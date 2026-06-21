तेरी औकात क्या है...नशे में युवती ने बीच सड़क पर सिपाही का पकड़ा गिरेबां, वर्दी भी फाड़ी
मेरठ में एक युवती नशे में अपनी मर्यादा भूल गई। बीच सड़क पर ही हंगामा करने लगी। दोस्त से मिलने आई युवती ने पुलिस वालों को गालियां दीं। इसी बीच उसने एक सिपाही का गिरेबां पकड़कर उसकी वर्दी तक फाड़ डाली। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
Meerut News: यूपी के मेरठ में बीच सड़क पर एक युवती ने जमकर हंगामा किया। युवती ने पहले राह चलते लोगों से अभद्रता और गाली गलौज की। सूचना पर पहुंची पुलिस से भी नशेबाज युवती भिड़ गई। युवती ने सिपाहियों को अंगुली दिखाकर कहा तेरी औकात क्या है। युवती बार बार पुलिसकर्मियों को भुगतने की धमकी देती रही। युवती ने पुलिसकर्मियों के गिरेबान भी पकड़े और धक्कामुक्की करते हुए वर्दी फाड़ दी। युवती का कहना था कि वह अपने फ्रेंड से मिलने आई है और इसमें गलत क्या है। करीब 20 मिनट सड़क पर हंगामा होता रहा और युवती को काबू करने के लिए थाने से महिला पुलिसकर्मियों को बुलाना पड़ा। युवती के हंगामे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मामले में पुलिस ने युवती और उसके दोनों दोस्तों को गिरफ्तार भी कर लिया है। एक थार और पंच कार को भी सीज किया गया है।
सरधना चर्च के पास ही शुक्रवार रात के समय एक महेंद्रा थार गाड़ी और टाटा पंच में दो युवक और एक युवती सवार थे। यहां पर नशे में धुत युवती बीच सड़क हंगामा कर रही थी। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद फैंटम मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने युवती और उसके साथियों को समझाकर आगे भेजने का प्रयास किया तो युवती भड़क गई। नशे में धुत युवती गाली गलौज करते हुए पुलिसकर्मियों से ही भिड़ गई और अंगुली दिखाते हुए कहा कि तेरी औकात क्या है। इस दौरान पुलिसकर्मियों को भुगतने की धमकी दी और हाथापाई कर दी। कहा कि अपने फ्रेंड से मिलने आई हूं, इसमें गलत क्या है। एक व्यक्ति ने पुलिसकर्मियों के पक्ष लिया तो युवती हमलावर हो गई और उन्हें थप्पड़ लगा दिया।
तूने रोका, वीडियो बनाई, तुझे बताती हूं
युवती ने हंगामा करते हुए पुलिसकर्मियों को धमकाया। कहा कि तूने रोका और वीडियो बनाई। अब तुझे बताती हूं। देख लूंगी तुझे और इतना कहकर युवती गालियां देने लगी। साथी युवक ने युवती का मुंह दबाया और उसे टाटा पंच गाड़ी में आगे वाली सीट पर बैठाकर दरवाजा बंद कर दिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों से युवक ने कहा कि सर, यहां कोई अभद्रता नहीं की गई। पुलिसकर्मियों ने जवाब दिया कि तुम तो हमारे सामने ही हंगामा कर रहे हो। युवक ने कहा कि जिन लोगों ने आपको बुलाया है, उनसे पूछो कि कोई वीडियो या सबूत हैं। इस दौरान युवती दो बार कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकली और पुलिसकर्मियों पर हमलावर हो गई। बाद में युवती को कार में बंद कर गेट पर युवक चिपक कर खड़ा हो गया, ताकि अंदर से गेट न खुल सके।
महिला पुलिसकर्मियों ने किया काबू, किया गिरफ्तार
युवती का हंगामा बढ़ता देखकर थाना पुलिस को बुला लिया गया। इस दौरान युवती एक पुलिसकर्मी पर हमलावर हो गई। उसकी वर्दी फाड़ दी। मौके पर पहुंची महिला पुलिसकर्मियों ने युवती को पकड़ा और किसी तरह से काबू किया। इस दौरान युवती दोनों महिला कांस्टेबल और महिला दरोगा पर भी भारी पड़ गई और उनके साथ भी हाथापाई कर दी। बाद में पुलिस ने युवती और दो युवकों को गिरफ्तार किया। युवती की पहचान शाहीन पुत्री इंतजार निवासी रशीदनगर लिसाड़ी गेट, परवेज पुत्र महबूब निवासी नानू सरधना और प्रियांश मवाना के रूप में हुई। एक महेंद्रा थार और टाटा पंच को सीज किया गया है।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।