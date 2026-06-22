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मंदिर रिनोवेशन से टूरिज्म बूस्ट, यूपी इकॉनमी को नया ट्रस्ट

Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के धार्मिक स्थलों का रिनोवेशन न केवल आस्था को सहेजता है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नया जीवन प्रदान करता है। अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे स्थानों में पर्यटन में आया उछाल, होटल और लोकल बिज़नेस में अवसरों की बहार लाता है।

मंदिर रिनोवेशन से टूरिज्म बूस्ट, यूपी इकॉनमी को नया ट्रस्ट

यूपी की पहचान हमेशा आस्था, संस्कृति, मेलों, घाटों और मंदिरों से जुड़ी रही है। अयोध्या, काशी, मथुरा-वृंदावन, चित्रकूट और प्रयागराज जैसे शहर केवल धार्मिक जगह नहीं हैं। ये लोकल इकॉनमी के बड़े सेंटर भी हैं। यहां आने वाला हर श्रद्धालु सिर्फ दर्शन नहीं करता। वह होटल में रुकता है, रिक्शा या टैक्सी लेता है, लोकल मार्केट से सामान लेता है और शहर की कमाई में हिस्सा जोड़ता है।

इसीलिए मंदिरों का रिनोवेशन और धामों का री-डेवलपमेंट केवल इमारत सुधारने की बात नहीं है। यह टूरिज्म, जॉब्स, लोकल बिजनेस और शहरों की नई ग्रोथ से भी जुड़ा है।

मंदिर हुए डेवलप, टूरिज्म को मिला सेटअप

जब किसी मंदिर या धाम के आसपास सफाई, रास्ता, लाइटिंग, पार्किंग, घाट, पब्लिक फैसिलिटी और भीड़ संभालने का सिस्टम बेहतर होता है, तो श्रद्धालुओं का एक्सपीरियंस भी बेहतर होता है। लोग परिवार के साथ आसानी से आते हैं। बुजुर्गों और बच्चों के लिए भी दर्शन आसान होता है।

काशी विश्वनाथ धाम इसका बड़ा उदाहरण है। धाम का पहला फेज करीब 339 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट से तैयार हुआ और इसका उद्देश्य मंदिर को गंगा घाट से आसान रास्ते के जरिए जोड़ना था। पहले गलियां पतली थीं और भीड़ में लोगों को परेशानी होती थी। अब धाम का नया सेटअप श्रद्धालुओं के लिए ज्यादा स्मूद अनुभव देता है।

अयोध्या से उड़ान, लोकल इकॉनमी को पहचान

अयोध्या आज यूपी के धार्मिक टूरिज्म मैप पर सबसे बड़े सेंटरों में से एक बन चुकी है। यूपी टूरिज्म अयोध्या को सप्तपुरियों में एक बताता है और इसे श्रीराम जन्मभूमि से जुड़ा प्रमुख धाम मानता है।

राम मंदिर के बाद यहां श्रद्धालुओं की संख्या में बड़ा बदलाव दिखा। अयोध्या में विजिटर्स की संख्या 2020 में 60.22 लाख से बढ़कर 2024 में 16.44 करोड़ से अधिक हो गई। यह केवल भीड़ का आंकड़ा नहीं है। यह लोकल होटल, होमस्टे, प्रसाद दुकान, फूल-माला, ट्रांसपोर्ट, गाइड सर्विस और छोटे बिजनेस के लिए नया मौका भी है।

जब श्रद्धालु आते हैं, तो शहर चलता है। जब शहर चलता है, तो हजारों छोटे हाथों को काम मिलता है।

काशी से कॉरिडोर, बिजनेस को बूस्ट

काशी में मंदिर, घाट, गलियां और गंगा का अपना अलग रिश्ता है। यूपी टूरिज्म काशी विश्वनाथ मंदिर को वाराणसी की आस्था का केंद्र बताता है। जब काशी विश्वनाथ धाम का रिनोवेशन हुआ, तो इसका असर केवल मंदिर परिसर तक नहीं रहा।

धाम के आसपास दुकानों, गाइड, पूजा सामग्री, नाव सेवा, ई-रिक्शा, होटल, रेस्टोरेंट और लोकल मार्केट को भी नई गति मिली। यहां आने वाला श्रद्धालु कई बार गंगा आरती भी देखता है, लोकल फूड भी ट्राई करता है और बनारसी साड़ी या हैंडीक्राफ्ट भी खरीदता है। इससे शहर की पूरी इकॉनमी को सपोर्ट मिलता है।

मथुरा-वृंदावन से भक्ति, मार्केट को शक्ति

मथुरा-वृंदावन की पहचान कृष्ण भक्ति, मंदिरों, होली, जन्माष्टमी और ब्रज संस्कृति से जुड़ी है। यूपी टूरिज्म के अनुसार, मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है और वृंदावन कृष्ण लीला से जुड़ा प्रमुख धार्मिक सेंटर है। ब्रज क्षेत्र में गोकुल, बरसाना, गोवर्धन, नंदगांव और राधाकुंड जैसे स्थान भी श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं।

जब ऐसे धार्मिक शहरों में रास्ते, घाट, पार्किंग, लाइटिंग और पब्लिक फैसिलिटी बेहतर होती हैं, तो टूरिस्ट ज्यादा समय रुकते हैं। ज्यादा समय रुकने का मतलब है होटल, भोजन, लोकल ट्रांसपोर्ट, पूजा सामग्री, दूध से बनी मिठाइयां और छोटे दुकानदारों को ज्यादा बिजनेस।

भक्ति से विजिट, विजिट से सेल, ब्रज की इकॉनमी हुई नई रेल।

मुख्य जानकारी: मंदिर से मार्केट तक

क्षेत्र

आसान समझ

धाम रिनोवेशनमंदिरों और धार्मिक स्थलों के आसपास रास्ते, सफाई, लाइटिंग और पब्लिक फैसिलिटी बेहतर होती हैं।
टूरिज्म बूस्टदर्शन आसान होने से श्रद्धालुओं और टूरिस्ट की आवाजाही बढ़ती है।
लोकल बिजनेसप्रसाद, फूल-माला, होटल, होमस्टे, गाइड, टैक्सी और रेस्टोरेंट को काम मिलता है।
जॉब्स का स्कोपगाइड, ड्राइवर, सफाई, सिक्योरिटी, होटल स्टाफ और दुकानदारी जैसे काम बढ़ते हैं।
सांस्कृतिक पहचानमंदिर और धाम शहर की पहचान को नेशनल और ग्लोबल लेवल पर मजबूत करते हैं।
इंफ्रा सपोर्टसड़क, पार्किंग, घाट, स्टेशन और एयरपोर्ट कनेक्ट से यात्रा आसान होती है।

प्रशाद स्कीम से फैसिलिटी, श्रद्धालुओं को क्वालिटी

धार्मिक स्थलों के विकास में केंद्र की प्रशाद स्कीम भी अहम भूमिका निभाती है। यह स्कीम तीर्थ और हेरिटेज डेस्टिनेशन पर टूरिज्म इन्फ्रा डेवलपमेंट के लिए राज्यों को वित्तीय मदद देती है। इसका फोकस श्रद्धालुओं के लिए बेहतर फैसिलिटी और बेहतर अनुभव पर है।

यूपी में धार्मिक टूरिज्म की बड़ी ताकत है। यूपी टूरिज्म पॉलिसी में भी टूरिज्म को मजबूत करने की दिशा दिखाई गई है। जब नीति, इंफ्रा और धाम रिनोवेशन साथ चलते हैं, तो टूरिज्म केवल सीजनल भीड़ नहीं रहता। यह प्लान्ड इकॉनमी बनता है।

फैसिलिटी हुई बेहतर, टूरिज्म हुआ स्मार्ट, श्रद्धालु एक्सपीरियंस ने पकड़ा नया स्टार्ट।

छोटे दुकानदारों को सपोर्ट, लोकल मार्केट को बूस्ट

मंदिरों के पास सबसे पहले छोटे दुकानदारों की दुनिया बसती है। कोई प्रसाद बेचता है। कोई माला बनाता है। कोई पूजा सामग्री रखता है। कोई चाय, नाश्ता या भोजन की दुकान चलाता है। कोई फोटो, खिलौने, किताबें या लोकल प्रोडक्ट बेचता है।

जब मंदिर का रिनोवेशन होता है और आने वालों की संख्या बढ़ती है, तो इन छोटे बिजनेस को भी नया सपोर्ट मिलता है। यह सपोर्ट केवल शहर तक सीमित नहीं रहता। फूल गांव से आते हैं। दूध पास के डेयरी वाले देते हैं। मिठाई बनाने वाले कारीगर काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट वाले रोज यात्रियों को लाते-ले जाते हैं।

छोटी दुकान, बड़ा सहारा, लोकल मार्केट को मिला नया उजियारा।

होमस्टे, होटल और गाइड को नया स्कोप

धार्मिक टूरिज्म में रुकने की व्यवस्था बहुत जरूरी है। अगर श्रद्धालु एक दिन से ज्यादा रुकता है, तो होटल, होमस्टे, धर्मशाला, रेस्टोरेंट और लोकल ट्रांसपोर्ट को सीधा फायदा मिलता है। इससे शहर में सर्विस सेक्टर की ग्रोथ होती है।

युवा गाइड बन सकते हैं। महिलाएं होमस्टे या लोकल फूड सर्विस से जुड़ सकती हैं। कारीगर धार्मिक स्मृति चिन्ह बना सकते हैं। छोटे ट्रेवल ऑपरेटर पैकेज तैयार कर सकते हैं। यही छोटे-छोटे काम मिलकर लोकल जॉब्स की चेन बनाते हैं।

आस्था से इकॉनमी, यूपी की नई स्टोरी

मंदिरों का रिनोवेशन यूपी के लिए केवल धार्मिक काम नहीं है। यह शहरों की इकॉनमी, लोकल बिजनेस, जॉब्स और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा डेवलपमेंट मॉडल है। काशी में कॉरिडोर से दर्शन आसान हुए। अयोध्या में राम मंदिर के बाद टूरिज्म को नई स्पीड मिली। मथुरा-वृंदावन में ब्रज संस्कृति पहले से मजबूत आधार देती है।

जब धामों के आसपास इंफ्रा बेहतर होता है, तो श्रद्धालु ज्यादा भरोसे से आते हैं। जब लोग आते हैं, तो बाजार चलता है। जब बाजार चलता है, तो लोकल परिवारों की कमाई बढ़ती है। यही मंदिर से मार्केट और आस्था से इकॉनमी की पूरी कहानी है।

मंदिरों से पहचान, टूरिज्म से उड़ान, यूपी इकॉनमी को मिला नया आसमान।

पाठकों के लिए नोट : यह लेख एचटी ब्रांड स्टूडियो द्वारा ब्रांड की ओर से तैयार किया गया है और इसमें हिंदुस्तान की कोई भी एडिटोरियल या जर्नलिज्म भागीदारी नहीं है।

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