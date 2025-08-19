Tent City Fine not deposited even after two years UP government seeks additional time from NGT टेंट सिटी: दो साल बाद भी जमा नहीं हुआ जुर्माना, यूपी सरकार ने एनजीटी से मांगा अतिरिक्त समय, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsTent City Fine not deposited even after two years UP government seeks additional time from NGT

टेंट सिटी: दो साल बाद भी जमा नहीं हुआ जुर्माना, यूपी सरकार ने एनजीटी से मांगा अतिरिक्त समय

वाराणसी में गंगा किनारे टेंट सिटी बसाने वाली कंपनियों से जुर्माना वसूलने में लापरवाही पर मंगलवार को एनजीटी (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) में सुनवाई हुई। एनजीटी ने यूपी सरकार से जुर्माने की राशि के संबंध में पूछा तो उन्होंने अतिरिक्त समय की मांग की है।

Dinesh Rathour वाराणसी, कार्यालय संवाददाताTue, 19 Aug 2025 09:05 PM
share Share
Follow Us on
टेंट सिटी: दो साल बाद भी जमा नहीं हुआ जुर्माना, यूपी सरकार ने एनजीटी से मांगा अतिरिक्त समय

यूपी के वाराणसी में गंगा किनारे टेंट सिटी बसाने वाली कंपनियों से जुर्माना वसूलने में लापरवाही पर मंगलवार को एनजीटी (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) में सुनवाई हुई। एनजीटी ने यूपी सरकार से जुर्माने की राशि के संबंध में पूछा तो उन्होंने अतिरिक्त समय की मांग की है। करीब सात मिनट तक हुई सुनवाई के बाद जब यूपी सरकार ने समय मांग ली तो अगली तारीख आठ अक्तूबर को दी गई है।

लल्लू जी एंड संस ने कटेसर में बनाए गए टेंट सिटी निरान में 120 टेंट लगाए थे जो साढ़े चार माह रहे। इसे 30 जुलाई को हटा लिया गया था। प्रवेग कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड की ओर से 140 टेंट लगाए गए थे। टेंट सिटी से पर्यावरण को नुकसान होने की बात कहते हुए तुषार गोस्वामी की ओर से याचिका एनजीटी में दाखिल की गई थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए एनजीटी ने 30 अक्तूबर 2023 को जुर्माना लगाने का निर्देश दिया था। एनजीटी के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ( यूपीपीसीबी) ने 23 नवंबर, 2023 को दोनों टेंट कंपनियों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रुप में 34.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

प्रत्येक टेंट कंपनियों पर 17.12 लाख रुपये का जुर्माना लगा है। इसी मामले में अब तक जुर्माना नहीं वसूला गया। याची तुषार गोस्वामी के तरफ से अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने कहा कि दो बिंदुओं पर एनजीटी में सुनवाई हुई। पहला जुर्माना क्यों नहीं जमा किया गया दूसरा कछुआ सेंचुरी के मामले में एनजीटी को सुनवाई करने का अधिकार है कि नहीं ? एनजीटी के तीन सदस्यीय पीठ चेयरपर्सन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए सेंथिल वेल एवं विशेषज्ञ सदस्य ईश्वर सिंह के समक्ष सुनवाई हुई। लेकिन राज्य सरकार ने एनजीटी से अतिरिक्त समय की मांग की है।

चंदौली डीएम को लिखा पत्र

वाराणसी डीएम ने पूर्व में राजस्व रिपोर्ट में यह उल्लेख किया था कि टेंट सिटी मौजा कटेसर में लगी थी इसलिए चंदौली डीएीम को है वसूली का अधिकार। उन्होंने 26 जुलाई को चंदौली डीएम को जुर्माने कि राशि कि वसूली के लिए पत्र लिखा गया था। याची अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने मंगलवार को चंदौली डीएम को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि यूपीपीसीबी के मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर जुर्माने की वसूली के लिए पत्र लिखा गया था लेकिन अब तक वसूली नहीं हुई है। उन्होंने जुर्माने की राशि वसूलने की अपील की है।

UP Sarkar Up Latest News Varanasi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |