तेजस्वी की हार से अखिलेश अलर्ट; ओवैसी से गठबंधन पर सपा सांसद बोले- जो आएंगे, उनका स्वागत है

संक्षेप: समाजवादी पार्टी अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। मंगलवार को सपा ने अपने सभी सांसदों की बैठक लखनऊ में बुलाई। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से भी गठबंधन को लेकर संकेत मिले हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की हार ने उत्तर प्रदेश के विपक्षी खेमे, खासकर समाजवादी पार्टी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तेजस्वी यादव की हार से सबक लेते हुए हर रणनीति अपनाने में मूड में सपा दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव एक तरफ 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए 'पीडीए' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले को और अधिक प्रभावी बनाने की तैयारी में हैं। दूसरी तरफ छोटे दलों को जोड़ने की मुहिम के संकेत मिल रहे हैं। यहां तक कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी (AIMIM) के साथ गठबंधन को लेकर सपा की तरफ से सकारात्मक संकेत मिलने लगे हैं।

सपा सांसद रमाशंकर राजभर का बड़ा बयान सपा ने मंगलवार को विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन के लिए अपने सभी सांसदों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर से मीडिया ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ भविष्य में गठबंधन की संभावना पर सवाल पूछ लिया। उन्होंने ओवैसी या उनकी पार्टी का नाम तो नहीं लिया लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाजपा को हराने के लिए जो भी दल साथ आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। राजभर का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक सपा ओवैसी की पार्टी को 'वोट कटवा' कहकर उनसे दूरी बनाए रखती थी। राजभर का ओवैसी से किसी तरह के तालमेल करने से इनकार नहीं करने को सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

तेजस्वी की हार से क्या सीखा? राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार में तेजस्वी यादव की हार के पीछे वोटों का बिखराव एक बड़ी वजह रहा है। ओवैसी की पार्टी ने कई सीटों पर निर्णायक वोट हासिल किए। इससे महागठबंधन को नुकसान हुआ। अखिलेश यादव अब यूपी में ऐसी किसी भी स्थिति से बचना चाहते हैं। वे जानते हैं कि अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ तो इसका सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा।

राजभर के बयान के मायने सपा सांसद के इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सपा अब छोटे दलों को साथ लेकर एक 'महागठबंधन' बनाने की राह पर है ताकि भाजपा के खिलाफ एकमुश्त वोट पड़े। ओवैसी की सक्रियता को नजरअंदाज करने के बजाय उन्हें साथ जोड़कर मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर जीत पक्की करने की रणनीति भी बनाई जा रही है। राजभर के जरिए पिछड़ों और ओवैसी के जरिए अल्पसंख्यकों को एक मंच पर लाने की कोशिश हो सकती है।