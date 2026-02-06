लखनऊ में काली थार सवारों का आतंक, दो और को अगवा कर लूटा, चलती गाड़ी से फेंका

संक्षेप: राजधानी लखनऊ में काली थार का आंतक बढ़ता जा रहा है। दो और लोगों को अगवा कर लूटा गया और रास्ते में चलती गाड़ी से फेंक दिया गया है। एक हफ्ते में तीसरी घटना से दहशत की स्थिति है।

राजधानी लखनऊ में काली थार सवार बदमाशों आतंक बढ़ता जा रहा है। रविवार को हाइडिल चौराहे से टैंकर चालक को अगवा कर साठ हजार रुपये लूटकर सैरपुर में फेंकने के बाद सरोजनीनगर, बीकेटी में भी ठीक वैसी ही वारदातें हुईं। लूट का तरीका एक जैसा रहा। तीनों घटनाओं में काली एसयूवी (थार) का इस्तेमाल किया गया। सरोजनीनगर से कानपुर के एक युवक को लिफ्ट देकर बैठाया। उससे 5400 रुपये, मोबाइल लूट लिए।

एक लाख रुपये यूपीआई से निकलवा कर उसे कानपुर देहात के रूरा में फेंक दिया। कमता से बदमाशों ने बहराइच के लिए एक शिक्षक को लिफ्ट देकर बैठाया। लूटपाट कर उसे किसानपथ पर फेंका दिया। दोनों मामलों में पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

स्कूटर इंडिया चौराहे पर वाहन का कर रहे थे इंतजार: कानपुर नगर के रावतपुर निवासी फिदा हुसैन निजी कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने सरोजनीनगर थाने में तहरीर दी कि मंगलवार की सुबह करीब नौ बजे वह कानपुर लौटने के लिए स्कूटर इंडिया चौराहे के पास वाहन का इंतजार कर रहे थे। इस बीच काली एसयूवी उनके पार रुकी। पूछा कि कानपुर जाना है। हां कहने पर उन्होंने बैठा लिया। एसयूवी में चालक समेत चार लोग बैठे थे।

आरोप है कि कुछ दूर चलने के बाद बदमाश उल्टे-सीधे रास्ते पर ले गए। गाड़ी में ही बंधक बना लिया। लात-घूसों से जमकर पीटा। शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। जेब से 5400 रुपये निकाल लिए। घड़ी, मोबाइल फोन व ड्राइविंग लाइसेंस लूट लिए। बदमाशों ने जनसेवा केंद्र के माध्यम से उसके मोबाइल से गूगल पे खाते से करीब एक लाख रुपये भी निकलवा लिए।

बदमाशों ने कानपुर के रनियां इलाके में सुनसान रास्ते पर फेंक दिया। किसी तरह वहां से घर पहुंचे। इसके बाद लौट कर सरोजनीनगर थाने में मामले की तहरीर दी। इंस्पेक्टर राजदेव प्रजापति ने बताया कि अज्ञात थार सवार बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

बीबीडी इलाके में शिक्षक को बंधक बनाया चिनहट के हसन विहार कॉलोनी निवासी बलराम पटेल शिक्षक हैं। बहराइच के राजकीय इंटर कॉलेज में तैनात हैं। पत्नी किरन देवी ने बताया कि 30 जनवरी की सुबह पति घर से कॉलेज जाने के लिए निकले। कमता में गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान एसयूवी सवार तीन लोगों ने लिफ्ट देकर उन्हें बहराइच छोड़ने के बहाने गाड़ी में बैठा लिया। आरोप है कि गाड़ी सवार उन्हें बीबीडी इलाके में लेकर पहुंचे और बंधक बना लिया।

लात-घूसों से जमकर पीटा। मुंह बांध दिया। बदमाशों ने पति के जेब से पांच सौ रुपये और मोबाइल छीन लिया और किसानपथ से बीकेटी ले गए और वहां फेंक दिया। किसी तरह पति घर पहुंचे। घटना के बाद से उनकी तबीयत बिगड़ गई। इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।