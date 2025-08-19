टेंट सिटी: दो साल बाद भी जमा नहीं हुआ जुर्माना, यूपी सरकार ने एनजीटी से मांगा अतिरिक्त समय

वाराणसी में गंगा किनारे टेंट सिटी बसाने वाली कंपनियों से जुर्माना वसूलने में लापरवाही पर मंगलवार को एनजीटी (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) में सुनवाई हुई। एनजीटी ने यूपी सरकार से जुर्माने की राशि के संबंध में पूछा तो उन्होंने अतिरिक्त समय की मांग की है।

यूपी के वाराणसी में गंगा किनारे टेंट सिटी बसाने वाली कंपनियों से जुर्माना वसूलने में लापरवाही पर मंगलवार को एनजीटी (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) में सुनवाई हुई। एनजीटी ने यूपी सरकार से जुर्माने की राशि के संबंध में पूछा तो उन्होंने अतिरिक्त समय की मांग की है। करीब सात मिनट तक हुई सुनवाई के बाद जब यूपी सरकार ने समय मांग ली तो अगली तारीख आठ अक्तूबर को दी गई है।

लल्लू जी एंड संस ने कटेसर में बनाए गए टेंट सिटी निरान में 120 टेंट लगाए थे जो साढ़े चार माह रहे। इसे 30 जुलाई को हटा लिया गया था। प्रवेग कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड की ओर से 140 टेंट लगाए गए थे। टेंट सिटी से पर्यावरण को नुकसान होने की बात कहते हुए तुषार गोस्वामी की ओर से याचिका एनजीटी में दाखिल की गई थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए एनजीटी ने 30 अक्तूबर 2023 को जुर्माना लगाने का निर्देश दिया था। एनजीटी के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ( यूपीपीसीबी) ने 23 नवंबर, 2023 को दोनों टेंट कंपनियों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रुप में 34.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

प्रत्येक टेंट कंपनियों पर 17.12 लाख रुपये का जुर्माना लगा है। इसी मामले में अब तक जुर्माना नहीं वसूला गया। याची तुषार गोस्वामी के तरफ से अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने कहा कि दो बिंदुओं पर एनजीटी में सुनवाई हुई। पहला जुर्माना क्यों नहीं जमा किया गया दूसरा कछुआ सेंचुरी के मामले में एनजीटी को सुनवाई करने का अधिकार है कि नहीं ? एनजीटी के तीन सदस्यीय पीठ चेयरपर्सन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए सेंथिल वेल एवं विशेषज्ञ सदस्य ईश्वर सिंह के समक्ष सुनवाई हुई। लेकिन राज्य सरकार ने एनजीटी से अतिरिक्त समय की मांग की है।