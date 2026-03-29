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तीन बच्चों की मां के इश्क में फंसा प्रेमी, ससुराल वालों ने बहू को भी दी सजा, पूरे गांव में किया बेइज्जत

Mar 29, 2026 06:20 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, इटावा
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इटावा में तीन बच्चों की मां को युवक से प्रेम करना भारी पड़ गया। प्रेमी के साथ भागी महिला जब वापस लौटी तो ससुराल वालों ने दोनों को खौफनाक सजा दी। हालांकि पुलिस के पहुंचने पर दोनों को बचाया जा सका।

तीन बच्चों की मां के इश्क में फंसा प्रेमी, ससुराल वालों ने बहू को भी दी सजा, पूरे गांव में किया बेइज्जत

Etawah News: यूपी के इटावा में तीन बच्चों की मां को दूसरे युवक से प्रेम-प्रसंग करना भारी पड़ गया। कुछ दिन पहले महिला प्रेमी के साथ फरार हो गई। वापस आने वाले उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। प्रेमिका को भगाने की सजा उसके प्रेमी को भी दी गई। महिला के ससुराल वालों ने जाल बिछाकर प्रेमी को चुपके से बुला लिया। महिला के ससुराल वालों ने प्रेमी को पकड़कर एक कमरे में बंधक बनाकर रातीार पीटा। शनिवार सुबह दोनों का मुंह काला कर गांव में घुमाया। सूचना मिलते ही पुलिस गांव पहुंची और ग्रामीणों से चंगुल से दोनों को मुक्त कराया। दोनों को थाने ले जाकर उन्हें सुरक्षित किया गया।

गांव निवासी तीन बच्चों की मां 26 मार्च को मैनपुरी के रहने वाले एक युवक के साथ घर छोड़कर चली गई थी। घटना के बाद महिला के परिजन उसकी तलाश में जुटे और 27 मार्च की शाम उसे खोजकर वापस गांव ले आए। महिला का आरोप है कि घर लाने के बाद उसके साथ परिजनों ने मारपीट की। रात करीब 10 बजे ससुराल वालों ने महिला से फोन करवाकर उसके प्रेमी को गांव के बाहर बुलाया। प्रेमिका के बुलाने पर प्रेमी रात करीब 11 बजे गांव पहुंचा तो पहले से घात लगाए बैठे लोगों ने उसे पकड़ लिया और जमकर पीटा। पूरी रात कमरे में बंद कर करके पीटा।

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चप्पलों की माला बनाने से पहले पहुंच गई पुलिस

शनिवार सुबह करीब पांच बजे उसके साथ फिर मारपीट की गई। इसके बाद महिला और युवक का मुंह काला कर पूरे गांव में जुलूस निकाला गया। कुछ लोग उनके लिए चप्पलों की माला बनाने की तैयारी भी कर रहे थे, इसी बीच पुलिस पहुंच गई। काफी मशक्कत के बाद दोनों को ग्रामीणों के चंगुल से मुक्त कराया गया। वैदपुरा थाना प्रभारी नागेंद्र चौधरी ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। पूरे घटनाक्रम की जांच कराई जा रही है। मौके से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पीड़ित युवक और महिला को सुरक्षित थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। इस तरह से किसी को मारना-पीटना और मुंह काला कर गांव में घुमाना सही नहीं है। इस कृत्य के लिए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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प्रेमी के साथ ही जाऊंगी.. थाने में अड़ी महिला

वैदपुरा थाना में महिला अपने प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी हुई है। महिला का कहना है कि उसका प्रेम संबंध काफी समय से चल रहा था। शादी के बाद ससुराल आने पर उसे उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। आरोप लगाया कि ससुर और देवर उसे प्रताड़ित करते थे। वह किसी भी हालत में अपने प्रेमी का साथ नहीं छोड़ेगी। उसके तीनों बच्चे उसके साथ चलने को तैयार होंगे तो वह उन्हें भी अपने साथ ले जाएगी। घटना के दौरान महिला के शरीर पर चोट के निशान पाए गए है। आरोप लगाया कि उसके दोनों देवरों ने उसके चेहरे पर कालिख पोत दी। घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस लगातार दबिश देकर शामिल अन्य लोगों की पहचान कर रही है। थाना प्रभारी नागेंद्र चौधरी ने बताया कि महिला के ससुर की तहरीर पर मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है। महिला के बयान के आधार पर धाराओं में तरमीम किया जाएगा। मामले में दोनों देवरों समेत कुल सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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