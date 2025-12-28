यूपी में मंदिर में पुजारी की धारदार हथियार से हत्या, बिस्तर पर खून से लथपथ मिला शव

संक्षेप: आगरा जिले के पिनाहट थाना क्षेत्र के गांव विप्रावली में चंबल के बीहड़ में रौहाई आश्रम के पास चौमुखा देवी मंदिर पर पुजारी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। उनका शव रविवार को बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ा मिला।

आगरा जिले के पिनाहट थाना क्षेत्र के गांव विप्रावली में चंबल के बीहड़ में रौहाई आश्रम के पास चौमुखा देवी मंदिर पर पुजारी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। उनका शव रविवार को बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ा मिला। माथे पर चोट के निशान हैं। इस घटना क्षेत्र में सनसनी फैल गई। डीसीपी और सर्किल का फोर्स मौके पर पहुंचा। थाना पिनाहट क्षेत्र के गांव विप्रावली में चंबल के बीहड़ में रौहाई आश्रम के पास चौमुखा देवी मंदिर पर रहने वाले पुजारी पातीराम कुशवाह (65) पुत्र चंद्रभान कुशवाह का शव रविवार दोपहर मंदिर के बगल बने कमरे में बिस्तर पर पड़ा मिला। उनके माथे पर धारदार हथियार से प्रहार के गहरे घाव थे। रजाई और बिस्तर खून से सने थे। इससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

पुजारी के पुत्र उमेश कुमार ने बताया कि वह भाई राजकुमार और मां माला देवी के साथ दोपहर करीब दो बजे मंदिर आया था। वहां कमरे में पिता का शव बिस्तर पर पड़ा मिला। उमेश ने बताया कि पिता पातीराम मंदिर परिसर में ही रहते थे। कभी-कभार ही घर आते थे। परिवार के लोग ही उनसे मिलने पहुंचते थे।

इधर घटना की सूचना पर इंस्पेक्टर पिनाहट मनोज कुमार और एसीपी गिरीश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। बासौनी और बसई अरेला थाना समेत सर्किल का फोर्स मौके पर आ गया। लोगों की भारी भीड़ मंदिर के पास जमा हो गई। शाम करीब पांच बजे डीसीपी पूर्वी अभिषेक अग्रवाल मौके पर पहुंचे। मामले की गहनता से जांच की। डीसीपी ने बताया कि फोरेंसिंक और डॉग स्कवाड को भी जांच में लगाया गया है। घटना के खुलासे के लिए दो टीमों का गठन किया गया है।