खजाने की खोज के लिए मंदिर में की खोदाई, रात भर काटते रहे शिवलिंग का पत्थर, प्रधान ने बुलाई पुलिस

संक्षेप: प्रयागराज जिले की ग्राम पंचायत छीड़ी की पहाड़ी पर स्थित पथरबंदी महादेव मंदिर की पीछे की दीवार काट कर असामाजिक तत्वों ने मंदिर में खोदाई कर शनिवार रात परिसर को अस्त-व्यस्त कर दिया।

यूपी के प्रयागराज जिले की ग्राम पंचायत छीड़ी की पहाड़ी पर स्थित पथरबंदी महादेव मंदिर की पीछे की दीवार काट कर असामाजिक तत्वों ने मंदिर में खोदाई कर शनिवार रात परिसर को अस्त-व्यस्त कर दिया। रविवार सुबह जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। पथरबंदी महादेव मंदिर में दीवार काट कर खोदाई करने से मंदिर में गड़े खजाने की चर्चा शुरू हो गई है। क्षेत्रीय लोगों का मानना है कि मंदिर परिसर में प्राचीन खजाना छिपा है। उसी की तलाश में चोरों द्वारा यह काम किया गया है किन्तु उस खजाने तक कोई पहुंच नहीं सकता है। ग्राम प्रधान सतीश कुमार गुप्ता की सूचना पर बारा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थलीय निरीक्षण किया। प्रधान की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है।

क्षेत्र के छीड़ी पहाड़ी पर भगवान भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर है जिसे क्षेत्रीय लोग पथरबंदी महादेव मंदिर कहते हैं। यहां शिव परिवार के अतिरिक्त हनुमानजी एवं अन्य देवी-देवताओं की मूर्तियां हैं। प्रति वर्ष पौष माह की त्रयोदशी, अधिमास, सावन आदि माह में मेला लगता है। शनिवार रात मंदिर की पीछे की दीवार काट कर चोर अंदर घुस गए। शिवलिंग के पास रात भर पत्थरों को काटते रहे और भोर होते ही भाग गए। सुबह ग्रामीणों ने मंदिर की दीवार टूटी देखी तो आश्चर्य में पड़ गए। ग्राम प्रधान सहित सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बारा पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची, कुछ समय बाद नायब तहसीलदार बारा विजय कुमार भी मौके पर पहुंचे। ग्राम प्रधान की तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।

बारा नायब तहसीलदार विजय कुमार ने बताया, पथरबंदी महादेव मंदिर में दीवार काट कर खोदाई की सूचना मिलते ही राजस्व टीम के साथ पहुंचा था। प्रथमदृष्टया छिपा खजाना खोजने वालों का काम लगता है। धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ की बात नहीं लगी। पुलिस विवेचना कर रही है। शीघ्र ही मामले का खुलासा भी हो जाएगा।

ग्रामीणों में आक्रोश पथरबंदी महादेव मंदिर की दीवार काट कर खोदाई करने से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि चोरों ने इस तरह की घटना की अथवा असामाजिक तत्वों ने घटना को अंजाम दिया। यह जांच का विषय है।

चंद दूरी पर चलता है क्रशर प्लांट पथरबंदी महादेव मंदिर से चंद दूरी पर ही एक क्रशर प्लांट रात भर चलता है। उसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। असामाजिक तत्व रात भर बड़े बड़े पत्थरों को हटाते रहे किंतु किसी को भी जानकारी नहीं हुई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को भी जांच के लिए ले रही है।