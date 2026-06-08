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डीएम पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोर्ट पहुंचीं तहसीलदार, पांच लोगों पर लगाया था भ्रष्टाचार का आरोप

Dinesh Rathour आगरा, वरिष्ठ संवाददाता।
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फिरोजाबाद के तत्कालीन डीएम और तहसीलदार के बीच हुआ विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। डीएम समेत पांच पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली तहसीलदार मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोर्ट पहुंची हैं। 

डीएम पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोर्ट पहुंचीं तहसीलदार, पांच लोगों पर लगाया था भ्रष्टाचार का आरोप

Agra News: फिरोजाबाद के तत्कालीन डीएम समेत पांच लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा मुकदमा दर्ज कराने को तत्कालीन तहसीलदार टूंडला ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ऐसा पहली बार देखने में आया है कि जिलाधिकारी के विरुद्ध मुकदमे का मामला अदालत तक पहुंचा है। तत्कालीन डीएम रमेश रंजन समेत पांच पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा मुकदमा दर्ज कराने के बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) मृदुल दुबे ने मंडलायुक्त आगरा मंडल एवं डीआईजी आगरा रेंज से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के बाबत आख्या तलब कर अग्रिम सुनवाई को 12 जून नियत की है।

तत्कालीन तहसीलदार टूंडला वर्तमान में तैनाती राजस्व परिषद लखनऊ राखी शर्मा ने तत्कालीन डीएम फिरोजाबाद हाल तैनाती अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त राजस्व परिषद उप्र लखनऊ, शैलेंद्र शर्मा ओएसडी डीएम, राजेंद्र खन्ना वरिष्ठ लिपिक (सीआरए) डीएम कार्यालय फिरोजाबाद, अजीत उपाध्याय वरिष्ठ लिपिक एसडीएम कार्यालय फिरोजाबाद एवं दौजीराम वरिष्ठ लिपिक (पेशकार) डीएम कार्यालय के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7/13 के तहत मुकदमा दर्ज कराने को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि वह चार सितंबर 24 से 16 अप्रैल 26 तक तहसीलदार टूंडला के पद पर कार्यरत रहीं। प्रार्थिया का आरोप है कि तत्कालीन जिलाधिकारी ने विधि विरुद्ध तरीके से धन अर्जित करने के उद्देश्य से अपने स्टाफ की टीम बनाई थी। जिसमें उपरोक्त लोगों को शामिल किया गया था।

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ब्लैकमेल कर अवैध धन की वसूली का आरोप

यह भी आरोप है कि उपरोक्त लोग कोई न कोई बहाना बनाकर जनपद की समस्त तहसीलों, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, विकास विभाग आदि विभागों में नियुक्त अधिकारियों को बिना किसी वाजिब कारण नोटिस एवं वेतन रोकने के आदेश जारी करा देते थे। फिर उनको ब्लैकमेल कर अवैध धन की वसूली का कार्य करते थे। प्रार्थिया द्वारा उक्त दूषित आदेशों की प्रतियां भी अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करते हुए कथन किया कि उनके द्वारा अपनी तैनाती के दौरान पूर्ण निष्ठा के साथ राजकीय कार्य का निर्वाहन किया गया। जिला फिरोजाबाद मे उनकी अच्छी रैंक होने के बाद भी जिलाधिकारी की उगाही टीम ने उनसे अवैध धन की मांग की। मना करने पर गलत तरीके से आईजीआरएस प्रार्थना पत्र के सही निस्तारण न करने का आरोप लगा अप्रैल 2025 का वेतन रुकवा दिया।

आईफोन देने पर वेतन जारी करने का बनाया दबाव

यह भी आरोप है कि उपरोक्त लोगों ने जुलाई माह में उन पर डीएम को मंथली देने का दबाव बनाया। उन पर डीएम को आईफोन देने पर वेतन जारी करवाने को कहा गया। उन पर डीएम के आवास पर जाने का भी दबाव डाला गया। जिस पर उन्हें आईफोन देने को विवश होना पड़ा।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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