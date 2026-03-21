दबंगों के डर खौफजदा महिला ने उठाया खौफनाक कदम, पति से मारपीट के बाद लगाई आग

झांसी से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने जमीन विवाद और दबंगों के खौफ से परेशान होकर एक महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया। जानकारी के जमीन जमीन के विवाद के चलते कुछ दबंग महिला को लगातार परेशान कर रहे थे।

Jhansi news: यूपी के झांसी से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने जमीन विवाद और दबंगों के खौफ से परेशान होकर एक महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया। जानकारी के जमीन जमीन के विवाद के चलते कुछ दबंग महिला को लगातार परेशान कर रहे थे। महिला को प्रधानमंत्री योजना के तहत आवास मिला था।

महिला आवास का निर्माण करने पहुंची तो दबंगों ने विरोध कर दिया। इस मामले में महिला ने पुलिस और प्रशासन से शिकायत भी की थी, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। खौफजदा महिला ने आत्मदाह करने का फैसला किया। शनिवार को महिला ने खुद के ऊपर डीजल डालकर आग लगा ली। आग लगने के बाद महिला चीखने-चिल्लाने लगी। महिला को किसी तरह से बचाया गया। झुलसी महिला को फिलहाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

शिकायत के बाद भी नहीं हुई थी कार्रवाई मामला सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के सिमरधा गांव का है, जहां छोटेलाल अहिरवार के परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत हुआ था। परिवार जब जमीन पर निर्माण कराने पहुंचा, तो गांव के कुछ दबंगों ने विरोध करते हुए मारपीट कर दी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्होंने कई बार प्रशासन और पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। शुक्रवार को फिर से मारपीट के बाद आहत होकर महिला राजकुमारी ने खुद पर डीजल डालकर आग लगा ली। परिजनों ने किसी तरह आग बुझाई और उन्हें गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और जांच शुरू कर दी है। सीपरी बाजार थाना प्रभारी के अनुसार, जिस जमीन पर निर्माण किया जा रहा था, वह सरकारी भूमि बताई गई है और इसी को लेकर विवाद चल रहा था। मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

युवक ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह का किया प्रयास वहीं दूसरी ओर सोनभद्र में युवक द्वारा आत्मदाह के प्रयास का मामला सामने आया है। रेणकूट चौकी क्षेत्र के नगर निवासी 27 वर्षीय विकास अग्रवाल पुत्र विनोद अग्रवाल शुक्रवार शाम करीब 4 बजे मुख्य चौराहे के पास स्थित पुलिस चौकी के सामने पहुंचा। वहां उसने अपने साथ लाए लगभग 5 लीटर पेट्रोल से भरे गैलन को अपने ऊपर उड़ेल लिया। देखते ही देखते उसका पूरा शरीर पेट्रोल से भींग गया। पेट्रोल डालने के बाद वह माचिस जलाने ही वाला था, इसी दौरान आसपास मौजूद लोगों ने स्थिति को भांपते हुए तत्काल पास में खड़े सिपाहियों को सूचना दी।