यूपी : संत की हत्या को लेकर तनाव, पुलिस छावनी बना इलाका; सभासद के अहाते पर चला बुलडोजर

मंगलवार को दिनदहाड़े सभासद अतीक खां के अहाते में चाकू से गोदकर संत मिलनदास की हत्या कर दी गई थी। तनाव को देखते हुए पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील रहा। वहीं, सभासद अतीक खां के जिस अहाते में मंगलवार को मिलनदास की हत्या हुई थी, उसे प्रशासन ने बुलडोजर से ढहा दिया।

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बांगरमऊ के घूरेटोला में संत मिलनदास की हत्या के दूसरे दिन बुधवार को भी माहौल काफी तनावपूर्ण रहा। पोस्टमार्टम के बाद संत का शव उनके आवास पहुंचा तो अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। घटना से गुस्साए लोगों ने आरोपितों के एनकाउंटर और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की। देर तक नारेबाजी भी हुई। तनाव को देखते हुए पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील रहा। आसपास के थानों की पुलिस, पीएसी और चार सर्किल के सीओ तैनात रहे। वहीं, सभासद अतीक खां के जिस अहाते में मंगलवार को मिलनदास की हत्या हुई थी, उसे प्रशासन ने बुलडोजर से ढहा दिया।

मंगलवार को दिनदहाड़े सभासद अतीक खां के अहाते (बैठका) में चाकू से गोदकर संत मिलनदास की हत्या कर दी गई थी। शव बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मोहल्ला घूरे टोला स्थित उनके आवास लाया गया। जैसे ही संत का पार्थिव शरीर पहुंचा, अंतिम दर्शन के लिए पहले से मौजूद श्रद्धालु और समर्थक भावुक हो उठे। परिजनों और अनुयायियों की मौजूदगी में उनके ही निर्माणाधीन मंदिर के निकट धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार के दौरान विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। आरोपियों के पुलिस मुठभेड़ में एनकाउंटर और उनके मकानों पर बुलडोजर चलाने की मांग उठाई। स्थिति तनावपूर्ण होते देख पहले से तैनात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मोर्चा संभाला। क्षेत्राधिकारी अरविंद चौरसिया के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाया और भरोसा दिलाया कि मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। काफी देर तक चले समझाने-बुझाने के बाद भीड़ शांत हुई और स्थिति नियंत्रण में आई।

अहाते को बताया गया अतिक्रमण संत मिलन दास हत्याकांड के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए नगर पालिका के सभासद अतीक खां के अहाते पर बुलडोजर चलाकर कथित अतिक्रमण हटवा दिया। राजस्व विभाग लेखपाल कुलदीप सिंह ने बताया कि गाटा संख्या 1257 की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कराया गया था। एसडीएम बृजमोहन शुक्ला और ईओ गुंजन गुप्ता की मौजूदगी में पुलिस बल के बीच कार्रवाई की गई। घटना को लेकर दिनभर नगर में चर्चाओं का माहौल बना रहा। अवैध तरीके से कब्जा कर बनाए गए अहाते के मुख्य गेट के पास नगरपालिका की ओर से सोलर फ्रीजर भी लगवाया गया था। जबकि यहां आसपास न तो आम रास्ता है, न ही पेयजल संकट जैसी स्थिति थी। इससे सभासभ के रसूख का पता चलता है।

निर्माणाधीन मंदिर के समीप बनाई गई समाधि संत मिलन दास के अंतिम संस्कार के बाद घूरे टोला स्थित निर्माणाधीन मंदिर के समीप ही उनकी समाधि बनाई गई। उपजिलाधिकारी बृजमोहन शुक्ला और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ समाधि स्थल का निर्माण कराया गया। श्रद्धालुओं ने समाधि पर पुष्प अर्पित कर बाबा को श्रद्धांजलि दी। लोगों का कहना था कि बाबा ने अपना पूरा जीवन धर्म, सेवा और समाज कल्याण के लिए समर्पित कर दिया।