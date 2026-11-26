यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर अब यूपी प्रभारी राजेंद्र गौतम भी बरसे हैं। समाजवादी पार्टी के पांच उम्मीदवारों का ऐलान उन्हें नागवार गुजरा है।

उत्तर प्रदेश चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच घमासान बढ़ता नजर आ रहा है। सीट बंटवारे पर बातचीत के बीच समाजवादी पार्टी के पांच उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस को नागवार गुजरा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम भी अब बरसे हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत जारी रहने के बीच सपा को अपने उम्मीदवार घोषित नहीं करने चाहिए थे। गौतम ने सपा के 26 सीट के प्रस्ताव को भी नजरअंदाज करते हुए कहा कि दोनों दल सभी 403 सीटों पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत पूरी होने के बाद सहमति से सम्मानजनक समझौते का ऐलान किया जाएगा।

राजनीतिक जानकार बताते हैं कि सांसद इमरान मसूद ने दिन भर जो बयानबाजी की, वह पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम नेता होने की सियासत को लगे झटके की प्रतिक्रिया हो सकती है। इमरान अपने संसदीय क्षेत्र में टिकट बंटवारे का बड़ा हिस्सा कांग्रेस के पक्ष में चाहते थे ताकि वह पश्चिम के मुस्लिम नेताओं में अपना कद बड़ा कर सकें। हालांकि, सपा ऐसा नहीं होने देना चाहती है। यही वजह है कि जब उसने टिकटों की घोषणा की तो उसमें सहारनपुर की सीटें भी शामिल थीं। सहारनपुर में तीन सीटें कांग्रेस को अब भी दी जा सकती हैं।

गठबंधन को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक पोस्ट पर राजेंद्र पाल गौतम ने सोशल मीडिया पर दोनों पक्ष के नेताओं से एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करने की अपील की। साथ ही कहा कि आपसी समन्वय और सौहार्दपूर्ण माहौल में लक्ष्य की तरफ बढ़ें।

यूपी विधानसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन की राह बुधवार को कुछ बिगड़ती हुई महसूस हुई। सीट बंटवारे पर मंगलवार से ही छिड़ी रार ने बुधवार को और तेजी पकड़ी। दोनों पार्टियों के नेताओं की तरफ दिन भर तू-तू, मैं-मैं लगी रही।

राजनीतिक गलियारों में सभी बयानों के मायने तलाशे गए। हालांकि, शाम तक दोनों ही पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के हस्तक्षेप से खेमों में शांति लौटी। सूत्र बताते हैं कि दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व में एक राउंड की बातचीत के बाद दिसंबर के पहले सप्ताह में अगले दौर की बातचीत मुमकिन है।

दिन भर चलती रही तू-तू मैं मैं मंगलवार को दूसरे दिन सीट बंटवारे पर बातचीत के बाद से ही दोनों पार्टियों की तरफ से तेवरों में तल्खी महसूस की जाने लगी थी। इसके बाद रात को सपा ने पांच सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए। इसकी प्रतिक्रिया बुधवार सुबह से ही आने लगी। मोर्चे की अगुआई की यूपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और सहारनपुर सांसद इमरान मसूद ने। उन्होंने सपा पर चुन-चुनकर तीर चलाने शुरू किए। पहले तो कहा कि सपा तय कर ले कि मुझसे लड़ना है, कांग्रेस से लड़ना है या भाजपा से।

इसके कुछ देर बाद उनका दूसरा बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे कि क्या हमें (कांग्रेस) आगे सपा के साथ बातचीत के लिए बैठना है या नहीं। सपा की तरफ से कांग्रेस को 26 सीटें दिए जाने पर इमरान की प्रतिक्रिया आई कि हम भीख नहीं मांग रहे और शाम तक उनके बयान में बसपा प्रमुख मायावती को सक्रिय होने का आमंत्रण भी आने लगा।

सपा की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रियाएं आती रहीं। प्रतापगढ़ से सांसद एसपी सिंह पटेल ने कहा, कांग्रेस प्रदेश में कहीं भी मजबूत नहीं है। वे सपा का सहारा लेकर ही किसी तरह पार पा सकेंगे। कांग्रेस को गठबंधन में जितनी सीटें दी जाएं, उन्हें बस उतनी ही स्वीकार कर लेनी चाहिए।

कैराना से सांसद इकरा हसन, जो बातचीत के लिए अधिकृत सपा के प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं, ने कहा- मुझे सांसद इमरान मसूद समझ नहीं आते। अहंकार और अपना दुख एक तरफ रखना होगा और उत्तर प्रदेश के उन लोगों के लिए जो भाजपा की नफरत भरी राजनीति से प्रताड़ित, पीड़ित और परेशान हैं, उन्हें हराने के लिए आपको यह जिद और जबरदस्ती छोड़नी होगी। दिन भर भले ही दोनों पार्टियों की तरफ से मोर्चेबंदी जारी रही, लेकिन शाम तक विवाद थामने की कोशिशें भी दिखाई देने लगीं।

तनाव के चार बड़े कारण ● कांग्रेस की मांग और समाजवादी पार्टी की पेशकश में बड़ा अंतर

● कांग्रेस, सपा दोनों अपनी मजबूत सीटें छोड़ने के लिए तैयार नहीं

● सपा 2022, जबकि कांग्रेस 2024 के प्रदर्शन को बना रही है सीटों के बंटवारे का आधार