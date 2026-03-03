Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

UP Weather: मार्च की शुरुआत में ही 34 डिग्री पहुंचा पारा, होली पर कैसा रहेगा मौसम

Mar 03, 2026 10:19 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

UP Weather: मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। अधिकतम तापमान 34 डिग्री के पार पहुंचने से दिन में झुलसाने वाली धूप लोगों को बेहाल कर दिया है।अनुमान है कि होली तक पारा और चढ़ सकता है।

UP Weather: मार्च की शुरुआत में ही 34 डिग्री पहुंचा पारा, होली पर कैसा रहेगा मौसम

UP Weather: मार्च का महीने के पहले ही दिन से सूरज अपनी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। होली पर भी ऐसे ही मौसम रहने का अनुमान है। इससे पहले मंगलवार को गर्मी चरम पर था। पूरे दिन टनटनाती धूप झुलसाती दिखी। सोमवार को अधिकतम पारा 34.1 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि न्यूनतम ताप 17 डिग्री रहा। जिससे रात में गर्माहट महसूस हुई। लोगों ने पंखों का सहारा लिया। वहीं, मंगलवार को घंटे-दर-घंटे सूरत के तेवर लगातार बढ़ते गए। 9.30 बजते ही चटक धूप हो गई।

होली का त्यौहार के चलते लोग खरीदारी के लिए बाजार में निकले। लेकिन सूरज के तीखे तेवर ने खरीददारों और दुकानदारों का बुरा हाल कर दिया। कोई त्रिपाल कसता नजर आया तो छाते की ओट में दिखे। घरों से निकले लोगों ने हाथ बंद दस्ताने, गमछा, टोपी का सहारा लिया। दोपहर 2.30 बजते ही ताप 34.1 डिग्री पर टिक गया। जो करीब दो घंटे तक इसी स्थिति में रहा। शाम 5 बजे के बाद कुछ राहत मिली। 6.18 बजे सूर्यास्त होते ही मौसम कुछ ठीक हुआ।

ये भी पढ़ें:बिहार में अप्रैल से ही प्रचंड गर्मी, पारा 40 के पार;हीट आईलैंड बनने की आशंका

पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म

मौसम शुष्क होते ही तपिश अपना असर दिखाने लगी है। पश्चिमी विक्षोभ का असर अब खत्म हो गया है। वहीं बादलों की आवाजाही भी थम गई है। जिसके चलते सोमवार को अधिकतम पारा 33.8 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं न्यूनतम पारा रविवार की रात को 17 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान विभाग से मिली जानकारी के अनुसार होली तक इलाके में अधिकतम पारा तीन डिग्री के पार हो सकता है।

ये भी पढ़ें:UP Weather: यूपी में इस बार ज्यादा सताएगी गर्मी, परिस्थितियां दे रहीं संकेत

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। फरवरी के अंतिम दिनों से ही लोगों को दोहरे मौसम का सामना करना पड़ रहा है। जहां दिन के समय सूरज के तीखे तेवर लोगों को पसीने छुड़ा रहे हैं, वहीं रात और सुबह के समय अब भी हल्की ठंड का अहसास बना हुआ है। दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर देखा जा रहा है।

दिन और रात के तापमान में करीब 18 डिग्री के इस भारी अंतर के कारण मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। लोग अब गर्म कपड़ों को छोड़कर सूती और हल्के कपड़े पहनने लगे हैं। मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी और मार्च में ही तापमान 40 डिग्री के आंकड़े को छू सकता है। तापमान में आ रहे इस उतार-चढ़ाव को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि लोग ठंडे और गर्म वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखें।

ये भी पढ़ें:दिल्ली के मौसम में उलटफेर; 35 तक की स्पीड से धूल भरी हवाएं चलने का अलर्ट
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
jhansi mp UP Weather UP Weather News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |