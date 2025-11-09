Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newstemple was excavated to find treasure and Shivling stone was cut throughout night gram pradhan called police
खजाने की खोज के लिए मंदिर में की खोदाई, रात भर काटते रहे शिवलिंग का पत्थर, प्रधान ने बुलाई पुलिस

खजाने की खोज के लिए मंदिर में की खोदाई, रात भर काटते रहे शिवलिंग का पत्थर, प्रधान ने बुलाई पुलिस

संक्षेप: प्रयागराज जिले की ग्राम पंचायत छीड़ी की पहाड़ी पर स्थित पथरबंदी महादेव मंदिर की पीछे की दीवार काट कर असामाजिक तत्वों ने मंदिर में खोदाई कर शनिवार रात परिसर को अस्त-व्यस्त कर दिया।

Sun, 9 Nov 2025 08:12 PMDinesh Rathour बारा (प्रयागराज)
share Share
Follow Us on

यूपी के प्रयागराज जिले की ग्राम पंचायत छीड़ी की पहाड़ी पर स्थित पथरबंदी महादेव मंदिर की पीछे की दीवार काट कर असामाजिक तत्वों ने मंदिर में खोदाई कर शनिवार रात परिसर को अस्त-व्यस्त कर दिया। रविवार सुबह जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। पथरबंदी महादेव मंदिर में दीवार काट कर खोदाई करने से मंदिर में गड़े खजाने की चर्चा शुरू हो गई है। क्षेत्रीय लोगों का मानना है कि मंदिर परिसर में प्राचीन खजाना छिपा है। उसी की तलाश में चोरों द्वारा यह काम किया गया है किन्तु उस खजाने तक कोई पहुंच नहीं सकता है। ग्राम प्रधान सतीश कुमार गुप्ता की सूचना पर बारा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थलीय निरीक्षण किया। प्रधान की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्षेत्र के छीड़ी पहाड़ी पर भगवान भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर है जिसे क्षेत्रीय लोग पथरबंदी महादेव मंदिर कहते हैं। यहां शिव परिवार के अतिरिक्त हनुमानजी एवं अन्य देवी-देवताओं की मूर्तियां हैं। प्रति वर्ष पौष माह की त्रयोदशी, अधिमास, सावन आदि माह में मेला लगता है। शनिवार रात मंदिर की पीछे की दीवार काट कर चोर अंदर घुस गए। शिवलिंग के पास रात भर पत्थरों को काटते रहे और भोर होते ही भाग गए। सुबह ग्रामीणों ने मंदिर की दीवार टूटी देखी तो आश्चर्य में पड़ गए। ग्राम प्रधान सहित सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बारा पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची, कुछ समय बाद नायब तहसीलदार बारा विजय कुमार भी मौके पर पहुंचे। ग्राम प्रधान की तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।

बारा नायब तहसीलदार विजय कुमार ने बताया, पथरबंदी महादेव मंदिर में दीवार काट कर खोदाई की सूचना मिलते ही राजस्व टीम के साथ पहुंचा था। प्रथमदृष्टया छिपा खजाना खोजने वालों का काम लगता है। धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ की बात नहीं लगी। पुलिस विवेचना कर रही है। शीघ्र ही मामले का खुलासा भी हो जाएगा।

ग्रामीणों में आक्रोश

पथरबंदी महादेव मंदिर की दीवार काट कर खोदाई करने से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि चोरों ने इस तरह की घटना की अथवा असामाजिक तत्वों ने घटना को अंजाम दिया। यह जांच का विषय है।

चंद दूरी पर चलता है क्रशर प्लांट

पथरबंदी महादेव मंदिर से चंद दूरी पर ही एक क्रशर प्लांट रात भर चलता है। उसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। असामाजिक तत्व रात भर बड़े बड़े पत्थरों को हटाते रहे किंतु किसी को भी जानकारी नहीं हुई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को भी जांच के लिए ले रही है।

पहुंची पर्यटन विभाग की टीम

एक ओर मंदिर परिसर को अस्त-व्यस्त कर दिया गया दूसरी ओर रविवार को ही मंदिर के सुंदरीकरण के लिए पर्यटन विभाग की टीम भी पहुंच गई। ग्राम प्रधान सतीश गुप्ता के अनुसार पर्यटन विभाग से मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए आज एक टीम भी आई थी जिसने मंदिर परिसर में करीब डेढ करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट जिसमें बाउंड्रीवॉल, यात्री विश्रामालय, सत्संग भवन, यज्ञशाला सहित मंदिर में टाइल्स और मार्बल का सौंदर्यीकरण करने की बात कही। पर्यटन विभाग से अजय रविंद्र मौके पर पहुंचे थे।

ये भी पढ़ें:सुहागरात से पहले दूल्हे ने छोड़ दी दुनिया, शौहर की मौत पर होश खो बैठी दुल्हन
ये भी पढ़ें:इस काम के लिए तीन लाख से एक करोड़ सहायता देगी योगी सरकार, शासनादेश जारी
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Prayagraj News Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |