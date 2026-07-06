खेती में टेक्नोलॉजी का कमाल, बीज से लेकर डिजिटल मार्केट तक किसानों को मिल रहा फुल सपोर्ट

खेती अब केवल परंपरागत तरीकों तक सीमित नहीं रह गई है। बेहतर बीज, सोलर पंप, ड्रोन, किसान पाठशालाएं, फसल बीमा और डिजिटल मार्केटिंग जैसे आधुनिक उपाय किसानों की खेती को नई दिशा दे रहे हैं। खेत से लेकर बाजार तक तकनीक और सरकारी योजनाएं किसानों की मदद कर रही हैं।

किसान के लिए खेती सिर्फ खेत में बीज डालने का काम नहीं है, क्योंकि उसे सही बीज चाहिए, समय पर पानी चाहिए, मौसम की समझ चाहिए, फसल की सेफ्टी चाहिए और अंत में अच्छा मार्केट भी चाहिए। अगर इनमें से कोई एक कड़ी कमजोर हो जाए, तो किसान की मेहनत पर असर पड़ता है।

इसीलिए यूपी में खेती को सरकार से सपोर्ट मिल रहा है।। सरकार बेहतर बीज, सोलर पंप, ड्रोन, किसान पाठशाला, क्रॉप इंश्योरेंस, पैक हाउस, ग्रामीण हाट और डिजिटल मार्केट जैसे अलग-अलग सपोर्ट सिस्टम पर काम कर रही है।

मकसद साफ है कि किसान को खेत में टेक्नोलॉजी मिले, सिंचाई में भरोसा मिले और फसल तैयार होने के बाद मार्केट तक रास्ता मिले।

बेहतर बीज से शुरुआत, फसल को नई सौगात खेती की शुरुआत बीज से होती है। बीज अच्छा हो, तो किसान भरोसे के साथ बुवाई करता है और बीज कमजोर हो, तो मेहनत और खर्च दोनों पर रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए बेहतर क्वालिटी वाले बीज किसान के लिए खेती की पहली सेफ्टी हैं।

यूपी में किसानों को अच्छी क्वालिटी वाले बीज उपलब्ध कराने पर फोकस रहा है। इससे खेती की शुरुआत मजबूत होती है और किसान को यह भरोसा मिलता है कि उसकी बुवाई सही बेस पर शुरू हो रही है।

बीज अच्छा, शुरुआत मजबूत, फसल की उम्मीद हुई बेहतर।

सोलर पंप से सिंचाई, किसान को नई कमाई खेती में पानी सबसे जरूरी चीज है। फसल को अलग-अलग समय पर पानी चाहिए होता है और अगर सिंचाई समय पर न हो, तो उत्पादन पर असर पड़ता है। इसलिए सोलर पंप किसानों के लिए बड़ा सपोर्ट बन रहे हैं।

पीएम-कुसुम के तहत किसानों को सोलर पंप से जोड़ने की व्यवस्था है। यूपी से जुड़े कृषि सपोर्ट डाटा के अनुसार, 2017-18 से 2025 के बीच 86,128 सोलर पंप लगाए गए। इससे किसानों को खेत में सिंचाई के लिए लोकल एनर्जी सपोर्ट मिला।

सोलर पंप छोटे और सीमांत किसानों के लिए खास मददगार हो सकते हैं। इससे डीजल या बिजली पर पूरी निर्भरता कम होती है और किसान को पानी देने के समय पर ज्यादा कंट्रोल मिलता है।

ड्रोन और मशीनरी से खेती स्मार्ट आज खेती में टेक्नोलॉजी का रोल तेजी से बढ़ रहा है। ड्रोन से खेत की निगरानी, स्प्रे और फसल की हालत समझने में मदद मिल सकती है। इससे किसान को बड़े खेतों या समूह खेती में बेहतर नज़र मिलती है।

यूपी में एफपीओ और कृषि स्नातकों को ड्रोन के लिए 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान जैसी मदद दी जा रही है। इससे नई फार्म टेक्नोलॉजी किसानों और किसान समूहों के करीब पहुंच रही है।

किसान पाठशाला से ट्रेनिंग, खेती में नई प्लानिंग नई टेक्नोलॉजी तभी काम आती है, जब किसान उसे समझ सके। इसलिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अगर किसान को मिट्टी, बीज, पानी, मौसम, रोग, दवा, मशीन और मार्केट की सही जानकारी मिले, तो वह बेहतर फैसला ले सकता है।

यूपी में 2025-26 के दौरान 1,613 ग्राम पंचायत स्तरीय किसान पाठशालाओं के जरिए 15.20 लाख किसानों को ट्रेनिंग दी गई। इससे किसान नए टूल्स, बेहतर खेती के तरीके और सरकारी स्कीम्स के बारे में जान सके।

ट्रेनिंग से किसान का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वह केवल पुरानी आदत से खेती नहीं करता, बल्कि जानकारी के साथ खेती करता है।

ट्रेनिंग से ज्ञान, किसान को सम्मान, खेती को मिला नया प्लान।

क्रॉप इंश्योरेंस से रिस्क कम, किसान को भरोसा दम खेती में मौसम बड़ा रिस्क है। कभी ज्यादा बारिश, कभी कम बारिश, कभी ओला और कभी रोग किसान की मेहनत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए फसल बीमा खेती की सेफ्टी चेन का जरूरी हिस्सा है।

बीमा किसान को यह भरोसा देता है कि फसल के नुकसान होने पर वह पूरी तरह अकेला नहीं है। यह सपोर्ट उसे अगली फसल की तैयारी में मदद करता है।

पीएम-किसान से सपोर्ट, खेती को नया पोर्ट किसान को खेती के लिए समय-समय पर छोटे खर्चों की जरूरत होती है। बीज, खाद, दवा, मजदूरी और सिंचाई जैसे खर्च फसल बिकने से पहले ही हो जाते हैं। ऐसे समय में डायरेक्ट इनकम सपोर्ट किसान को राहत देता है।

यह रकम बड़ी खेती का पूरा खर्च नहीं उठाती, लेकिन किसान के छोटे जरूरी खर्चों में सहारा देती है। इससे खेती की तैयारी में भरोसा बढ़ता है।

ई-नाम और मार्केट लिंक से बेहतर रास्ता फसल उगाना आधी कहानी है। असली कमाई तब होती है, जब फसल सही दाम पर बिके। इसलिए बेहतर मार्केट लिंक किसान के लिए बहुत जरूरी है।

ई-नाम यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट किसानों, व्यापारियों और मंडियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ता है। इसका उद्देश्य एग्री कमोडिटी के लिए एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनाना है। इससे किसान और मंडी सिस्टम में डिजिटल कनेक्ट की दिशा मजबूत होती है।

यूपी में पैक हाउस और ग्रामीण हाट जैसे कदम भी इसी सोच का हिस्सा हैं। अमरोहा, वाराणसी और गोरखपुर के सहजनवा में इंटीग्रेटेड पैक हाउस पूरे किए गए हैं और राज्य में 8 ग्रामीण हाट भी पूरे किए गए हैं। इससे फसल तैयार होने के बाद स्टोरेज, पैकिंग और लोकल मार्केट कनेक्ट को सपोर्ट मिलता है।

फसल से मार्केट, किसान को टारगेट।

खेत से मार्केट तक, किसान की नई जर्नी मॉडर्न खेती का मतलब केवल ड्रोन या मशीन से नहीं है। इसका मतलब है कि किसान को पूरी चेन में सपोर्ट मिले। शुरुआत में बेहतर बीज मिले, बीच में सिंचाई और टेक्नोलॉजी मिले, रिस्क के समय बीमा मिले, जानकारी के लिए ट्रेनिंग मिले और फसल तैयार होने के बाद मार्केट तक रास्ता मिले।

यूपी में खेती को इसी पूरे मॉडल से मजबूत करने की कोशिश हो रही है। सोलर पंप खेत में पानी का भरोसा बढ़ाते हैं, ड्रोन और मशीनरी खेती को स्मार्ट बनाते हैं, किसान पाठशाला जानकारी देती है और ई-नाम, पैक हाउस व ग्रामीण हाट फसल को मार्केट से जोड़ते हैं।

जब किसान को यह पूरा सपोर्ट सिस्टम मिलता है, तो खेती केवल मेहनत नहीं रहती, बल्कि वह प्लानिंग, टेक्नोलॉजी और मार्केट से जुड़ा बिजनेस मॉडल बन सकती है।

टेक्नोलॉजी से तैयारी, सिंचाई से मजबूती, मार्केट से कमाई, किसान की जिंदगी में आई नई रफ्तार।