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जनरेटर में फंसकर बाल समेत उखड़ी किशोरी के सिर की खाल, कांवड़ यात्रा के दौरान दर्दनाक हादसा

By Yogesh Yadav
कुंदरकी (मुरादाबाद) संवाददाता
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मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ है। किशोरी का बाल जनरेटर में फंसने से सिर की खाल भी उखड़ गई। हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे जत्थे में कुंदरकी पेट्रोल पंप के पास हादसा हुआ।

accident during Kanwar Yatra
कावड़ यात्रा के लिए पश्चिमी यूपी में भारी भीड़ उमड़ी हुई है (फाइल फोटो)

मुरादाबाद में कुंदरकी नगर स्थित पेट्रोल पंप के पास सोमवार दोपहर कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे वाहन पर चढ़ते समय 16 वर्षीय किशोरी के बाल चलते जनरेटर की बेल्ट व पंखे में फंस गए। जनरेटर के झटके से किशोरी के सिर के बाल खाल समेत उखड़ गए, जिससे वह खून से लथपथ होकर मौके पर ही गिर पड़ी। हादसे के बाद श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया। गंभीर रूप से घायल किशोरी को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

बिलारी थाना क्षेत्र के गांव सादिकपुर निवासी ऊदल अपनी दो बेटियों, बेटे और भतीजे समेत गांव के करीब 70 श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे थे। सोमवार दोपहर करीब 12 बजे जत्था कुंदरकी नगर स्थित पेट्रोल पंप के पास पहुंचा था। इसी बीच ऊदल की 16 वर्षीय बेटी शिवानी मोटरसाइकिल से उतरकर आगे चल रहे कांवड़ वाहन में सवार होने लगी।

कुछ ही सेकेंड में मची चीख पुकार

जैसे ही शिवानी वाहन पर चढ़ी, वहां चल रहे खुले जनरेटर ने उसके लंबे बालों को अपनी चपेट में ले लिया। जनरेटर के खिंचाव के कारण महज कुछ ही सेकंड में उसके सिर की खाल बुरी तरह उधड़ गई। चीख-पुकार सुनकर साथ चल रहे कांवड़ियों ने तुरंत जनरेटर बंद किया और शिवानी को बाहर निकाला।

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हादसे के बाद मौके पर काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा। सूचना पर पहुंचे परिजनों और कांवड़ियों ने घायल शिवानी को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) कुंदरकी पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए मुरादाबाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

कांवड़ लेकर लौट रहे दो किशोरी की मौत

वहीं, हरिद्वार से डाक कांवड़ लेकर लौट रहे बिलारी के दो किशोरों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हादसा दो बाइकों की आमने-सामने की भिड़ंत में हुआ। दोनों को गंभीर हालत में पहले स्थानीय अस्पताल और फिर मेरठ रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सोमवार शाम पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव गांव पहुंचे तो परिजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया। एक ही मोहल्ले के दो युवकों की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

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कोतवाली क्षेत्र के गांव मकरंदपुर निवासी ई-रिक्शा चालक वेदराम का 16 वर्षीय पुत्र गौतम और छत्रपाल का 17 वर्षीय पुत्र अनिल सैनी गांव के ही अमित, अर्जुन, कविंदर, विनय और अनुज के साथ 7 अगस्त को बाइकों से हरिद्वार कांवड़ लेने गए थे। सभी 9 अगस्त को गांव लौट रहे थे। गौतम के पिता वैधराम ने बताया कि रास्ते में कही उनकी बाइक की दूसरी बाइक से भिड़ंत हो गई। हादसे में गौतम और अनिल गंभीर रूप से घायल हो गए।

सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को तत्काल सरकारी अस्पताल ले गई। बाद में उनकी गंभीर हालत देखते हुए मेरठ रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया।सोमवार को मेरठ में पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी होने के बाद देर शाम दोनों के शव गांव पहुंचे। शवों के पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। महिलाओं और पुरुषों का रो-रोकर बुरा हाल था। गांव के लोगों की भीड़ मृतकों के घरों पर जुट गई और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल छा गया।

गौतम राजकीय इंटर कॉलेज का हाईस्कूल का छात्र था। उसके पिता वेदराम ई-रिक्शा चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। परिवार में दो भाई राहुल और देशराज, एक बहन पूजा तथा अन्य विवाहित बहनें हैं। वहीं, अनिल सैनी भी हाईस्कूल का छात्र था। उसके पिता छत्रपाल हरियाणा में मजदूरी करते हैं। परिवार में मां मंजू, बड़ा भाई धर्मेंद्र और छोटा भाई अमित हैं। एक ही मोहल्ले के दो किशोरों की मौत ने गांव को गहरे सदमे में डाल दिया है। सोमवार देर शाम अंतिम संस्कार कर दिया गया।

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मेरठ में हादसों में 14 कांवड़िये घायल, जाम ने बढ़ाई परेशानी

उधर, मेरठ में सोमवार को डाक कांवड़ियों का सैलाब दिल्ली-देहरादून बाईपास और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर उमड़ पड़ा। इस दौरान कई जगहों पर हुए हादसों में 14 कांवड़िये घायल हो गए। घायल होने वाले दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, नोएडा, गाजियाबाद, पलवल और हिसार के बताए गए हैं। सभी घायलों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसों के बाद कई जगह जाम लगने से लोग परेशान रहे।

दिल्ली-देहरादून बाईपास पर बढ़ते सड़क हादसों और जाम की स्थिति को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया। दिल्ली से हरिद्वार जाने वाले मार्ग पर कई स्थानों पर बैरियर लगाकर रास्ता बीच में बंद कर दिया गया। इसके बाद वाहनों को परतापुर अंडरपास के नीचे से निकालकर शहर के अंदर से होते हुए आगे रवाना किया गया। अचानक यातायात मार्ग बदलने से कई स्थानों पर वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान भीड़ के बीच कई डाक कांवड़िये विपरीत दिशा में दौड़ने लगे।

इसी दौरान दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और आसपास के जिलों से हरिद्वार गंगाजल लेने जा रहे बाइक सवार कांवड़ियों से आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। जिसमें देवी सिंह निवासी फरीदाबाद, संतोष कुमार गुप्ता निवासी नोएडा, उपेंद्र कुमार निवासी नोएडा, हरिओम निवासी हिसार, टिंकू निवासी पहाड़गंज दिल्ली, आरुष निवासी गाजीपुर दिल्ली, सूरज कुमार निवासी पलवल, दीपक निवासी हरियाणा, कुशाग्र, जयवती देवी निवासी दिल्ली, हरि सागर निवासी भजनपुरा, लोकेश मोतला निवासी सूरजपुर और निशाक बाल्मीकि समेत कई शिवभक्त घायल हो गए।

इनमें आठ कांवड़ियों के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी है। पुलिस के अनुसार कुछ घायल शिवभक्त अभी बयान देने की स्थिति में नहीं हैं। होश में आने के बाद परिजनों से संपर्क किया जाएगा।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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