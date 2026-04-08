नौवीं की छात्रा से अलग-अलग जगह 10 लोगों ने बनाएं संबंध, होटल संचालक समेत 4 गिरफ्तार

14 वर्षीय किशोरी कक्षा 9वीं की छात्रा है। वह कॉलेज से अचानक लापता हो गई थी। गुजरात में रहकर मजदूरी करने वाले पिता ने पुलिस को बताया कि कॉलेज से लापता होने के बाद काफी खोजबीन की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इस पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच कर रही थी।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र से चार महीने पहले लापता हुई 9वीं की छात्रा से मधुवन होटल में दुष्कर्म मामले में होटल संचालक धर्मराज यादव समेत चार युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि छात्रा को अलग-अलग जगहों पर 10 लोगों द्वारा ले जाया गया और शारीरिक संबंध बनाया गया। नाबालिग के बरामद होने के बाद उसका कोर्ट में बयान कराया गया। कोर्ट में दिए गए बयान में उसने दस लोगों पर संबंध बनाने का आरोप लगाया। पुलिस ने इस मामले में दुष्कर्म की धारा बढ़ाते हुए होटल संचालक समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया। छह अन्य को हिरासत में लेकर पुलिस जांच कर रही है।

जानकारी के मुताबिक, चौरीचौरा की 14 वर्षीय किशोरी कक्षा 9वीं की छात्रा है। नवंबर 2025 में वह कॉलेज से अचानक लापता हो गई। गुजरात में रहकर मजदूरी करने वाले पिता ने पुलिस को बताया कि कॉलेज से लापता होने के बाद काफी खोजबीन की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इस पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच कर रही थी। 23 मार्च को पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया। उसके बयान के आधार और मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि हुई।

जांच में पता चला कि उसको कई होटलों में ले जाया गया था। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाया तो सीडीआर और पीड़िता के मोबाइल फोन के साक्ष्यों के आधार पर दस आरोपियों का नाम सामने आया। बयान के आधार पर कुल दस आरोपियों का नाम प्रकाश में आया है। इनमें किशन उर्फ बिट्टू, समीर उर्फ दिलशाद, मोनू उर्फ मनीष राजभर और होटल संचालक धर्मराज को गिरफ्तार कर न्यायलय में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया है। अन्य छह आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

नाबालिग को होटल देकर फंसा मालिक इस पूरे प्रकरण में गिरफ्तार होटल मालिक धर्मराज की भूमिका दुष्कर्म में नहीं पाई गई है, लेकिन उसने नाबालिग को बिना आईडी के होटल दिया था। उसके होटल में तीन बार किशोरी अलग-अलग युवकों के साथ गई थी, इस वजह से उसे आरोपी बनाकर पुलिस ने कार्रवाई की है।