तहसीलदार के पेशकार समेत 2 घूस लेते अरेस्ट, दाखिल खारिज कराने के नाम पर मांगे थे रुपए
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में तहसीलदार के पेशकार समेत 2 घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिए गए है। एंटी करप्शन की कार्रवाई से तहसील परिसर में हड़कंप मच गया।
UP News: उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मिश्रिख न्यायिक तहसीलदार के पेशकार समेत दो लोगों को लखनऊ से आई एंटी करप्शन टीम ने मंगलवार को 20 हजार रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पेशकार ने दाखिल खारिज के नाम पर रुपये मांगे थे। एंटी करप्शन की कार्रवाई से तहसील परिसर में हड़कंप मच गया। एंटी करप्शन ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ संदना थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब आगे की कार्रवाई की जाएगी।
मिश्रिख निवासी महिला किसान ने दाखिल खारिज कराने के लिए अपील दायर की थी। मिश्रिख तहसीलदार न्यायिक अतुल सेन सिंह के पेशकार अनीस अहमद और कोर्ट में कार्यरत रोहित सिंह दाखिल खारिज कराने के लिए रुपये देने का दबाव बनाने लगे। रोहित सिंह प्राइवेट कर्मी बताया जा रहा है। आरोपियों ने 20 हजार रुपये मांगे। मंगलवार को अनीस अहमद और रोहित सिंह ने रुपये लेने के लिए महिला किसान को तहसील बुलाया। परेशान होकर पीड़िता ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत कर दी। शिकायत पर एंटी करप्शन टीम योजना के तहत मिश्रिख तहसील आ गई।
आरोपियों भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की गई
पेशकार अनीस अहमद और रोहित सिंह ने जैसे ही घूस के 20 हजार रुपये लिए एंटी करप्शन टीम ने दोनों को मौके पर ही दबोच लिया। पकड़े जाते ही अनीस अहमद और रोहित माफी मांगने लगे। टीम के सदस्यों ने उनकी एक न सुनी। दोनों आरोपियों को टीम अपने साथ लेकर संदना कोतवाली पहुंची और मुकदमा पंजीकृत कराया। आरोपियों भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की गई। एंटी करप्शन टीम द्वारा की गई कार्रवाई से तहसील परिसर में अफरा-तफरी मच गई। इस कार्रवाई ने तहसील प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है।
पहले भी रिश्वत लेते पकड़े जा चुके हैं कर्मचारी
. 15 अप्रैल 2026 : सिधौली एसडीएम के पेशकार अनुपम श्रीवास्तव को एंटी करप्शन टीम ने 1.07 लाख रुपये रिश्वत लेते पकड़ा गया था।
. 09 अक्तूबर 2025 : बिसवां में तैनात ग्राम विकास अधिकारी आलोक गोश्वामी को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़े गया।
. 30 सितंबर 25 : सिधौली के चौड़िया चौकी इंचार्ज अरुण शर्मा 10 हजार की रिश्वत लेते पकड़े गए।
. 19 अगस्त 2023 : कोषागार के लिपिक रमेश चंद्र चौधरी को पेंशन बनाने को लेकर 10 हजार की घूस लेते पकड़ा गया।
. 22 सितंबर 2022 को कृषि विभाग में खाद बीज बाबू दिलीप सिंह को लाइसेंस बनाने के नाम पर आठ हजार की रिश्वत लेते पकड़ा गया।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें