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CM योगी से मिली कृष्ण अवतारम की टीम, आनंदीबेन की नातिन निभा रही हैं सत्यभामा का किरदार

Apr 17, 2026 09:11 pm ISTPawan Kumar Sharma विशेष संवाददाता, लखनऊ
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फिल्म ‘कृष्ण अवतारम’ की टीम ने मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने फिल्म की सराहना करते हुए कहा कि सनातन धर्म और सांस्कृतिक विरासत पर आधारित ऐसी फिल्में आज के समय में बेहद जरूरी हैं।

CM योगी से मिली कृष्ण अवतारम की टीम, आनंदीबेन की नातिन निभा रही हैं सत्यभामा का किरदार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शुक्रवार को सनातन धर्म के मूल्यों और सांस्कृतिक विरासत से रची-बसी फिल्म कृष्ण अवतारम की टीम मिली। मुख्यमंत्री ने टीम के सदस्यों का उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि आज के समय में ऐसी फिल्में अत्यंत आवश्यक हैं। ये हमारे इतिहास और संस्कृति की उन कहानियों को सामने लाती हैं, जिनसे युवा पीढ़ी अक्सर अनभिज्ञ रहती है। इन कथाओं को संरक्षित करना और उन्हें ऐसे तरीके से प्रस्तुत करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, जो प्रेरणा दे, शिक्षित करे और सकारात्मकता तथा आशा का प्रसार करे। इस फिल्म में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की नातिन सत्यभामा का किरदार निभा रही हैं।

मुख्यमंत्री से मिलने के बाद टीम बेहद उत्साहित दिखी। गौरतलब है कि ‘कृष्ण अवतारम’ भगवान श्रीकृष्ण की कालजयी कहानियों पर आधारित एक भव्य सिनेमाई प्रस्तुति है। फिल्म का पहला भाग ‘हृदयम्’ प्रेम की दिव्यता और उसके विविध रूपों पर केंद्रित है। फिल्म का ट्रेलर हाल ही में पावन श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर में लॉन्च किया गया, जहां टीम ने इसे भगवान श्रीकृष्ण के समस्त भक्तों को समर्पित किया। पूरा दिन कृष्ण के उपदेशों के अनुरूप सार्थक गतिविधियों में व्यतीत हुआ। इसमें गोशाला का भ्रमण और यशोदा मां के आश्रम में महिलाओं के साथ समय बिताना शामिल रहा, जो करुणा, सेवा और धर्म की भावना को प्रतिबिंबित करता है।

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यह फिल्म राधा-कृष्ण और रुक्मिणी-कृष्ण के शाश्वत व प्रतीकात्मक कथानकों को जीवंत करती है। साथ ही सत्यभामा की शक्तिशाली और अक्सर कम चर्चित यात्रा को भी प्रकाश में लाती है। सत्यभामा का किरदार ताकत, भावना और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है। उनकी दृष्टि से फिल्म कृष्ण की वे कहानियां प्रस्तुत करती है जो व्यापक रूप से ज्ञात नहीं हैं, जिससे दर्शकों को उनकी जीवन यात्रा और संबंधों की गहरी तथा नई समझ मिलती है।

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राज्यपाल आनंदी बेन की नातिन निभा रहीं सत्यभामा की भूमिका

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की नातिन, अभिनेत्री संस्कृति पटेल फिल्म में सत्यभामा का महत्वपूर्ण किरदार निभा रही हैं। उनका चरित्र कहानी की भावनात्मक और दार्शनिक यात्रा का प्रमुख सूत्रधार है। एक मजबूत क्रिएटिव टीम के सहयोग से और भव्य स्तर पर तैयार की गई ‘कृष्ण अवतारम’ फिल्म भारतीय पौराणिक कथाओं को आधुनिक दर्शकों के लिए प्रामाणिकता, संवेदनशीलता और सिनेमाई भव्यता के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करती है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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