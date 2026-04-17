CM योगी से मिली कृष्ण अवतारम की टीम, आनंदीबेन की नातिन निभा रही हैं सत्यभामा का किरदार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फिल्म ‘कृष्ण अवतारम’ की टीम ने मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने फिल्म की सराहना करते हुए कहा कि सनातन धर्म और सांस्कृतिक विरासत पर आधारित ऐसी फिल्में आज के समय में बेहद जरूरी हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शुक्रवार को सनातन धर्म के मूल्यों और सांस्कृतिक विरासत से रची-बसी फिल्म कृष्ण अवतारम की टीम मिली। मुख्यमंत्री ने टीम के सदस्यों का उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि आज के समय में ऐसी फिल्में अत्यंत आवश्यक हैं। ये हमारे इतिहास और संस्कृति की उन कहानियों को सामने लाती हैं, जिनसे युवा पीढ़ी अक्सर अनभिज्ञ रहती है। इन कथाओं को संरक्षित करना और उन्हें ऐसे तरीके से प्रस्तुत करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, जो प्रेरणा दे, शिक्षित करे और सकारात्मकता तथा आशा का प्रसार करे। इस फिल्म में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की नातिन सत्यभामा का किरदार निभा रही हैं।

मुख्यमंत्री से मिलने के बाद टीम बेहद उत्साहित दिखी। गौरतलब है कि ‘कृष्ण अवतारम’ भगवान श्रीकृष्ण की कालजयी कहानियों पर आधारित एक भव्य सिनेमाई प्रस्तुति है। फिल्म का पहला भाग ‘हृदयम्’ प्रेम की दिव्यता और उसके विविध रूपों पर केंद्रित है। फिल्म का ट्रेलर हाल ही में पावन श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर में लॉन्च किया गया, जहां टीम ने इसे भगवान श्रीकृष्ण के समस्त भक्तों को समर्पित किया। पूरा दिन कृष्ण के उपदेशों के अनुरूप सार्थक गतिविधियों में व्यतीत हुआ। इसमें गोशाला का भ्रमण और यशोदा मां के आश्रम में महिलाओं के साथ समय बिताना शामिल रहा, जो करुणा, सेवा और धर्म की भावना को प्रतिबिंबित करता है।

यह फिल्म राधा-कृष्ण और रुक्मिणी-कृष्ण के शाश्वत व प्रतीकात्मक कथानकों को जीवंत करती है। साथ ही सत्यभामा की शक्तिशाली और अक्सर कम चर्चित यात्रा को भी प्रकाश में लाती है। सत्यभामा का किरदार ताकत, भावना और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है। उनकी दृष्टि से फिल्म कृष्ण की वे कहानियां प्रस्तुत करती है जो व्यापक रूप से ज्ञात नहीं हैं, जिससे दर्शकों को उनकी जीवन यात्रा और संबंधों की गहरी तथा नई समझ मिलती है।