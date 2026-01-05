Hindustan Hindi News
UP में पारा 1.5 डिग्री तक गिरा, पांच दिन भीषण ठंड, इस इलाके के लिए ऑरेंज और यलो अलर्ट

पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से यूपी कांप उठा है। यहां पारा 1.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक भीषण ठंड की संभावना जताते हुुए ऑरेंज से यलो अलर्ट जारी कर दिया है।

Jan 05, 2026 07:24 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ प्रमुख संवाददाता
पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी के बाद उधर से होकर आ रही तेज उत्तर पश्चिमी हवा ने यूपी को कंपा दिया है। प्रदेश की सबसे सर्द रात बाराबंकी की रही। यहां पारा 1.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। इसके बाद कानपुर में पारा 3.2 और इटावा में 3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले पांच दिन यानी 10 जनवरी तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोहरे व सर्दी का ऑरेंज से यलो अलर्ट रहेगा।

बीते 24 घंटों के दौरान 15 शहरों में न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया। लखनऊ में 6 डिग्री सेल्सियस के साथ सीजन की सबसे सर्द रात रही। मुजफ्फरनगर में सबसे सर्द दिन बीता। मौसम विभाग ने सोमवार को प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर एवं आसपास के इलाकों में बेहद घना कोहरा होने की चेतावनी जारी की है। सबसे कम न्यूनतम तापमान वाले शहरों में शाहजहांपुर 4.6, हरदोई और बरेली 5.0, फुर्सतगंज 5.8 डिग्री सेल्सियस के साथ शामिल रहे। इसी तरह आगरा में 6.4, झांसी में 6.5, बहराइच और अलीगढ़ में 6.6, अयोध्या, फतेहपुर, नजीबाबाद और बुलंदशहर में 7.0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। मुजफ्फरनगर में 7.2 और मेरठ में 7.4 डिग्री सेल्सियस रात का तापमान दर्ज किया गया।

मुजफ्फरनगर में रही सबसे ठंडी दोपहर

दिन के तापमान (अधिकतम तापमान) की बात करें तो मुजफ्फरनगर में रविवार की दोपहर सबसे ज्यादा सर्द रही। यहां अधिकतम तापमान सामान्य से 5.6 डिग्री गिरकर महज 12.8 डिग्री सेल्सियस पर सिमट गया। इसके बाद आजमगढ़ और फतेहगढ़ (14.8 डिग्री) और बलिया व बहराइच (15.0 डिग्री) में भी दिनभर भीषण गलन बनी रही।

प्रयागराज और वाराणसी में दिन का पारा सबसे ज्यादा गिरा

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, प्रयागराज में दिन का तापमान सामान्य से 5.8 डिग्री कम (15.8) रहा। वहीं वाराणसी एयरपोर्ट पर यह सामान्य से 5 डिग्री कम (15.9) दर्ज किया गया। बस्ती में भी अधिकतम तापमान सामान्य से 6.6 डिग्री नीचे रहा। प्रयागराज में लगातार तीसरे दिन सूरज के दर्शन नहीं हुए। कोहरा न होने के बावजूद गलन से कंपकंपी छूटती रही। अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच केवल 3.8 डिग्री का अंतर बचा।

आगरा और कानपुर में कोहरे से दृश्यता शून्य पहुंची

आगरा (आईएफ), सरसावा (आईएफ) और कानपुर (आईएएफ) में दृश्यता शून्य दर्ज की गई। फतेहगढ़ में दृश्यता महज 40 मीटर रही। अयोध्या, लखनऊ एयरपोर्ट और बहराइच में दृश्यता 50 मीटर दर्ज की गई। कानपुर सिटी में दृश्यता 60 मीटर रही।

लखनऊ में सीजन का सबसे सर्द दिन

लखनऊ में आसमान साफ हो जाने की वजह से रात का पारा तेजी से नीचे गिरा। नतीजतन बीते 24 घंटों के दौरान 6.0 डिग्री न्यूनतम तापमान के बीच शहर के लोग कांप गए। यह सीजन की सबसे सर्द रात रही। इससे पहले चालू सीजन में तापमान इतना नीचे नहीं गया था। रविवार को छुट्टी के बावजूद बहुत से लोग घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा सके। दिन में अधिकतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस रहा।