यूपी में शिक्षक समायोजन में बड़ी गड़बड़ी, जिस विषय के छात्र नहीं वहीं भेज दिए गए टीचर

राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों के समायोजन के नाम पर जमकर मनमानी की गई है। ट्रांसफर आदेश में तमाम स्कूलों में उन विषयों के शिक्षकों की भी तैनाती कर दी गई जिन विषयों के एक भी छात्र नहीं है। इस मनमानी के खिलाफ शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं की हैं।

यूपी के राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों के समायोजन के नाम पर जमकर मनमानी की गई है। 30 जून को जारी ट्रांसफर आदेश में तमाम स्कूलों में उन विषयों के शिक्षकों की भी तैनाती कर दी गई जिन विषयों के एक भी छात्र नहीं है। इस मनमानी के खिलाफ आधा दर्जन से अधिक टीचरों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं की हैं।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नंदौत फूलपुर प्रयागराज के वाणिज्य विषय के शिक्षक पीयूष कुमार सिंह का तबादला राजकीय हाईस्कूल कन्हौरा सोनभद्र में 30 जून को किया गया था। उस स्कूल में कुल 61 विद्यार्थियों के सापेक्ष तीन शिक्षक पहले से कार्यरत हैं। यहां कॉमर्स विषय में एक भी छात्र नहीं है उसके बावजूद पीयूष कुमार सिंह को भेज दिया गया। इसी प्रकार राजकीय हाईस्कूल एकारी फतेहपुर के वाणिज्य विषय के शिक्षक अतुल तिवारी का स्थानान्तरण राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर और राजकीय हाईस्कूल अकबरपुर चौराही फतेहपुर के वाणिज्य शिक्षक का तबादला राजकीय इंटर कॉलेज हरदोई किया गया।

मजे की बात है कि इन दोनों स्कूल में भी वाणिज्य विषय में कोई छात्र पंजीकृत नहीं है। यदि इन तीनों शिक्षकों को पूर्व के विद्यालयों में सरप्लस होने के आधार पर स्थानान्तरित किया गया तो कम से कम उन स्कूलों में भेजा जाता जहां पढ़ने के लिए वाणिज्य विषय के छात्र होते। इन तीनों शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल को नियमानुसार इनके प्रत्यावेदन निस्तारित करने का निर्देश दिया है। इसी प्रकार पंडित दीन दयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज अमिलिया सिकरा सुल्तानपुर की प्रवक्ता इतिहास पूजा सिंह और राजकीय सैनिक इंटर कॉलेज लखनऊ की प्रवक्ता इतिहास निर्मिता उपाध्याय का स्थानान्तरण 30 जून को राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज लखनऊ में कर दिया गया जबकि यहां इंटर में कोई छात्र इतिहास विषय में पंजीकृत नहीं है।