शिक्षक विहीन स्कूलों में 31 दिसंबर तक टीचरों की होगी तैनाती, अपर मुख्य सचिव के निर्देश

संक्षेप: यूपी शिक्षक विहीन और एकल शिक्षक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। अपर मुख्य सचिव पार्थ ने 31 दिसंबर तक सभी ऐसे विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने प्रदेश के शिक्षक विभिन्न एवं एकल शिक्षक विद्यालयों में 31 दिसंबर तक शिक्षकों की तैनाती के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को शिक्षकों के समायोजन 3.0 के संबंध में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सारथी सेन शर्मा ने यह निर्देश प्रदेश के सभी सहायक शिक्षा निदेशक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिए।

अपने निर्देश में अपर प्रमुख सचिव ने शिक्षक विहीन एवीएन एकल विद्यालय में सहायक अध्यापकों का समायोजन वरिष्ठता सूची को आधार पर करने को भी कहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के अलावा बेसिक शिक्षा निदेशक तथा महानिदेशक स्कूल शिक्षा के अलावा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे।

टीजीटी- पीजीटी के 30 हजार पदों पर भर्ती होगी प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर) एवं पीजीटी (पोस्ट ग्रेजुएट टीचर) के खाली पड़े 30731 पदों पर जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। इनमें टीजीटी के 24515 व पीजीटी के 6216 पद हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग जल्द ही रिक्त पदों का अधियाचन शिक्षा सेवा आयोग को भेजने की प्रक्रिया शुरू करेगा।

पिछले दिनों विधान मंडल के दोनों सदनों में भी इससे संबंधित सवाल उठे थे, जिसके जवाब में सरकार ने कहा था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है। जल्द ही इसके लिए जरूरी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रिक्त पदों को भरने के लिए अधियाचन तैयार करने की प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा विभाग में शुरू कर दी गई है। जिलेवार रिक्त पदों की सूची तैयार कर शीघ्र माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। सारी प्रक्रियाओं के पूरी हो जाने के बाद विभाग इसे शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजेगा। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया कि विभागीय मंत्री की ओर से बताया गया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है। वहीं से इन पदों को भरे जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

एलटी भर्ती में विशिष्ट पदों के लिए अपडेट करें सूचनाएं उधर, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड के साथ दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग में शुरू हुई भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को शैक्षणिक विशिष्टता संबंधी सूचना अपडेट करने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसके लिए 29 दिसंबर से सात जनवरी तक वेबसाइट खोलने जा रहा है।