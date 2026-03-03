UP Weather: मार्च की शुरुआत में ही 34 डिग्री पहुंचा पारा, होली पर कैसा रहेगा मौसम

UP Weather: मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। अधिकतम तापमान 34 डिग्री के पार पहुंचने से दिन में झुलसाने वाली धूप लोगों को बेहाल कर दिया है।अनुमान है कि होली तक पारा और चढ़ सकता है।

UP Weather: मार्च का महीने के पहले ही दिन से सूरज अपनी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। होली पर भी ऐसे ही मौसम रहने का अनुमान है। इससे पहले मंगलवार को गर्मी चरम पर था। पूरे दिन टनटनाती धूप झुलसाती दिखी। सोमवार को अधिकतम पारा 34.1 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि न्यूनतम ताप 17 डिग्री रहा। जिससे रात में गर्माहट महसूस हुई। लोगों ने पंखों का सहारा लिया। वहीं, मंगलवार को घंटे-दर-घंटे सूरत के तेवर लगातार बढ़ते गए। 9.30 बजते ही चटक धूप हो गई।

होली का त्यौहार के चलते लोग खरीदारी के लिए बाजार में निकले। लेकिन सूरज के तीखे तेवर ने खरीददारों और दुकानदारों का बुरा हाल कर दिया। कोई त्रिपाल कसता नजर आया तो छाते की ओट में दिखे। घरों से निकले लोगों ने हाथ बंद दस्ताने, गमछा, टोपी का सहारा लिया। दोपहर 2.30 बजते ही ताप 34.1 डिग्री पर टिक गया। जो करीब दो घंटे तक इसी स्थिति में रहा। शाम 5 बजे के बाद कुछ राहत मिली। 6.18 बजे सूर्यास्त होते ही मौसम कुछ ठीक हुआ।

पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म मौसम शुष्क होते ही तपिश अपना असर दिखाने लगी है। पश्चिमी विक्षोभ का असर अब खत्म हो गया है। वहीं बादलों की आवाजाही भी थम गई है। जिसके चलते सोमवार को अधिकतम पारा 33.8 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं न्यूनतम पारा रविवार की रात को 17 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान विभाग से मिली जानकारी के अनुसार होली तक इलाके में अधिकतम पारा तीन डिग्री के पार हो सकता है।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। फरवरी के अंतिम दिनों से ही लोगों को दोहरे मौसम का सामना करना पड़ रहा है। जहां दिन के समय सूरज के तीखे तेवर लोगों को पसीने छुड़ा रहे हैं, वहीं रात और सुबह के समय अब भी हल्की ठंड का अहसास बना हुआ है। दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर देखा जा रहा है।