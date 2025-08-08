प्रेमी के लिए गुनाह कर बैठी लड़की; घर वालों को लेकर रचा षड़यंत्र, छोटी बहन ने चौपट किया दीदी का प्लान

यूपी के बदायूं में प्रेमी संग फरार होने को लेकर एक किशोरी ने अपने ही घर वालों के खिलाफ षडयंत्र रच डाला। किशोर ने परिवार वालों को दूध और मूंग की दाल में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया। किशोरी प्रेमी और घर वालों को लेकर जो षड़यंत्र रचा उसके बारे में उसने अपनी छोटी बहन को बता दिया और फिर वह घर से फरार हो गई, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। इधर किशेारी की छोटी बहन ने दीदी का पूरा प्लान ही चौपट कर दिया। गांव वालों ने किशोरी को पकड़कर जब घर पहुंचाया तो किशोरी के पिता ने उसे पीट दिया, इस पर किशोरी घर में फंदा लगाकर आत्महत्या की कोशिश करने लगी। किसी तरह घर वालों ने उसे बचाकर अस्पताल पहुंचाया। थोड़ी देर बाद परिवार वालों की हालत बिगड़ने पर पुलिस ने उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। मामले में पिता ने किशोरी व गांव के ही एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

बिल्सी क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीय किशोरी का गांव के ही युवक मनोज से प्रेम प्रसंग चल रहा था। किशोरी ने प्रेमी के साथ भागने के लिए परिवार के लोगों को दूध और मूंग की दाल में नशीला पदार्थ मिलाकर दे दिया। इसके बाद किशोरी अपनी छोटी बहन को खेत पर जाने के बहाने मोबाइल लेकर घर से बाहर ले गई। प्रेमी संग भागने को लेकर किशोरी ने छोटी बहन को पूरी योजना बता दी। साथ ही परिवार के सभी लोगों को जहर देने वाली बात भी छोटी बहन से कह दी। घबराई छोटी बहन ने घर पहुंचकर पूरी बात बताई। उधर, किशोरी प्रेमी के साथ भागने की कोशिश कर रही थी। तभी गांव के कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और घर लेकर आए। बताया जा रहा है कि घर पर पिता ने किशोरी की पिटाई कर दी। इससे आहत किशोरी ने फंदा लगाकर जान देने की कोशिश की। नशीला पदार्थ दिए जाने से किशोरी के भाई, दो बहनों और मां की तबीयत बिगड़ गई। उनका इलाज चल रहा है। मामले में बिल्सी कोतवाल मनोज सिंह का कहना है कि पिता की तहरीर पर किशोरी और उसके प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जाएगी।