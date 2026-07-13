किशोरी के संग नशेड़ियों ने किया गैंगरेप, 50 रुपये और मोबाइल का लालच देकर वारदात को दिया अंजाम

अलीगढ़ में 14 साल की किशोरी के साथ दो लोगों ने शर्मनाक वारदात की। 50 रुपये और मोबाइल का लालच देकर आरोपी किशोरी को अपने घर ले गए, जहां बर्बरता से उसके साथ गैंगरेप किया। जब शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो किशोरी बेहोशी की हालत में मिली।

यूपी के अलीगढ़ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां छर्रा थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार रात को 14 साल की किशोरी के साथ दो लोगों ने शर्मनाक वारदात की। 50 रुपये और मोबाइल का लालच देकर आरोपी किशोरी को अपने घर ले गए, जहां बर्बरता से उसके साथ गैंगरेप किया। शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो किशोरी बेहोशी की हालत में मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर हालत में उसे जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। उधर, दोनों आरोपी भी नशे में धुत थे। लोगों ने मौके से दबोचकर उनकी पिटाई करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। रविवार को दोनों को जेल भेज दिया गया।

कस्बा छर्रा के एक मोहल्ला के रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि शनिवार शाम करीब पांच बजे उनकी 14 साल की बेटी घर से सब्जी लेने के लिए बाजार गई थी। जो रात तक लौटकर नहीं आई। तलाश की गई तो एक राहगीर ने बताया कि एक बच्ची को दो लोग दूसरे गांव की तरफ ले गए हैं। बाद में पता चला कि उस गांव के किशन गोपाल व संजू ने किशोरी से गैंगरेप किया है। शोर सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। परिजन भी गांव में पहुंचे तो किशोरी बेहोश की हालत में मिली। उसे सीएचसी छर्रा ले जाया गया, जहां से जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।

युवती के शरीर को नोंचा आरोपी इस कदर नशे में थे कि उन्होंने बर्बरता के साथ उसके पूरे शरीर नोंचा। जब लोग पहुंचे तो किशोरी के होंठ व चेहरा सूजा हुआ था। पूरे शरीर पर कई जगह काटने के निशान थे। इसे देख लोगों का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने आरोपियों को घेर लिया और बांधकर पीटने की तैयारी करने लगे। लेकिन, पुलिस आरोपियों को छुड़ाकर थाने ले गई। बाद में सामूहिक दुष्कर्म, पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।