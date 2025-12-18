Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsTejas Express derailment plot foiled, cemented sleeper placed on tracks in Unnao on Lucknow-Kanpur route
तेजस एक्सप्रेस को पलटाने की कोशिश, लखनऊ-कानपुर रूट पर उन्नाव में ट्रैक पर रखा सीमेंटेड स्लीपर

तेजस एक्सप्रेस को पलटाने की कोशिश, लखनऊ-कानपुर रूट पर उन्नाव में ट्रैक पर रखा सीमेंटेड स्लीपर

संक्षेप:

यूपी में तेजस एक्सप्रेस को पलटाने की कोशिश की गई है। लखनऊ-कानपुर रूट पर उन्नाव में ट्रैक पर सीमेंटेड स्लीपर रख दिया गया था। इसके कारण 27 मिनट तक तेजस गंगाघाट स्टेशन पर खड़ी रही। कई अन्य रेलगाड़ियों को भी रोका गया। जीआरपी और आरपीएफ समेत रेलवे के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है।

Dec 18, 2025 07:31 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, शुक्लागंज (उन्नाव), संवाददाता
कानपुर-लखनऊ रेल रूट मगरवारा रेलवे स्टेशन के पास डाउन ट्रैक पर सीमेंटेड स्लीपर रखकर तेजस एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश की गई। आनन-फानन में तेजस को गंगाघाट स्टेशन पर रोका गया। सूचना मिलते ही आरपीएफ-जीआरपी समेत रेलवे के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। सीमेंटेड स्लीपर को ट्रैक से हटाकर रात करीब सवा नौ बजे रूट क्लियर किया गया।

मगरवारा रेलवे स्टेशन पर बुधवार रात करीब पौने नौ बजे के आसपास लोगों ने देखा कि एक सीमेंटेड स्लीपर डाउन ट्रैक की एक पटरी रखा हुआ है। आनन-फानन में यह सूचना स्टेशन पहुंची तो कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी दी गई। कुछ ही देर में जीआरपी-आरपीएफ समेत रेलवे के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए और स्लीपर का हटवाकर रात करीब 9:19 बजे रूट बहाल कराया। इस दौरान नई दिल्ली से लखनऊ की ओर जा रही तेजस एक्सप्रेस को गंगाघाट रेलवे स्टेशन पर रोका गया। करीब 27 मिनट तक गाड़ी यहां खड़ी रही। कई अन्य गाड़ियों को भी रोका गया।

आरपीएफ के इंस्पेक्टर हरीश कुमार मीणा ने बताया कि मगरवारा रेलवे स्टेशन के पास गिट्टी उतारने का काम हो रहा है। गिट्टी उतारने की धमक से सीमेंटेड स्लीपर पटरी पर आ गया होगा। हालांकि यह अराजकतत्वों की भी करतूत हो सकती है। सभी पहलुओं पर जांच कराई जांच कराई जा रही है।

मगरवारा स्टेशन मास्टर शिव बहादुर ने बताया कि डाउन लाइन पर सीमेंटेड स्लीपर पड़ा था। यह ट्रेन की धमक से ट्रैक पर आ सकते हैं, हालांकि अराजकतत्व भी इसे रख सकते हैं। पीडब्ल्यूआई कर्मियों ने आधे घंटे में स्लीपर हटा दिया, इसके बाद तेजस समेत अन्य ट्रेनों को रवाना कराया गया।

घने कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार, राजधानी समेत कई ट्रेनें घंटों लेट

मुरादाबाद। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में घने कोहरे के कारण ट्रेनें लेट होने लगी हैं। बुधवार को मंडल में भी कई ट्रेनें देर से चलीं। इनमें राजधानी, दुर्गियाना, जम्मूतवी, अमरनाथ एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं।

कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो रही है। बुधवार को मुरादाबाद जंक्शन से होकर निकलने वाली ट्रेनों में 20505 डिब्रूगढ़-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस सवा दो घंटे विलंब से पहुंची। इसी तरह 13152 जम्मूतवी से कोलकाता जाने वाली कोलकाता एक्सप्रेस मुरादाबाद जंक्शन पर एक घंटे विलंब से पहुंचीं। 15623 जोधपुर-कामाख्या एक्सप्रेस 3.42 घंटे, लखनऊ की ओर जाने वाली 15098 अमरनाथ एक्सप्रेस भी 1.32 घंटे विलंब से पहुंचीं।

वहीं अमृतसर जाने वाली 12357 दुर्गियाना एक्सप्रेस भी ढाई घंटे के विलंब से निकली। इसके अलावा 14230 योगनगरी-प्रयागराज संगम एक्सप्रेस 1.50 घंटे, 13258 जनसाधारण एक्सप्रेस सात घंटे लेट रही। वहीं 13151 जम्मूतवी-कोलकाता एक्सप्रेस 1.16 घंटे व 12469 कानपुर-जम्मूतवी भी 2.38 घंटे लेट निकलीं।

इसके अलावा भी कोहरे के कारण कई एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा है। ट्रेनों के विलंब चलने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जंक्शन के वेटिंग हॉल में भी यात्री काफी देर तक बैठकर ट्रेनों का इंतजार करते रहे।