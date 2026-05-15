जून-जुलाई में भी जिला मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे शिक्षक, DIOS ने अपने जिलों में जारी किए आदेश

उत्तर प्रदेश में शिक्षक जून-जुलाई में भी जिला मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। जिले स्तर पर कई डीआईओएस की ओर से अपने जिलों में इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं।

UP News: यूपी में आने वाले जून-जुलाई में माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक जिला मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। दोनों माह में होने वाली भर्ती परीक्षाओं के कारण बेसिक एवं माध्यमिक के शिक्षकों के जिला मुख्यालय छोड़ने पर रोक रहेगी। जिले स्तर पर कई डीआईओएस द्वारा अपने जिलों में इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं।

दरअसल, जून-जुलाई में लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा से लेकर पुलिस भर्ती, जीआईसी परीक्षा समेत आधा दर्जन से अधिक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। ऐसे में जनगणना में पसीना बहा रहे शिक्षक ग्रीष्मावकाश का भी लाभ नहीं उठा सकेंगे।

माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों, शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को गर्मी की छुट्टियों के दौरान अपने जिले से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। आकस्मिक एवं वैध कारण होने पर ही ये जिला विद्यालय निरीक्षक की अनुमति के बाद ही जिला मुख्यालय से बाहर जा सकेंगे। कारण, कई जिलों में इनके जिला मुख्यालय से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। आदेशों में कारण यही बताया गया है कि गर्मी की छुट्टियों के दौरान प्रदेश के सभी 75 जिलों में कई बड़ी परीक्षाएं आयोजित होनी हैं।

जानकारों के अनुसार, जिले में लेखपाल, आईएएस, बीएड, आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा, राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भर्ती परीक्षा और यूपीटेट की प्रवेश परीक्षाएं कराई जानी है। मसलन, लेखपाल भर्ती की प्रवेश परीक्षाएं 21 मई को कराई जाएंगी। सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा 24 मई को होगी जबकि बीएड प्रवेश परीक्षा 31 मई को दो पाली में कराई जानी है। आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की प्रवेश भर्ती परीक्षा आठ, नौ और 10 जून को प्रतिदिन दो पालियों में कराई जाएगी। राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भर्ती की परीक्षा 14 जून को होगी। वहीं यूपीटेट की प्रवेश परीक्षा दो, तीन और चार जुलाई को कराई जाएंगी।

जिला मुख्यालय छोड़ने को देनी होगी लिखित जानकारी यदि किसी प्रधानाचार्य, शिक्षक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मी को किसी आवश्यक काम से जिले के बाहर जाना होगा, तो उसे विभाग को लिखित में जानकारी देने के साथ ही अनुमति लेना जरूरी होगा। आदेश जारी किए जाने के बाद भी यदि कोई जिले से बाहर बिना अनुमति के जाता है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

जुलाई तक होने वाली परीक्षाओं का विवरण- परीक्षा का नाम परीक्षा तिथि कितने पाली में

लेखपाल मुख्य परीक्षा 21 मई एक

सिविल सेवा (प्रारम्भिक) 24 मई दो

सहायक आचार्य (राजकीय महाविद्यालय) 31 मई एक

बीएड परीक्षा 2026 31 मई दो

प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक 3-4 जून दो

नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 8,9 एवं 10 जून दो

प्रवक्ता (जीआईसी) परीक्षा 2026 14 जून एक़

यूपीटीईटी 2026 2, 3 और 4 जुलाई दो

क्या कहते है जिम्मेदार- यूपी माध्यमिक शिक्षा निदेशक डा. महेन्द्र देव ने बताया कि परीक्षा कराने के लिए जाने और समझे हुए लोगों की जरूरत होती है। लिहाजा स्कूलों के शिक्षक व स्टाफ को ही इसमें ड्यूटी लगाई जाती है ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा न हो। लिहाजा जिम्मेदार शिक्षकों व कर्मियों को ही कक्ष निरीक्षक बनाया जाता है।