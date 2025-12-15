Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsTeenager who ran away from home after being scolded by his mother was found in Ahmedabad three days later
मां ने पढ़ाई के लिए डांटा तो घर से भाग गया 11 साल का किशोर, तीन दिन बाद अहमदाबाद में मिला

संक्षेप:

लखनऊ में एक मां ने 11 वर्षीय किशोर को पढ़ाई के लिए डांटा तो वह नाराज होकर भाग गया। घर से साइकिल उठाई और निकल गया। घरवालों ने थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। जिसके तीन दिन बाद पुलिस के पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। 

Dec 15, 2025 05:45 am ISTPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊ
लखनऊ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां इंदिरानगर के पटेलनगर में रहने वाला 11 वर्षीय किशोर को मां ने पढ़ाई के लिए डांटा तो वह नाराज होकर भाग गया। घर से साइकिल उठाई और निकल गया। घरवालों ने गाजीपुर थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। तीन दिन बाद पुलिस के नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया से जानकारी मिलने पर अहमदाबाद पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। अनुमान लगाया जा रहा है कि वह साइकिल कहीं खड़ी करके ट्रेन से निकल गया। बच्चे के लौटने पर पता चलेगा कि वह कैसे वहां पहुंचा?

शनिवार को अहमदाबाद पुलिस से बरामदगी की जानकारी मिलने पर परिवारीजनों को राहत हुई। वे अहमदाबाद पहुंचे और वहां से बच्चे को लेकर निकल चुके हैं। एसीपी अनिद्य विक्रम सिंह के मुताबिक बच्चा 10 दिसंबर को स्कूल से लौटा था। उसकी मां ने पढ़ाई को लेकर डांट दिया था। इसके बाद कहीं चला गया था। शाम तक बच्चे के घर न लौटने पर परिवारीजन खोजबीन करते रहे। कुछ पता न चलने पर पुलिस को सूचना दी।

पुलिस के नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया पर दर्ज की डिटेल

इंस्पेक्टर गाजीपुर राजेश मौर्या के मुताबिक बच्चे की फोटो और उससे संबंधित जानकारी पुलिस के नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया पर दर्ज की गई। दो टीमें सीसी कैमरों की पड़ताल में लगाई गई। बच्चा हुसड़िया चौराहे तक दिखा। इसके बाद कुछ पता नहीं चला। वह साइकिल खड़ी करते भी कहीं नहीं दिखा। इस बीच पोर्टल से मिली जानकारी के आधार पर अहमदाबाद पुलिस ने से वहां बरामद कर लिया। इसके बाद परिवारीजनों के साथ टीम बच्चे को लेने के लिए रवाना हो गई। पुलिस टीम सोमवार सुबह बच्चे को लेकर आ जाएगी।

आशियाना क्षेत्र में एक किशोरी और उसकी हमउम्र सहेली संदिग्ध हालात में लापता हो गईं। एक किशोरी की मां की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर तलाश शुरू की है। आशियाना क्षेत्र की एक महिला के मुताबिक उसकी 15 वर्षीय बेटी और पड़ोस में रहने वाली उसकी 17 वर्षीय सहेली 12 दिसंबर की शाम बिना बताए कहीं चली गईं। दोनों की काफी तलाश की गई, लेकिन पता नहीं चला। जिसके बाद महिला ने थाने में तहरीर दी। पुलिस का कहना है कि मामले में केस दर्ज कर दोनों किशोरियों की तलाश की जा रही है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
