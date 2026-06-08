दोस्ती के नाम पर दगाबाजी; यूपी में किशोरी से दुष्कर्म, दोस्तों ने अश्लील वीडियो किया वायरल

गोरखपुर में एक युवक किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और उसके दो दोस्तों ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। वायरल वीडियो देखकर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर तीनों आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

UP News: यूपी के गोरखपुर से एक किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बगल के गांव के युवक ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और उसके दो दोस्तों ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। वायरल वीडियो देखकर रविवार को परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। किशोरी से पूछताछ के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर तीनों आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

घघसरा क्षेत्र के एक गांव की 14 वर्षीय किशोरी का बगल के गांव के एक युवक से दोस्ती थी। जानकारी के मुताबिक, पांच जून को युवक ने किशोरी को मिलने के लिए बुलाया था, वहां उसके दो और साथी भी पहुंच गए। आरोप है कि युवक ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और उसके दोनों दोस्तों ने वीडियो बना लिया। विरोध करने पर किशोरी को मारापीटा और शिकायत पर जान से मारने की धमकी दी। इससे किशोरी डर गई। इस बीच शनिवार को एक बार फिर उसे बुलाया तो उसने आने से मना कर दिया इसके बाद आरोपितों ने उसका अश्लील वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग साइट पर वायरल कर दिया। किशोरी के परिवारीजनों ने वीडियो देखा तो हड़कंप मच गया। परिजनों ने पहले किशोरी से बात की फिर पुलिस को सूचना दी। सीओ गीडा योगेंद्र सिंह, सहजनवां थानेदार संजय मिश्र ने पहुंच कर किशोरी से पूरी जानकारी ली।

किशोरी की अश्लील वीडियो बनाकर किया दुष्कर्म उधर, बदायूं से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। जहां एक गांव में एक युवक ने नहाते समय किशोरी की आपत्तिजनक तस्वीरें अपने मोबाइल में कैद कर लीं। इसके बाद फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर वह पीड़िता को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करता रहा। लोकलाज के भय से पीड़िता काफी समय तक चुप रही। शनिवार को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से घटना में इस्तेमाल मोबाइल फोन भी बरामद हो गया है।

थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता अपने दूसरे मकान में नहा रही थी। इसी दौरान गांव के ही आकाश पुत्र भगवान दास ने चोरी-छिपे अपने मोबाइल से उसकी अश्लील तस्वीरें खींच लीं। इन तस्वीरों के बूते आरोपी किशोरी को समाज में बदनाम करने की धमकी देने लगा और डरा-धमकाकर कई बार शारीरिक शोषण किया। लोकलाज और बदनामी के डर से बदहवास किशोरी खामोश रही, जिसका आरोपी ने भरपूर फायदा उठाया। आरोपी की प्रताड़ना यहीं समाप्त नहीं हुई। वह किशोरी पर जबरन शादी करने का दबाव बनाने लगा।