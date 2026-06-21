तेरी औकात क्या है...नशे में युवती ने बीच सड़क पर सिपाही का पकड़ा गिरेबां, वर्दी भी फाड़ी

मेरठ में एक युवती नशे में अपनी मर्यादा भूल गई। बीच सड़क पर ही हंगामा करने लगी। दोस्त से मिलने आई युवती ने पुलिस वालों को गालियां दीं। इसी बीच उसने एक सिपाही का गिरेबां पकड़कर उसकी वर्दी तक फाड़ डाली। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Meerut News: यूपी के मेरठ में बीच सड़क पर एक युवती ने जमकर हंगामा किया। युवती ने पहले राह चलते लोगों से अभद्रता और गाली गलौज की। सूचना पर पहुंची पुलिस से भी नशेबाज युवती भिड़ गई। युवती ने सिपाहियों को अंगुली दिखाकर कहा तेरी औकात क्या है। युवती बार बार पुलिसकर्मियों को भुगतने की धमकी देती रही। युवती ने पुलिसकर्मियों के गिरेबान भी पकड़े और धक्कामुक्की करते हुए वर्दी फाड़ दी। युवती का कहना था कि वह अपने फ्रेंड से मिलने आई है और इसमें गलत क्या है। करीब 20 मिनट सड़क पर हंगामा होता रहा और युवती को काबू करने के लिए थाने से महिला पुलिसकर्मियों को बुलाना पड़ा। युवती के हंगामे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मामले में पुलिस ने युवती और उसके दोनों दोस्तों को गिरफ्तार भी कर लिया है। एक थार और पंच कार को भी सीज किया गया है।

सरधना चर्च के पास ही शुक्रवार रात के समय एक महेंद्रा थार गाड़ी और टाटा पंच में दो युवक और एक युवती सवार थे। यहां पर नशे में धुत युवती बीच सड़क हंगामा कर रही थी। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद फैंटम मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने युवती और उसके साथियों को समझाकर आगे भेजने का प्रयास किया तो युवती भड़क गई। नशे में धुत युवती गाली गलौज करते हुए पुलिसकर्मियों से ही भिड़ गई और अंगुली दिखाते हुए कहा कि तेरी औकात क्या है। इस दौरान पुलिसकर्मियों को भुगतने की धमकी दी और हाथापाई कर दी। कहा कि अपने फ्रेंड से मिलने आई हूं, इसमें गलत क्या है। एक व्यक्ति ने पुलिसकर्मियों के पक्ष लिया तो युवती हमलावर हो गई और उन्हें थप्पड़ लगा दिया।

तूने रोका, वीडियो बनाई, तुझे बताती हूं युवती ने हंगामा करते हुए पुलिसकर्मियों को धमकाया। कहा कि तूने रोका और वीडियो बनाई। अब तुझे बताती हूं। देख लूंगी तुझे और इतना कहकर युवती गालियां देने लगी। साथी युवक ने युवती का मुंह दबाया और उसे टाटा पंच गाड़ी में आगे वाली सीट पर बैठाकर दरवाजा बंद कर दिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों से युवक ने कहा कि सर, यहां कोई अभद्रता नहीं की गई। पुलिसकर्मियों ने जवाब दिया कि तुम तो हमारे सामने ही हंगामा कर रहे हो। युवक ने कहा कि जिन लोगों ने आपको बुलाया है, उनसे पूछो कि कोई वीडियो या सबूत हैं। इस दौरान युवती दो बार कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकली और पुलिसकर्मियों पर हमलावर हो गई। बाद में युवती को कार में बंद कर गेट पर युवक चिपक कर खड़ा हो गया, ताकि अंदर से गेट न खुल सके।