प्रेमी को जेल से छोड़ो वरना...33 हजार वोल्ट के टॉवर पर चढ़ी किशोरी, लोगों की अटकी सांसें

महराजगंज में प्रेमी को जेल से छुड़ाने की जिद में एक किशोरी 33 हजार वोल्ट की बिजली आपूर्ति करने वाले टावर पर चढ़ गई। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी मांग पर अड़ी रही। करीब चार घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला।

यूपी के महराजगंज से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां रविवार की सुबह एक किशोरी हाई टेंशन बिजली आपूर्ति करने वाले टॉवर पर चढ़ गई। उसकी जिद थी कि उसके प्रेमी को जेल से छुड़ा दिया जाए। करीब चार घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद पुलिस के समझाने पर वह मानी और टॉवर से नीचे उतरी। इसके बाद जाकर पुलिस ने राहत की सांस ली।

ये घटना निचलौल थाना क्षेत्र के ग्राम झरवलिया के सिवान का है। जहां पास के गांव की रहने वाली युवती का प्रेम प्रसंग छितौना गांव के युवक के साथ है। कुछ दिन पहले युवक को पुलिस ने प्रेम प्रसंग के मामले में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था। प्रेमी को जेल से छुड़ाने की जिद में किशोरी सुबह अपने गांव के बगल गांव के सिवान में 33 हजार वोल्ट आपूर्ति करने वाले बिजली के टॉवर पर चढ़ गई। उसके टॉवर पर चढ़ते ही हड़कंप मच गया। इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे समझाना शुरू किया, लेकिन वह अपनी मांग पर अड़ी रही।

चार घंटे तक चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा काफी मशक्कत के बाद जाकर वह मानी और टॉवर से नीचे उतरी। इस दौरान तकरीबन चार घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई थी। पुलिस उसे साथ थाना पर लेकर आई। एसओ योगेंद्र कुमार राय ने बताया कि किशोरी को बिजली के हाई टेंशन आपूर्ति वाले टॉवर से उतरवा दिया गया है। मौके पर किसी तरह की अशांति की बात नहीं है।

प्रेमिका से शादी के लिए टॉवर पर चढ़ा युवक उधर, टॉवर पर चढ़ने का मामला हाल ही में लखीमपुर खीरी से भी सामने आया था। जहां मैलानी थाना क्षेत्र के फुलहियां गांव में एक युवक अपनी प्रेमिका से शादी करने की जिद को लेकर मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया। पुलिस और ग्रामीणों के घंटों समझाने के बाद तीन घंटे बाद युवक को नीचे उतारा जा सका।