तीन बच्चों की मां के इश्क में फंसा प्रेमी, ससुराल वालों ने बहू को भी दी सजा, पूरे गांव में किया बेइज्जत

इटावा में तीन बच्चों की मां को युवक से प्रेम करना भारी पड़ गया। प्रेमी के साथ भागी महिला जब वापस लौटी तो ससुराल वालों ने दोनों को खौफनाक सजा दी। हालांकि पुलिस के पहुंचने पर दोनों को बचाया जा सका।

Etawah News: यूपी के इटावा में तीन बच्चों की मां को दूसरे युवक से प्रेम-प्रसंग करना भारी पड़ गया। कुछ दिन पहले महिला प्रेमी के साथ फरार हो गई। वापस आने वाले उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। प्रेमिका को भगाने की सजा उसके प्रेमी को भी दी गई। महिला के ससुराल वालों ने जाल बिछाकर प्रेमी को चुपके से बुला लिया। महिला के ससुराल वालों ने प्रेमी को पकड़कर एक कमरे में बंधक बनाकर रातीार पीटा। शनिवार सुबह दोनों का मुंह काला कर गांव में घुमाया। सूचना मिलते ही पुलिस गांव पहुंची और ग्रामीणों से चंगुल से दोनों को मुक्त कराया। दोनों को थाने ले जाकर उन्हें सुरक्षित किया गया।

गांव निवासी तीन बच्चों की मां 26 मार्च को मैनपुरी के रहने वाले एक युवक के साथ घर छोड़कर चली गई थी। घटना के बाद महिला के परिजन उसकी तलाश में जुटे और 27 मार्च की शाम उसे खोजकर वापस गांव ले आए। महिला का आरोप है कि घर लाने के बाद उसके साथ परिजनों ने मारपीट की। रात करीब 10 बजे ससुराल वालों ने महिला से फोन करवाकर उसके प्रेमी को गांव के बाहर बुलाया। प्रेमिका के बुलाने पर प्रेमी रात करीब 11 बजे गांव पहुंचा तो पहले से घात लगाए बैठे लोगों ने उसे पकड़ लिया और जमकर पीटा। पूरी रात कमरे में बंद कर करके पीटा।

चप्पलों की माला बनाने से पहले पहुंच गई पुलिस शनिवार सुबह करीब पांच बजे उसके साथ फिर मारपीट की गई। इसके बाद महिला और युवक का मुंह काला कर पूरे गांव में जुलूस निकाला गया। कुछ लोग उनके लिए चप्पलों की माला बनाने की तैयारी भी कर रहे थे, इसी बीच पुलिस पहुंच गई। काफी मशक्कत के बाद दोनों को ग्रामीणों के चंगुल से मुक्त कराया गया। वैदपुरा थाना प्रभारी नागेंद्र चौधरी ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। पूरे घटनाक्रम की जांच कराई जा रही है। मौके से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पीड़ित युवक और महिला को सुरक्षित थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। इस तरह से किसी को मारना-पीटना और मुंह काला कर गांव में घुमाना सही नहीं है। इस कृत्य के लिए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।