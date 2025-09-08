बिहारीजी मंदिर में महिला श्रद्धालुओं का पारा हुआ हाई, गिरेबां खींचकर पुलिसकर्मियों को पीटा

ठाकुर बांके बिहारी महाराज मंदिर में महिला श्रद्धालुओं ने हाईवोल्टेज ड्रामा किया। सोमवार को निजी सुरक्षाकर्मियों ने महिला श्रद्धालुओं से आगे बढ़ने को कहा। इस पर महिला श्रद्धालु आग बबूला हो गईं।

बांकेबिहारी मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच झगड़े होते रहते हैं। इनमें कभी सुरक्षा कर्मी और कभी श्रद्धालुओं की भी गलती सामने आती रही हैं। ऐसा ही विवाद सोमवार को हो गया। ठाकुर बांके बिहारी महाराज मंदिर में महिला श्रद्धालुओं ने हाईवोल्टेज ड्रामा किया। सोमवार को निजी सुरक्षाकर्मियों ने महिला श्रद्धालुओं से आगे बढ़ने को कहा। इस पर महिला श्रद्धालु आग बबूला हो गईं। इसके बाद श्रद्धालु महिलाओं ने निजी सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। बचाने आए पुलिसकर्मियों पर भी महिला श्रद्धालुओं ने हाथ छोड़ दिए। गिरेबां खींचकर पीटा। इस दौरान एक महिला अचेतावस्था में आकर फर्श पर गिर पड़ी। महिलाओं द्वारा माफ़ी मांगने पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही किए बिना छोड़ दिया।

शालीमार, दिल्ली निवासी अशोक सोल्वर पत्नी ज्योति, बेटी रूपा और दिव्या के साथ बिहारीजी के दर्शन करने आये थे। दर्शन के दौरान निजी सुरक्षा कर्मियों द्वारा अधिक देर हो जाने पर आगे बढ़ने की कह दिया, इससे नाराज हुई दोनों बहनों ने सुरक्षा कर्मियों से अभद्रता का आरोप लगाते हुए बहस शुरू कर दी। थोड़ी देर में मामला तूल पकड़ गया। सुरक्षा कर्मियों द्वारा आक्रोशित लहजे में जाने की कहना पड़ा जिसके बाद महिलाओं ने थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। वहां उपस्थित महिला पुलिस कर्मियों ने समझाने का प्रयास किया तो उनके साथ भी हाथापाई की, धक्कामुक्की की।