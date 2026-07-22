कैफे में मुस्लिम युवकों के साथ पकड़े जाने पर युवती ने दी जान, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो
बरेली में कैफे से जुड़े एक वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नौवीं कक्षा की एक किशोरी ने फंदे से लटककर जान दे दी। परिजनों का आरोप है कि वायरल वीडियो से आहत होकर किशोरी ने यह कदम उठाया। पुलिस मामले में आत्महत्या और हत्या, दोनों पहलुओं से जांच कर रही है।
UP News: यूपी के बरेली से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक कैफे में दूसरे समुदाय के दो युवकों से एक युवती मिलने पहुंची। आधार कार्ड से युवक की पहचान होने पर विभिन्न संगठनों के लोगों ने हंगामा किया था। वहीं, इसका घटना का वीडियो वायरल होने पर युवती फंदे से लटककर जान दे दी। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई.
ये घटना इज्जतनगर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार रात इज्जतनगर क्षेत्र के एक कैफे में किशोरी दो युवकों के साथ मिली थी। आधार कार्ड के जरिए युवकों की पहचान सामने आने के बाद कुछ संगठनों के लोगों ने मौके पर हंगामा किया। आरोप है कि इस दौरान किशोरी से एक आरोपी युवक की जूतों से पिटाई कराई गई। घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसके बाद किशोरी को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।
वीडियो वायरल होने पर तनाव में थी
परिजनों का आरोप है कि घर लौटने के बाद किशोरी ने मोबाइल पर अपना वायरल वीडियो देखा, जिससे वह मानसिक रूप से आहत हो गई। देर रात उसने अपने कमरे में फंदे से लटककर जान दे दी। मृतका बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव की रहने वाली थी और नौवीं कक्षा की छात्रा थी। इस मामले में पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। किशोरी की मौत आत्महत्या है या इसके पीछे कोई अन्य वजह है, इसकी जांच जारी है। वायरल वीडियो की भी जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
प्रेमी ने प्रेमिका को छत से नीचे फेंका
उधर, मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे में मंगलवार को सनसनीखेज घटना सामने आई। प्रेम प्रसंग के विवाद में 19 वर्षीय युवती को उसके प्रेमी ने मारपीट के बाद छत से नीचे फेंक दिया। गंभीर रूप से घायल युवती का मेरठ मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है।
कांधला रोड निवासी रिजवान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके साले इस्तिकार निवासी पत्थरगढ़, पानीपत का लंबे समय से उनकी बहन से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोप है कि 12 जुलाई की सुबह इस्तिकार अपने साथी नदीम और तीन अन्य लोगों के साथ उसके घर पहुंचा। युवती को साथ ले जाने का दबाव बनाने लगा। विरोध करने पर उसने मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान इस्तिकार आपा खो बैठा और मारपीट कर उसने युवती को छत से नीचे फेंक दिया।
आरोपी घटना के बाद साथियों के साथ फरार हो गया। परिवार के लोग घायल युवती को सीएचसी बुढ़ाना ले गए। वहां से उसे जिला अस्पताल मुजफ्फरनगर रेफर किया गया। तीन दिन बाद हालत बिगड़ने पर युवती को मेरठ मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उसका उपचार जारी है। बुढ़ाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपी इस्तिकार, नदीम व अन्य अज्ञात की तलाश में जुट गई है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें