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यूपी : संत की हत्या को लेकर तनाव, पुलिस छावनी बना इलाका; सभासद के अहाते पर चला बुलडोजर

Ajay Singh संवाददाता, उन्नाव
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मंगलवार को दिनदहाड़े सभासद अतीक खां के अहाते में चाकू से गोदकर संत मिलनदास की हत्या कर दी गई थी। तनाव को देखते हुए पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील रहा। वहीं, सभासद अतीक खां के जिस अहाते में मंगलवार को मिलनदास की हत्या हुई थी, उसे प्रशासन ने बुलडोजर से ढहा दिया।

यूपी : संत की हत्या को लेकर तनाव, पुलिस छावनी बना इलाका; सभासद के अहाते पर चला बुलडोजर

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बांगरमऊ के घूरेटोला में संत मिलनदास की हत्या के दूसरे दिन बुधवार को भी माहौल काफी तनावपूर्ण रहा। पोस्टमार्टम के बाद संत का शव उनके आवास पहुंचा तो अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। घटना से गुस्साए लोगों ने आरोपितों के एनकाउंटर और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की। देर तक नारेबाजी भी हुई। तनाव को देखते हुए पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील रहा। आसपास के थानों की पुलिस, पीएसी और चार सर्किल के सीओ तैनात रहे। वहीं, सभासद अतीक खां के जिस अहाते में मंगलवार को मिलनदास की हत्या हुई थी, उसे प्रशासन ने बुलडोजर से ढहा दिया।

मंगलवार को दिनदहाड़े सभासद अतीक खां के अहाते (बैठका) में चाकू से गोदकर संत मिलनदास की हत्या कर दी गई थी। शव बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मोहल्ला घूरे टोला स्थित उनके आवास लाया गया। जैसे ही संत का पार्थिव शरीर पहुंचा, अंतिम दर्शन के लिए पहले से मौजूद श्रद्धालु और समर्थक भावुक हो उठे। परिजनों और अनुयायियों की मौजूदगी में उनके ही निर्माणाधीन मंदिर के निकट धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार के दौरान विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। आरोपियों के पुलिस मुठभेड़ में एनकाउंटर और उनके मकानों पर बुलडोजर चलाने की मांग उठाई। स्थिति तनावपूर्ण होते देख पहले से तैनात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मोर्चा संभाला। क्षेत्राधिकारी अरविंद चौरसिया के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाया और भरोसा दिलाया कि मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। काफी देर तक चले समझाने-बुझाने के बाद भीड़ शांत हुई और स्थिति नियंत्रण में आई।

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अहाते को बताया गया अतिक्रमण

संत मिलन दास हत्याकांड के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए नगर पालिका के सभासद अतीक खां के अहाते पर बुलडोजर चलाकर कथित अतिक्रमण हटवा दिया। राजस्व विभाग लेखपाल कुलदीप सिंह ने बताया कि गाटा संख्या 1257 की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कराया गया था। एसडीएम बृजमोहन शुक्ला और ईओ गुंजन गुप्ता की मौजूदगी में पुलिस बल के बीच कार्रवाई की गई। घटना को लेकर दिनभर नगर में चर्चाओं का माहौल बना रहा। अवैध तरीके से कब्जा कर बनाए गए अहाते के मुख्य गेट के पास नगरपालिका की ओर से सोलर फ्रीजर भी लगवाया गया था। जबकि यहां आसपास न तो आम रास्ता है, न ही पेयजल संकट जैसी स्थिति थी। इससे सभासभ के रसूख का पता चलता है।

निर्माणाधीन मंदिर के समीप बनाई गई समाधि

संत मिलन दास के अंतिम संस्कार के बाद घूरे टोला स्थित निर्माणाधीन मंदिर के समीप ही उनकी समाधि बनाई गई। उपजिलाधिकारी बृजमोहन शुक्ला और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ समाधि स्थल का निर्माण कराया गया। श्रद्धालुओं ने समाधि पर पुष्प अर्पित कर बाबा को श्रद्धांजलि दी। लोगों का कहना था कि बाबा ने अपना पूरा जीवन धर्म, सेवा और समाज कल्याण के लिए समर्पित कर दिया।

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फेफड़ा फटने से गई मिलनदास की जान

पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हत्या की क्रूरता की पूरी कहानी बयां कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, हमलावर ने धारदार नुकीले हथियार से ऐसा वार किया कि संत मिलनदास का फेफड़ा फट गया और अत्यधिक खून बहने से उनकी मौत हो गई थी। संत की हत्या के मामले में बुधवार दोपहर पुलिस की निगरानी में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। संवेदनशीलता को देखते हुए पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई। पोस्टमार्टम पैनल में जिला अस्पताल के डॉ. विशाल मोहन सक्सेना और रसूलपुर रूरी सीएचसी के डॉ. सुऐब अली शामिल रहे।

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Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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