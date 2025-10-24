Hindustan Hindi News
शुद्ध पानी की टेंशन होगी खत्म, सिर्फ एक बूंद में हो जाएगा ये काम; जानें कैसे

संक्षेप: यह मशीन पीएच, गंदापन, घुली ऑक्सीजन, प्रदूषण स्तर सहित पानी में मौजूद अन्य तत्वों का वास्तविक समय में विश्लेषण करने में सक्षम है। यह तकनीक खास तौर पर उत्तर भारत के उन इलाकों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी, जहां भूजल प्रदूषण एक बड़ी समस्या है।

Fri, 24 Oct 2025 02:00 PMAjay Singh अनिकेत यादव, प्रयागराज
अब पानी की शुद्धता जांचने के लिए लंबी प्रक्रिया का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ एक बूंद पानी से कुछ ही सेकंड में उसका पूरा ‘एक्सरे’ हो जाएगा। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (ट्रिपलआईटी) और शुआट्स तकनीकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने मिलकर एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित ऐसी मशीन विकसित की है, जो सात मानकों पर पानी की गुणवत्ता की जांच करती है।

यह मशीन पीएच, गंदापन, घुली ऑक्सीजन, प्रदूषण स्तर सहित पानी में मौजूद अन्य तत्वों का वास्तविक समय (रीयल टाइम) में विश्लेषण करने में सक्षम है। यह तकनीक खास तौर पर उत्तर भारत के उन इलाकों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी, जहां भूजल प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। परियोजना के प्रमुख अन्वेषक (पीआई) ट्रिपलआईटी के प्रबंधन विभाग के डॉ. सौरभ मिश्र और सह-अन्वेषक (को–पीआई) आईटी विभाग के प्रो. वृजेंद्र सिंह ने बताया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (सीएसटी) से प्राप्त परियोजना के तहत यह कार्य किया गया।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीकों का प्रयोग करते हुए जल गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है। एआई आधारित मॉडल सेंसर से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कर संभावित प्रदूषण की पहचान कर खतरे की स्थिति में पहले से चेतावनी जारी करता है।

प्रो. सिंह ने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य केवल तकनीकी समाधान देना नहीं है, बल्कि इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी हैं। स्वच्छ पानी की उपलब्धता से महिलाओं का समय बचेगा, जिससे वे शिक्षा, स्वरोजगार और परिवार की देखभाल पर और ज्यादा ध्यान दे सकेंगी। इससे परिवारों की आय, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार होगा। इस प्रोजेक्ट में शुआट्स की डॉ. नेहा मिश्रा भी शामिल हैं।

पानी की गुणवत्ता का त्वरित और सटीक परिणाम

डॉ. नेहा ने बताया कि यह एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित मशीन पानी की एक बूंद को सेंसर मॉड्यूल में डालते ही सक्रिय हो जाती है। सेंसर पानी के पीएच, गंदापन, घुली ऑक्सीजन और प्रदूषण स्तर जैसे मानकों को तुरंत मापते हैं। ये आंकड़े रीयल टाइम में एआई मॉडल को भेजे जाते हैं, जो उनका विश्लेषण कर यह तय करता है कि पानी शुद्ध है या नहीं। यदि पानी में किसी प्रकार की गंदगी या कमी पाई जाती है, तो सिस्टम तुरंत चेतावनी संकेत जारी कर देता है। यह पूरी प्रक्रिया कुछ ही सेकंड में पूरी हो जाती है, जिससे पानी की गुणवत्ता का त्वरित और सटीक परिणाम मिल जाता है।

पानी की जांच के सात पैमाने

-पीएच स्तर

-गंदापन

-घुली हुई ऑक्सीजन

-प्रदूषण स्तर

-जैविक तत्व

-खनिज मात्रा

-रासायनिक अशुद्धियां

तकनीक के प्रमुख लाभ

-केवल एक बूंद पानी से पूरी जांच

-कुछ ही सेकेंड में रिपोर्ट

-रीयल टाइम मॉनिटरिंग

-प्रदूषण पर समय रहते चेतावनी

-ग्रामीण और शहरी जलस्रोतों की सुरक्षा

