गैस गीजर बना जानलेवा! बाथरूम में नहाने के दौरान 15 साल की किशोरी की मौत, दम घुटने की आशंका

संक्षेप: बुलंदशहर मेंमें गैस गीजर के चलते 15 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रविवार दोपहर नहाने के लिए बाथरूम गई किशोरी काफी देर तक बाहर नहीं आई, जिसके बाद परिजनों ने दरवाजा तोड़कर उसे फर्श पर बेहोश पाया।

यूपी के बुलंदशहर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक युवती के लिए गैस गीजर जानलेवा साबित हुआ है। रविवार को नहाने गई 15 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। किशोरी दोपहर में नहाने के लिए बाथरूम गई थी। इस दौरान किशोरी बेहोश हो गई। परिजन जिला अस्पताल की इमरजेंसी लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया है।

ये मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के देवीपुरा प्रथम का है। जहां गैस गीजर की वजह से बड़ा हादसा सामने आया है। मुकेश की बेटी गरिमा रविवार दोपहर नहाने के लिए बाथरूम में गई थी। काफी देर तक बाहर न आने पर परिजनों ने उसे कई बार आवाज लगाई। कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उन्होंने बाथरूम का दरवाजा तोड़ दिया। अंदर गरिमा फर्श पर अचेत अवस्था में पड़ी मिली। परिजनों ने किशोरी को संभालने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हालांकि परिजन जिला अस्पताल भी लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। किशोरी की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है। परिजनों ने किसी भी पुलिस कार्रवाई से इंकार कर दिया और बिना पोस्टमॉर्टम कराए ही किशोरी का अंतिम संस्कार कर दिया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार, गरिमा पढ़ाई में अच्छी और शांत स्वभाव की थी। उसकी अचानक हुई मौत से सभी हैरान हैं। मामले को लेकर विभिन्न तरह की चर्चाएं हैं।

