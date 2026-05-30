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तेज प्रताप यादव ने मथुरा में छेड़ी बांसुरी की तान, श्रीकृष्ण लीला स्थान पर गोपियों के बीच दिखे; Video

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तान
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तेज प्रताप यादव एक बार फिर मथुरा वृंदावन में दिखे हैं। कृष्ण भक्ति को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले तेज प्रताप यादव का मथुरा-वृंदावन से खास लगाव है। वह अक्सर यहां आते हैं। एक बार फिर वह वहां गोपियों के बीच बांसुरी बजाते दिखे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर इसका वीडियो शेयर भी किया है। 

तेज प्रताप यादव ने मथुरा में छेड़ी बांसुरी की तान, श्रीकृष्ण लीला स्थान पर गोपियों के बीच दिखे; Video

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव पिछले कुछ दिनों से यूपी के धार्मिक स्थलों पर दिख रहे हैं। पिछले दिनों वह वाराणसी में बाबा विश्वनाथ और मिर्जापुर में विंध्यवासिनी देवी के दर्शन-पूजन के बाद अब मथुरा में दिखे हैं। कृष्ण भक्ति को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले तेज प्रताप यादव का मथुरा-वृंदावन से खास लगाव है। वह अक्सर यहां आते हैं। एक बार फिर मथुरा-वृंदावन में नजर आए तेज प्रताप यादव अब वहां गोपियों के बीच बांसुरी बजाते दिखे हैं।

तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर अपना यह वीडियो पोस्ट किया है जो खूब वायरल भी हो रहा है। ‘एक्स’ यह वीडियो शेयर करते हुए तेज प्रताप यादव ने लिखा है- ‘वृंदावन के पावन धाम में स्थित वंशीवट वह दिव्य स्थान माना जाता है जहाँ भगवान श्रीकृष्ण अपनी मधुर बांसुरी बजाते थे। बांसुरी की मोहक धुन सुनकर गोपियाँ और भक्त उनकी ओर खिंचे चले आते थे। मान्यता है कि यहीं से भगवान श्रीकृष्ण ने प्रेम, भक्ति और दिव्य आनंद का संदेश दिया। आज भी वंशीवट श्रद्धालुओं के लिए आस्था, प्रेम और कृष्ण-भक्ति का पवित्र प्रतीक है।’

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श्री कृष्ण के बड़े भक्त हैं तेजप्रताप यादव

बिहार के पूर्व मंत्री रहे तेज प्रताप यादव अक्सर श्री कृष्ण के भक्तिभाव में लीन दिखते हैं। ताजा वीडियो में तेज प्रताप यादव बांसुरी बजा रहे हैं और उनके चारों ओर गोपियां नृत्य कर रही हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में ‘आओ पधारो दरश मैं करूं, नयन से नयन का मिलन मैं करूं...’ गाना बज रहा है। बता दें कि तेज प्रताप यादव इसके पहले भी अक्सर मथुरा-वृंदावन की गलियों में पहुंचते रहे हैं। वह कई मौकों पर और साक्षात्कारों में बता चुके हैं कि श्रीकृष्ण के धाम मथुरा-वृंदावन से उनका खास लगाव है। कॉलेज के दिनों में भी वह अक्सर यहां आते थे और यहां की गलियों में घूमा करते थे।

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सीएम योगी की तारीफ की थी

अभी हाल ही में मिर्जापुर के विंध्यवासिनी धाम पहुंचे तेज प्रताप यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी। तेज प्रताप यादव ने दावा किया था कि सीएम योगी तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। तेज प्रताप ने यह भी कहा था कि वह अखिलेश यादव को सपोर्ट नहीं करते हैं। तब तेज प्रताप ने मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी और काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन-पूजन से संबंधित कई तस्वीरें भी पोस्ट की थीं। अब उन्होंने मथुरा वृंदावन से गोपियों के बीच बांसुरी बजाने का अपना वीडियो पोस्ट किया है।

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Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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