शादी में गई किशोरी का अपहरण, युवकों ने चलती पिकअप में किया गैंगरेप

यूपी के कानपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां बर्रा थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में आई किशोरी के साथ चलती पिकअप में सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पता पूछने के बहाने दो युवक उसे जबरन पिकअप में बैठाकर ले गए और हैवानियत की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों को चेक करने के बाद दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया और किशोरी को भी बरामद कर लिया। किशोरी के बयानों के आधार पर युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की गई है।

बर्रा की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी 19 फरवरी की रात को मां के साथ वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इलाके के एक गेस्ट हाउस में गई थी। काफी देर तक बेटी के न मिलने पर महिला ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आई। इसके बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत की। मौके पर पहुंची पुलिस ने गेस्ट हाउस में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो पिकअप सवार दो युवक किशोरी को जबरन ले जाते नजर आए। इसके बाद पुलिस ने कैमरों की मदद से उनकी तलाश शुरू की। करीब 250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को देखा गया।

पिकअप बंबा कट की ओर जाते हुए दिखाई दी। इस पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए 24 घंटे के अंदर पिकअप को जब्त कर उसमें सवार फतेहपुर के जहानाबाद के कापिल निवासी विनोद गुप्ता और पिंटू दिवाकर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में किशोरी ने बताया कि आरोपितों ने पता पूछने के बहाने से उसे बुलाया और फिर जबरन पिकअप में खींचकर ले गए। थाना प्रभारी रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बयानों के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया गया है।

