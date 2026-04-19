बागपत में गाय की अंतिम यात्रा के बाद तेरहवीं; 'गौरी' की आत्मा शांति के लिए यज्ञ और ब्रह्मभोज

बागपत में गाय की तेरहवीं पर यज्ञ और ब्रह्मभोज का आयोजन किया गया। गौरी की आत्मा शांति के लिए आसपास गांव के लोगों ने भी यज्ञ में शामिल होकर आहुतियां दीं। देवेंद्र शर्मा की गाय गौरी की सात अप्रैल को मृत्यु हो गई थी।

बागपत के छपरौली के मुकंदपुर गांव में रविवार को गौरी नामक गाय की तेरहवीं पर यज्ञ और ब्रह्मभोज का आयोजन किया गया। गौरी की आत्मा शांति के लिए आसपास गांव के लोगों ने भी यज्ञ में शामिल होकर आहुतियां दीं। मुकंदपुर गांव निवासी देवेंद्र शर्मा की गाय गौरी की सात अप्रैल को मृत्यु हो गई थी। 24 साल परिवार के सदस्य की भांति रही गौरी की मृत्यु के बाद उसकी अंतिम संस्कार यात्रा ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई। गौरी की अंतिम यात्रा क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई थी।

बागपत में गाय की तेरहवीं हुई रविवार को गांव में गौरी की तेरहवीं का आयोजन हुआ। इसमें गांव के अलावा आसपास के लोग भी शामिल हुए और यज्ञ में शामिल होकर गौरी की आत्मा शांति के लिए आहुतियां दीं। इसके बाद ब्रह्म भोज का भी आयोजन किया गया। लोगों ने गौरी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। देवेंद्र ने बताया कि गौरी उनके परिवार का प्रमुख हिस्सा थी। गौरी के रहने से घर में न तो कभी किसी चीज की कमी हुई और न ही घर में कोई बीमार हुआ।

धूमधाम से निकली थी अंतिम यात्रा इससे पहले एक अनोखा और भावुक दृश्य देखने को मिला था। जब गाय (गौरी) की अंतिम यात्रा पूरे सम्मान के साथ निकाली गई। ढोल-नगाडों की गूंज, पुष्प वर्षा और नम आंखों के बीच गौरी को अंतिम विदाई दी गई। परिवार के मुखिया देवेंद्र शर्मा ने बताया कि उन्होंने गाय पाल रखी थी। परिजनों ने प्यार से उसका नाम गौरी रखा हुआ था। उनके परिवार के लिए सिर्फ एक पशु नहीं, बल्कि मां के समान थी। गौरी की अंतिम यात्रा को खास तौर पर सजाया गया था। फूलों और गुब्बारों से सजी अर्थी के साथ पूरे गांव में शोभायात्रा निकाली गई और ग्रामीणों ने रास्ते भर पुष्प वर्षा कर उसे श्रद्धांजलि दी।