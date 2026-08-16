Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तेरा दिमाग ज्यादा खराब हो गया है...काफिला रोकने पर भड़के भाजपा विधायक, डीएसपी से की तू तड़ाक

By Dinesh Rathour
मथुरा (वृंदावन)
Follow us on Google News
share

वृंदावन में शनिवार की देर शाम खासा हंगामा हो गया। काफिले की गाड़ी रोके जाने पर भाजपा विधायक भड़क गए और मौके पर मौजूद डीएसपी को जमकर खरी-खोटी सुनाई। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। 

Video Viral: हरियाली तीज पर व्यवस्था बनाने के लिए वृंदावन में काफिला रोकने पर भाजपा विधायक डीएसपी पर भड़क गए। विधायक और डीएसपी के बीच खासी गरमागर्मी हो गई। आग बबूला हुए विधायक ने डीएसपी की हैसियत बताते हुए जमकर खरी-खोटी सुनाई। विधायक और डीएसपी के बीच बहसबाजी की सूचना पर अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामला शांत कराने की कोशिश की। बीच सड़क पर हुए इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि हिंदुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता।

बताया जाता है कि अलीगढ़ के कोल से भाजपा विधायक अनिल पाराशर शनिवार की रात को हरियाली तीज के अवसर पर ठाकुर बांके बिहारी महाराज के दर्शन करने आए थे। प्रोटोकॉल के तहत विधायक के आने की खबर स्थानीय प्रशासन को दी गई, जिसके चलते बैरियर पर तैनात पुलिसकर्मियों को उनकी कार का नंबर मैसेज कर दिया गया जिससे विधायक की कार शहर के अंदर जा सके। बताया जाता है कि विधायक की गाड़ियों के काफिले में शामिल तीन गाड़ियां सौ शैय्या अस्पताल बैरियर पर पहुंचीं तो यहां पुलिस क्षेत्राधिकारी (डीएसपी) अमित पाठक ने काफिले के आगे चल रही विधायक की गाड़ी अंदर आने दी, लेकिन पीछे की दो गाड़ियां रोक दीं। इसी बात पर विवाद हो गया।

ये भी पढ़ें:देशभक्ति के तरानों पर थिरकी खाकी, पुलिस कर्मियों का डांस वाला वीडियो वायरल

विधायक की गाड़ी की एंट्री का मिला था मैसेज

डीएसपी का कहना था कि जिस गाड़ी की एंट्री का मैसेज मिला, उसे जाने दिया, बाकी दो गाड़ियों के बारे में जानकारी नहीं थी। डीएसपी के इतना कहने पर विधायक आगबबूला हो गए और सरेआम पुलिस अधिकारी को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। विधायक ने अधिकारी को उसकी हैसियत बताई और यहां तक कह दिया कि तेरा दिमाग ज्यादा ख़राब हो गया है, जबकि डीएसपी और बीचबचाव करा रहे अन्य पुलिस अधिकारी सर-सर करते रहे। विधायक के साथ आए लोग पुलिस अधिकारियों पर तानाशाह होने का आरोप लगाते रहे। पुलिस और जनप्रतिनिधि के बीच हुए इस विवाद का रविवार को सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो गया। सीओ सदर वरुण मिश्रा ने बताया कि वाहनों के प्रवेश करने को लेकर विवाद की स्थिति बनी थी। बाद में सब सामान्य हो गया।

ये भी पढ़ें:भाजपा विधायक की बेटी समेत 40 से शादी कर ठगी, इन महिलाओं को बना रहे थे निशाना
ये भी पढ़ें:BJP MLA की बेटी ने SI को मारे थप्पड़, मंदिर में कतार में खड़े रहने पर हुई बहस

क्या बोले भाजपा विधायक

अलीगढ़ जिले की कोल विधानसभा सीट से भाजपा विधायक अनिल पाराशर का कहना है कि वृंदावन जाना हुआ था, एक रिश्तेदार हैं, अटाला चुंगी के पास रहते हैं, उनका हालचाल लेने जाना था। मथुरा से वृंदावन जाने के लिए निकले थे, वह अटाला चुंगी पर बैरियर लगा हुआ था, स्टाफ ने तैनात पुलिसकर्मियों को बताया भी गया था, आधा घंटे बाद भी गाड़ी नहीं निकलने दी गई। जबकि अन्य पुलिस अधिकारियों व अन्य गाड़ियां निकाली गईं। वहां मौजूद सीओ जो तैनात थे, उन्होंने भी संज्ञान नहीं लिया गया, तब जाकर मुझे स्वयं गाड़ी से उतरकर सीओ अमित पाठक के पास जाना पड़ गया। हमारी गाड़ी जानबूझकर, दुर्भावना से रोकी गई। हमने यह कहा कि वर्दी का सम्मान कीजिए। मामले की एक तरफा वीडियो वायरल की जा रही है। इस मामले मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की जाएगी

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
Mathura News Vrindavan UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।