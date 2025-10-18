गली में नाबालिग लड़की को पकड़कर अश्लील हरकतें करने लगा किशोर, सीसीटीवी फुटेज वायरल

संक्षेप: बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र का एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। वायरल फुटेज में एक लड़का गली के अंदर नाबालिग लड़की से अश्लील हरकतें करते नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत की है।

बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल फुटेज में एक किशोर एक किशोरी को पकड़कर उसके साथ अश्लील हरकतें करता नजर आ रहा है। उसकी यह हरकत एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि वीडियो में हम आपको नहीं दिखा सकते। वीडियो वायरल होने के बाद पीड़िता की मां ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को अभीरक्षा में ले लिया। नजीबाबाद क्षेत्र के एक कस्बे की रहने वाली किशोरी दो दिन पूर्व अपनी नानी के घर से अपनी मौसी के घर पर जा रही थी। वह कुछ दूरी पर गली में पहुंची तो अचानक पीछे से आए किशोर ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया और अश्लील हरकत करके वहाँ से भाग गया, जबकि किशोरी उसे थप्पड़ मारने की बात कहते हुए आगे बढ़ गई।

सीसीटीवी कैमरे में उसकी ये हरकत कैद हो गई। वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद पीड़िता की मां ने आरोपी किशोर के खिलाफ नामजद तहरीर देकर नजीबाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रभारी निरीक्षक राहुल कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पोक्साे एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर उसे अभी रक्षा में लिया गया है। वीडियो दो दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।