगे। इसी दौरान आशीष ने तमंचा निकाल लिया।