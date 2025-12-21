Hindustan Hindi News
ten months marriage woman commits suicide husband claims he stopped her using whatsapp parents allege dowry harassment
शादी के 10 महीने बाद महिला ने दी जान, पति बोला-व्हाट्सऐप चलाने से रोका था; मायके वालों का ये आरोप

संक्षेप:

पति का कहना है कि पत्नी वॉट्सऐप चला रही थी। इस पर उनका झगड़ा हो गया। पत्नी से बहस के बाद वह ड्यूटी पर चला गया। इसके बाद पत्नी ने जहर खा लिया। ससुराल वाले उसे लेकर अस्पताल भागे। वहां इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई। उधर, मृतका के मायके वालों ने ससुरालवालों पर दहेज के लिए उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

Dec 21, 2025 10:33 pm ISTAjay Singh संवाददाता, झांसी
यूपी के झांसी में एक पति ने पत्नी को वॉट्सऐप चलाने से मना किया तो पत्नी ने अपनी जान दे दी। 10 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। पति और ससुरालवालों का कहना है कि वॉट्सऐप चलाने से रोका जाना महिला को इतना नागवार गुजरा कि उसने जहर खाकर जान दे दी। उधर, लड़की के मायके वालों ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मौत की जांच की मांग की है। मामला, झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के मिशन कंपाउंड का है। पति रेलवे में टीटीई के पद पर कार्यरत है।

पति का कहना है कि पत्नी वॉट्सऐप चला रही थी। इसी बात को लेकर उनका झगड़ा हो गया। पत्नी से बहस के बाद वह ड्यूटी पर चला गया। इसके बाद पत्नी ने जहर खा लिया। ससुराल वाले उसे लेकर अस्पताल भागे। वहां इलाज के दौरान रविवार को पत्नी की मौत हो गई। उधर, मृतका (उम्र 25 वर्ष) के मायके वालों ने ससुरालवालों पर आरोप लगाया है कि वे कार की डिमांड कर रहे थे। डिमांड पूरी न होने पर प्रताड़ित करते थे। उनकी बेटी ने जहर खाया या खिलाया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। इस बीच पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी।

झांसी के एरच के इस्किल गांव में रहने वाले भुवनेंद्र पटेल झांसी रेल मंडल में टीटीई हैं। उनकी शादी 24 फरवरी, 2025 को जालौन के घगुवा कलां गांव में रहने वाली काजल पटेल (25) से हुई थी। वर्तमान में दोनों सीपरी बाजार में मिशन कम्पाउंड मोहल्ले में रहते थे। मायके वालों का कहना है कि शादी में हम लोगों ने अपनी हैसियत के अनुसार दान-दहेज दिया था। लेकिन, शादी के बाद ससुरालवाले कार की डिमांड करने लगे थे। इसको लेकर काजल को प्रताड़ित किया जाने लगा था। उसी डिमांड के कारण ये घटना हुई है। मायके वालों का आरोप है कि घर में काजल और उसका पति रहता था। हमें बताया गया कि शनिवार को भुवनेंद्र ड्यूटी के लिए निकल गया। लौटकर आया, तो काजल ने जहर खा लिया था। शनिवार सुबह 9 बजे का केस था और हम लोगों को दोपहर 2 बजे बताया गया। इलाज के दौरान आज रविवार को काजल की मौत हो गई।

वॉट्सऐप को लेकर झगड़ा हुआ

उधर, सीपरी बाजार थाना प्रभारी विनोद कुमार मिश्र ने बताया कि पति और ससुराल वालों का कहना है कि वॉट्सऐप चलाने को लेकर काजल का पति से विवाद हो गया था। इसके बाद उसने जहर खा लिया। शव का पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है। अभी तक परिजनों ने कोई शिकायत नहीं दी है। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
