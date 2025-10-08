तहसीलदार को अपनी बीबी-बच्चों से लग रहा जान का खतरा, थाने पहुंचकर दर्ज कराया केस

सिद्धार्थनगर सदर तहसीलदार को अपनी पत्नी व दोनों बेटों से जान का खतरा है। तहसीलदार की तहरीर पर पुलिस ने उनकी पत्नी और दोनों बेटों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं, तहसीलदार की पत्नी ने भी तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

यूपी के सिद्धार्थनगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां सदर तहसीलदार देवेंद्र मणि त्रिपाठी को अपनी पत्नी व दोनों बेटों से जान का खतरा है। तहसीलदार की तहरीर पर पुलिस ने उनकी पत्नी और दोनों बेटों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तहसीलदार की पत्नी ने भी तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने उच्चाधिकारियों को सूचना देकर जांच शुरू कर दी है।

सदर तहसीलदार देवेंद्र मणि त्रिपाठी ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि उनकी पत्नी बबिता, बेटे हर्षित मणि त्रिपाठी और सिद्धार्थ मणि त्रिपाठी ने व्हाट्सऐप पर अपशब्द कहे और मारने की धमकी दी। तहरीर में यह भी लिखा है कि वह पत्नी-बच्चों के भरण पोषण के लिए हर माह खर्च भी देते हैं। तहरीर के आधार पर पुलिस तीनों के खिलाफ 352 व 351 (3) के तहत दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। तहसीलदार की पत्नी ने भी पुलिस को तहरीर देकर पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

बता दें कि तहसीलदार की पत्नी और उनके दोनों बेटे मंगलवार को आए थे और तहसील में हंगामा कर रहे थे। तहसीलदार का कहना है कि जिस समय वे लोग हंगामा कर रहे थे, वह बर्डपुर में थे। उनकी मां राजकुमारी त्रिपाठी को उन लोगों ने मारा पीटा था। वहीं, सिद्धार्थनगर थानाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद का कहना है कि तहसीलदार की तहरीर पर केस दर्ज है। उनकी पत्नी ने भी तहरीर दी है। यह उच्चाधिकारियों के संज्ञान में है। जांच की जा रही है।