मां ने पढ़ाई के लिए डांटा तो घर से भाग गया 11 साल का किशोर, तीन दिन बाद अहमदाबाद में मिला

संक्षेप: लखनऊ में एक मां ने 11 वर्षीय किशोर को पढ़ाई के लिए डांटा तो वह नाराज होकर भाग गया। घर से साइकिल उठाई और निकल गया। घरवालों ने थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। जिसके तीन दिन बाद पुलिस के पुलिस ने उसे बरामद कर लिया।

लखनऊ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां इंदिरानगर के पटेलनगर में रहने वाला 11 वर्षीय किशोर को मां ने पढ़ाई के लिए डांटा तो वह नाराज होकर भाग गया। घर से साइकिल उठाई और निकल गया। घरवालों ने गाजीपुर थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। तीन दिन बाद पुलिस के नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया से जानकारी मिलने पर अहमदाबाद पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। अनुमान लगाया जा रहा है कि वह साइकिल कहीं खड़ी करके ट्रेन से निकल गया। बच्चे के लौटने पर पता चलेगा कि वह कैसे वहां पहुंचा?

शनिवार को अहमदाबाद पुलिस से बरामदगी की जानकारी मिलने पर परिवारीजनों को राहत हुई। वे अहमदाबाद पहुंचे और वहां से बच्चे को लेकर निकल चुके हैं। एसीपी अनिद्य विक्रम सिंह के मुताबिक बच्चा 10 दिसंबर को स्कूल से लौटा था। उसकी मां ने पढ़ाई को लेकर डांट दिया था। इसके बाद कहीं चला गया था। शाम तक बच्चे के घर न लौटने पर परिवारीजन खोजबीन करते रहे। कुछ पता न चलने पर पुलिस को सूचना दी।

पुलिस के नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया पर दर्ज की डिटेल इंस्पेक्टर गाजीपुर राजेश मौर्या के मुताबिक बच्चे की फोटो और उससे संबंधित जानकारी पुलिस के नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया पर दर्ज की गई। दो टीमें सीसी कैमरों की पड़ताल में लगाई गई। बच्चा हुसड़िया चौराहे तक दिखा। इसके बाद कुछ पता नहीं चला। वह साइकिल खड़ी करते भी कहीं नहीं दिखा। इस बीच पोर्टल से मिली जानकारी के आधार पर अहमदाबाद पुलिस ने से वहां बरामद कर लिया। इसके बाद परिवारीजनों के साथ टीम बच्चे को लेने के लिए रवाना हो गई। पुलिस टीम सोमवार सुबह बच्चे को लेकर आ जाएगी।