UP Weather: कानपुर-मेरठ समेत कई शहरों में पारा लुढ़का, 31 दिसंबर तक कोहरे और शीतलहर का अलर्ट

संक्षेप: यूपी में धीरे-धीरे ठिठुरन भरी सर्दी बढ़ने से घने कोहरे के कारण रात में फिर जनजीवन पर असर पड़ा। कानपुर में न्यूनतम पारा 7.4 से गिरकर 6.4 डिग्री पहुंच गया।मौसम विभाग ने 31 दिसंबर तक कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है।

यूपी में धीरे-धीरे ठिठुरन भरी सर्दी बढ़ेगी। घने कोहरे के कारण रात में फिर जनजीवन पर असर पड़ा। कानपुर में न्यूनतम पारा 7.4 से गिरकर 6.4 डिग्री पहुंच गया। गुरुवार को यूपी में मेरठ, इटावा, बाराबंकी के बाद कानपुर की रात सबसे सर्द रही। मौसम विभाग ने 31 दिसंबर तक कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है।

आधी रात के बाद धीरे-धीरे कोहरा बढ़ना शुरू हुआ और देर रात कानपुर में घना कोहरा छा गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार चकेरी एयरफोर्स वेदर स्टेशन पर कोहरे से दृश्यता शून्य रही। यहां करीब खड़ा व्यक्ति भी नजर नहीं आ रहा था। वहीं, शहर के बीच में दृश्यता 20-30 मीटर के बीच रही। नगर के बीच में कोहरे की सघनता में कुछ कमी आई। रात का तापमान बुधवार के मुकाबले कम रहा। न्यूनतम तापमान एक डिग्री गिर गया। पारा 6.4 डिग्री हो गया। जो सामान्य से 2.7 डिग्री कम रहा।

मेरठ की रास सबसे ज्यादा सर्द मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार विक्षोभों की झड़ी लगातार लगी हुई है। इसका असर पहाड़ों से लेकर बिहार तक बना रहेगा। मेरठ की रात सबसे सर्द रही। यहां पारा 4.6 डिग्री सेल्सियस रहा। इटावा 4.8, बाराबंकी 6.2, कानपुर नगर 6.4 और हरदोई 7.0 डिग्री सेल्सियस रहा। अभी रात के तापमान में और कमी हो सकती है।